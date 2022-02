Stand: 20.02.2022 06:50 Uhr Corona-News-Ticker: 19 Länder nun keine Hochrisikogebiete mehr

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 20. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von Sonnabend.

Das Wichtigste in Kürze:



19 Länder von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt leicht auf 1.346,3

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 1.899 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

USA, Spanien und andere Länder keine Hochrisikogebiete mehr

Seit heute sind 19 Länder von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete gestrichen, darunter Spanien, die USA und Großbritannien. Das hatte das Robert Koch-Institut (RKI) bereits am Freitag mitgeteilt. Von der Liste genommen werden unter anderem auch Tunesien, Marokko und Indien. Für Reisende, die aus Ländern kommen, die nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft werden, erleichtert sich die Rückkehr nach Deutschland. Neu als Hochrisikogebiete eingestuft wird diesmal kein Land.

Die von der Hochrisiko-Liste gestrichenen Länder und Regionen sind: Spanien, Irland, Andorra, Großbritannien, Afghanistan, Algerien, Fidschi, Indien, Kasachstan, Katar, Laos, Marokko, Nepal, Pakistan, Saudi-Arabien, Tunesien, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, USA. Dazu kommen die französischen Übersee-Departements Französisch-Guayana, Mayotte, St. Pierre, Miquelon.

Die Regelung der Hochrisikogebiete war am Mittwoch auch Thema beim Bund-Länder-Gipfel. Dabei wurde beschlossen, dass der Bund die Einstufung von Ländern als Hochrisikogebiete anpassen wird, von denen es derzeit mehr als hundert gibt. Damit solle "vor allem auch das Reisen für Familien erleichtert werden, da Kinder unter zwölf Jahren oft nicht geimpft sind und sie daher der Quarantäne nicht entgehen können".

Weitere Informationen Urlaub trotz Corona: Welche Regeln gelten? Wer aus Risikogebieten einreist, muss sich digital anmelden. Für Hotels gilt in Deutschland bis 3. März noch die 2G- oder 2G-Plus-Regel. mehr

Bundesweite Inzidenz sinkt leicht auf 1.346,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 118.032 Neuinfektionen binnen 24 Stunden für ganz Deutschland. Das sind 7.128 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche, als 125.160 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1.346,3 von 1.350,4 am Vortag und 1.466,5 vor einer Woche. 73 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 121.275. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 13,56 Millionen Corona-Tests positiv aus. Bei den Zahlen gehen Fachleute von einer hohen Dunkelziffer aus, weil dem RKI nicht alle Neuinfektionen gemeldet werden.

Corona und der Norden: Nachrichten per Newsletter-Mail

Die Corona-Krise hat das Leben in Norddeutschland einschneidend verändert. Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft und erzählen Geschichten von Alltagshelden. Darüber hinaus greifen wir wichtige Themen aus dem Norden abseits der Pandemie auf. Der kostenlose NDR Newsletter wird montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat sich seit einer Woche kaum verändert. Die Zahl liegt aktuell bei 767,4 (Vortag: 768,2). Vor einer Woche betrug der Wert 758,6. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel weiter hervorgeht, wurden zuletzt 1.899 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche, verharrt weiter bei 5,70. 328 Patienten liegen derzeit mit Corona im Krankenhaus, 49 von ihnen auf einer Intensivstation.

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonntag, 20. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.