Stand: 14.12.2020 06:45 Uhr Corona-News-Ticker: 140 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bund und Länder beschließen harten Lockdown ab Mittwoch

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher appelliert, auch heute und morgen nur unbedingt Notwendiges einzukaufen

​ 140 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

16.362 Neuinfektionen bundesweit - deutlich über Vorwochenwert

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 16.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 16.362 neue Ansteckungsfälle erfasst. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg den Angaben zufolge binnen eines Tages um 188 auf insgesamt 21.975. Das sind rund 4.000 Fälle mehr als am vergangenen Montag, als die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 12.332 lag. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die sonntags und montags veröffentlichten Fallzahlen des RKI in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen. Erst am Freitag waren die bislang höchsten Corona-Zahlen für Deutschland bekanntgegeben worden - dies waren 29.875 erfasste Neuinfektionen und 598 Corona-Tote innerhalb eines Tages. Die Gesamtzahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg laut den jüngsten Angaben des RKI inzwischen auf 1.337.078. Die Zahl der Genesenen liegt bei etwa 984.200.

Die Beschlüsse zum Lockdown im Überblick

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben am Sonntag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weitreichende Maßnahmen beschlossen, die einen harten Lockdown von Mittwoch an bedeuten. Einzelhandelsgeschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs verkaufen, müssen schließen, Schulen setzen die Anwesenheitspflicht aus. Alle Details finden Sie hier noch einmal in der Übersicht:

140 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb eines Tages 140 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das waren 332 weniger als am Vortag und 14 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - stieg weiter an und liegt demnach landesweit bei 79,9. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 133 Covid-19-Patienten behandelt; 25 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 14 müssen beatmet werden.

ARD extra zum harten Lockdown

Im ARD extra zu den gestern beschlossenen verschärften Corona-Maßnahmen wurden die Folgen für den Einzelhandel und die Aussichten auf eine Trendwende in der Pandemie mit Kanzleramtsminister Helge Braun besprochen. Moderatorin Susanne Stichler fragte zudem den Virologen Jonas Schmidt-Chanasit nach den Erfolgsaussichten der neuen Strategie von Bund und Ländern: Wird der harte Lockdown die Wende bei den Neuinfektionen bringen oder ist eine Verlängerung der Beschränkungen über den 10. Januar hinaus notwendig? Die Sondersendung können Sie hier noch einmal ansehen:

Tschentschers Appell: Heute und morgen nur wirklich nötige Dinge kaufen

Die von den Bundesländern und Kanzlerin Angela Merkel gestern beschlossenen Schließungen im Einzelhandel gelten erst von Mittwoch an. Bis dahin könnte es aufgrund von Last-Minute-Weihnachtsshoppern noch einmal sehr voll werden in den Innenstädten. Daher richtete Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) einen dringenden Appell an die Bevölkerung, an den verbleibenden beiden Tagen nur die wirklich nötigen Einkäufe zu tätigen. Es dürfe nicht zu einer "Black Friday"-Situation kommen, die das Infektionsgeschehen noch einmal negativ beeinflussen könnte. Hamburg sei zu einer schnelleren Schließung der Geschäfte bereit gewesen, andere Länder jedoch nicht. Da es jedoch zu keinem Einkaufstourismus kommen dürfe, sei die Einheitlichkeit der Regeln hier wichtiger als die Schnelligkeit.

NDR.de startet in die neue Woche mit einem neuen Corona-Ticker

Auch heute hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Gestern gab es im Norden 2.112 neue Corona-Infektionen: 1.139 in Niedersachsen, 472 in Schleswig-Holstein, 163 in Mecklenburg-Vorpommern, 273 in Hamburg und 65 im Bundesland Bremen