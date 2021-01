Stand: 13.01.2021 11:40 Uhr Corona-News-Ticker: 1.562 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen

VW-Konzern: 2020 deutlich weniger Auslieferungen

Die Corona-Krise hat den Verkäufen des Volkswagen-Konzerns im vergangenen Jahr einen kräftigen Dämpfer verpasst. Die Auslieferungen der weltgrößten Autogruppe sanken insgesamt um 15,2 Prozent auf rund 9,3 Millionen Fahrzeuge, wie VW mitteilte. Für reine E-Fahrzeuge meldete der Konzern allerdings für 2020 eine Verdreifachung auf knapp 232.000 Stück und bei Plug-in-Hybriden eine Steigerung um 175 Prozent auf mehr als 190.000 Autos.

November-Hilfen: Probleme offenbar behoben

Wochenlang gab es Verzögerungen und Pannen, aber heute kann die Stadt Hamburg eigenen Angaben zufolge mit der endgültigen Auszahlung der November-Hilfen beginnen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte gestern mitgeteilt, dass die hartnäckigen Computerprobleme beim Ministerium behoben seien. In Hamburg läuft die Auszahlung der November-Hilfe über die Investitions- und Förderbank. Heute beginne nach einem ersten Test am Dienstag die "Massenarbeit", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). In der Stadt liegen rund 10.000 Anträge auf die Hilfen mit einem Volumen von mehr als 180 Millionen Euro vor.

Wie ist die Lage auf den Intensivstationen?

Laut einer Studie der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg sehen 75 Prozent der Intensivpfleger in Deutschland die Qualität der Patientenversorgung beeinträchtigt. Die NDR Sendung Panorama 3 berichtet über die Lage auf den Intensivstationen im Norden.

Gifhorn: Keine Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen festgestellt

Die erste Nacht der Ausgangsbeschränkungen im Kreis Gifhorn ist nach Polizeiangaben ruhig verlaufen. "Es wurde sich an die Ausgangssperre gehalten", sagte ein Sprecher am Mittwoch. Möglicherweise habe das schlechte Wetter die neuen Regeln unterstützt. Den Bestimmungen zufolge dürfen die Bürgerinnen und Bürger bis Ende Januar von 20 Uhr bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr nur noch in dringenden Fällen vor die Tür. Der Landkreis ist Niedersachsen-weit am stärksten von der Corona-Infektionswelle betroffen. Die Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Dienstag in dem Landkreis bei 228,3.

Privatschüler kehren vorzeitig aus England nach MV zurück

Die Schüler einer Privatschule aus Torgelow (Mecklenburgische Seenplatte), die zu einem Austausch nach England geflogen waren, kehren nach zehn Tagen vorzeitig zurück. Laut Schulleiter Mario Lehmann werden die elf Neuntklässler und ihre zwei Betreuer am 14. Januar zurückfliegen. Sie waren am 4. Januar eigentlich für einen dreimonatigen Aufenthalt nach Großbritannien aufgebrochen, dort aber vom plötzlichen Lockdown überrascht worden. Nach ihrer Rückkehr sollen die Schüler, die aus acht Bundesländern stammen, zu Hause eine Quarantäne absolvieren.

1.562 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen haben die Behörden 1.562 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden verzeichnet (Gesamt: 123.057 Fälle). Gestern waren es 673 neue Fälle, am Mittwoch der Vorwoche 1.672. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt inzwischen bei 115,3, vor sieben Tagen betrug sie 91,8. 48 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Niedersachsen auf 2.466.

NDR Bildungsangebote: Lernen im Lockdown

Das Homeschooling stellt derzeit Kinder, Eltern und Lehrer vor Herausforderungen. Der NDR unterstützt Kinder, Jugendliche und ihre Familien beim Lernen im Lockdown mit seinen Bildungsangeboten, die laufend ergänzt und aktualisiert werden. Hier finden Sie die Angebote im Überblick.

Gesundheitsminister Spahn lehnt Impfpflicht ab

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lehnt eine Impfpflicht in der Corona-Pandemie rigoros ab. "Ich habe im Bundestag mein Wort gegeben: In dieser Pandemie wird es keine Impfpflicht geben", sagte der Minister im Deutschlandfunk. "Wir setzen auf Aufklärung und Information." Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte eine Impfpflicht für Pflegekräfte ins Gespräch gebracht und vorgeschlagen, dass sich der deutsche Ethikrat damit beschäftigen solle. Notwendig sei ein solcher Schritt zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, argumentierte Söder. Spahn äußerte sich auch zu den aktuellen Corona-Maßnahmen. Klar sei aus seiner Sicht, dass es zum 1. Februar nicht möglich sein werde, alle Einschränkungen aufzuheben. Über Umfang und Länge werde die Bundesregierung regelmäßig mit den Bundesländern entscheiden.

Corona: Handwerker in Hamburger kommen auch kurzfristig

Während des ersten Lockdowns im vergangenen Frühjahr war die Nachfrage nach Handwerkern stark angestiegen. Mittlerweile sind Termine offenbar wieder kurzfristig möglich, wie eine Abfrage in Hamburg ergab.

Umfragen zum Distanzlernen in MV und SH

Wie funktioniert das schulische Bildungssystem in Mecklenburg-Vorpommern unter Corona-Bedingungen? Diese Frage wollen Eltern- und Schülervertreter mit einer Umfrage zum Distanzlernen klären. Mitmachen können alle, die es betrifft: Schüler, Lehrer und Eltern. Auch der Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein startete eine Internet-Umfrage zu Problemen beim Distanzlernen. Das Ziel sei, echte und ungefilterte Informationen von den direkt Betroffenen zu erhalten, teilte der Beirat mit. Um möglichst aussagekräftige Daten zu erhalten, wünscht sich der Beirat eine umfangreiche Beteiligung an der Umfrage, die am Freitag endet.

