Stand: 04.04.2021 07:16 Uhr Corona-News-Ticker: 169 neue Fälle in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Ostersonntag, 4. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Karsonnabend.

Das Wichtigste in Kürze:



Schleswig-Holstein meldet 169 Neuinfektionen

Bundesweit 12.196 Corona-Neuinfektionen registriert

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 12.196 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Gestern waren 18.129 Fälle registriert worden, am Sonntag vor einer Woche 17.176. Alllerdings ist es möglich, dass sich über die Oster-Feiertage weniger Menschen testen lassen und die Zahlen deshalb relativ niedrig ausfallen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt laut RKI bundesweit bei 127,0. Am Vortag wurde die Sieben-Tage-Inzidenz mit 131,4 beziffert. Das RKI meldet zudem 68 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion - am Sonntag vor einer Woche waren es 90.

169 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 169 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Am Vortag waren es 340, heute vor einer Woche 329. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 67,5 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner, wie das Gesundheitsministerium in Kiel mitteilte. Vor einer Woche hatte der Wert 66,6 betragen. Weiterhin überschritten zwei Kreise in Schleswig-Holstein die 100er-Inzidenz-Schwelle: Segeberg (132,0) und Pinneberg (101,2). Die Zahl der Todesfälle unter den Infizierten stieg um zwei auf 1.441. Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass an den Osterfeiertagen weniger Tests gemacht und gemeldet werden.

MV: Dauercamper und Ferienwohnungsbesitzer dürfen kommen

Seit geraumer Zeit gilt für die meisten Urlauber ein Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern. Eine Ausnahme gilt für Dauercamper und Menschen, die eine Ferienwohnung im Nordosten besitzen. Das Nordmagazin hat mit einigen von ihnen gesprochen.

NDR wünscht frohe Ostern!

Auch am heutigen Ostersonntag, 4. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Bestätigte Neuinfektionen im Norden am Karsonnabend: 1.206 in Niedersachsen, 461 in Hamburg, 340 in Schleswig-Holstein, 110 in Mecklenburg-Vorpommern, 116 im Land Bremen.