Kammer SH: Impfpflicht für Pflegekräfte nicht notwendig

Eine Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte ist nach Einschätzung der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein nicht notwendig. Die Impfbereitschaft sei in Schleswig-Holstein sehr hoch, sagte Kammer-Präsidentin Patricia Drube der Deutschen Presse-Agentur. "Viele große Einrichtungen melden eine Bereitschaft von 90 Prozent des medizinischen und pflegerischen Personals." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte eine Debatte über eine Impfpflicht für Pflegepersonal in Heimen angestoßen - und auf breiter Front Kritik geerntet. Drube sagte, die Impfaktion habe gerade erst begonnen. Wenn jetzt einige Pflegefachpersonen noch nicht bereit seien, sei das nicht als generelle Ablehnung zu interpretieren. Wichtig seien jetzt Informationen und Gespräche. Martin Sielaff, Geschäftsführer der Hamburgischen Pflegegesellschaft, befürchtet, dass die Debatte über eine Impfpflicht sogar einen gegenteiligen Effekt haben könnte.

Interview: "Impf-Prozess muss beschleunigt werden"

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, hat im NDR Info Interview den europäischen Prozess zur Impfstoff-Beschaffung kritisiert. Es wäre besser gewesen, von allen Herstellern von Anfang an größere Mengen Impfstoff zu bestellen, sagte er. "Wir brauchen eine maximale Beschleunigung des Impf-Prozesses." Im Kampf gegen die Corona-Pandemie mahnte Buschmann einen besseren Schutz der sogenannten vulnerablen Gruppen an, etwa in den Pflegeheimen. Eine Impfpflicht für Pflegekräfte, wie sie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ins Gespräch gebracht hatte, lehnte er aber ab.

Schmidt-Chanasit: Bayerische Masken-Regelung prinzipiell sinnvoll

Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hält eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken, wie sie in Bayern künftig beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr gilt, für sinnvoll: "Prinzpiell finde ich die Idee gut." Es müssten aber zwingend Angebote damit verbunden sein, betonte er gegenüber der Nachrichtenagentur dpa: zum einen der kostenlose Zugang zu solchen medizinischen Masken, zum anderen Anleitungen zur richtigen Benutzung. Denn auch eine FFP2-Maske schütze nur, wenn sie korrekt angelegt und verwendet werde, betonte der Virologe vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Sie müsse dicht abschließen, die Außenfläche dürfe auch beim Ablegen nicht berührt werden. Korrekt verwendet biete eine solche Maske anders als die einfachen Einweg- und Baumwollmasken viel Eigenschutz. "Ich kann mich selbst schützen und bin weniger darauf angewiesen, dass die Menschen in meiner Umgebung sich richtig verhalten."

RKI: 19.600 Neuinfektionen und 1.060 neue Todesfälle

In Deutschland sind innerhalb eines Tages 19.600 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, stieg die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie damit auf 1.953.426. Zudem wurden bundesweit 1.060 Todesopfer innerhalb von 24 Stunden gezählt. Die Gesamtzahl der Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 42.637. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 155. Bei dem Wert handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in diesem Zeitraum.

Vorpommern-Rügen: Quarantänepflicht auch ohne Anordnung vom Amt

Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde oder engen Kontakt zu einem Infizierten hatte, muss sich im Landkreis Vorpommern-Rügen von heute an selbst in Quarantäne begeben. Das gelte auch ohne Anordnung durch das Gesundheitsamt, teilte der Landkreis gestern Abend mit. Begründet wurde die neue Regelung mit dem weiteren Anstieg der Infektionszahlen. Nicht immer könnten alle Personen, die selber infiziert sind oder als Kontaktpersonen gelten, schnell telefonisch erreicht werden.

Hamburg: Bürgerschaft befasst sich mit Corona-Lockdown

Vor den Beratungen über den nächsten Doppelhaushalt geht es in der Hamburgischen Bürgerschaft heute (Livestream bei NDR.de ab 13.30 Uhr) zunächst um den verlängerten und verschärften Lockdown. Die Fraktionen haben die Verordnung zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie zur Debatte angemeldet. Hamburg hatte mit der Verordnung die Bund-Länder-Beschlüsse bereits am vergangenen Freitag als erstes Bundesland umgesetzt. Die eigentlich übliche Aktuelle Stunde wurde vertagt. Weitere Themen der Bürgerschaft sind unter anderem die Digitalisierung der Schulen und die Unterstützung für die Kitas.

Diskussion über Homeoffice-Pflicht: Wirtschaft in Sorge

Ein seltener Schulterschluss: Die Niedersächsische Landesregierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften werben für mehr Homeoffice zur Bekämpfung des Corona-Infektionsgeschehens. Doch es gibt Grenzen, denn in manchen Firmen ist Arbeiten im Homeoffice kaum möglich.

408 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 408 neue Corona-Fälle registriert worden. Vor einer Woche waren es noch 549. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank auf 94,1. Das geht aus Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 25 auf 594. 362 Corona-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern. 74 werden intensivmedizinisch betreut - 49 mit Beatmung.

Neue Folge vom Podcast Coronavirus-Update online

In der neuen Folge vom NDR Info Podcast Coronavirus-Update erklärt Virologin Sandra Ciesek, weshalb sie die zugelassenen Corona-Impfstoffe für sicher hält und warum es sinnvoll sein könnte, den Spielraum für die Gabe der zweiten Dosis auszureizen. Die Impfbereitschaft werde zunehmen, betonte sie.

Auch am heutigen Mittwoch, 13. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

