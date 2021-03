Stand: 16.03.2021 06:25 Uhr Corona-News-Ticker: 118 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 16. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse sind im Blog von Montag zu finden.

Deutschland setzt AstraZeneca-Impfungen aus , Tausende Impfungen im Norden wurden verschoben

Osnabrücker Zoo muss wieder schließen

Am Nachmittag neue Folge mit Christian Drosten im Coronavirus-Update

118 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Osnabrücker Zoo muss wieder schließen

Nach dem Überschreiten der 100er-Inzidenz muss der Zoo Osnabrück in der Corona-Krise von Mittwoch an wieder dicht machen. "Es tut sowohl im Herzen als auch im Geldbeutel weh, die Kinder freuen sich so sehr", sagte Sprecherin Lisa Simon. Die Stadt verfügt wegen der hohen Infektionszahlen Schließungen im Einzelhandel, von Kultureinrichtungen und des Zoos. Gleichzeitig appellierte die Stadt an das Land, sinnvolles und risikoarmes Öffnen zu ermöglichen. Dazu gehöre auch eine Öffnung des Tierparks. Dort seien die Gäste unter freiem Himmel und könnten Abstand halten, solange die Besucherzahlen begrenzt werden. "Es geht für uns langsam auch ums Überleben", sagte Fritz Brickwedde, Präsident der Zoogesellschaft Osnabrück. Aktuell sei man einmal mehr auf Spenden angewiesen, um zumindest einen Teil der Kosten zu decken. Nach viermonatiger Schließung hatten die ersten niedersächsischen Zoos und Tierparks erst vergangenen Montag öffnen dürfen. Nach der neuen Corona-Verordnung ist das in Landkreisen und kreisfreien Städten möglich, in denen die Inzidenz von 100 nicht überschritten wird. Im Zoo Osnabrück wurde das Online-Terminangebot sehr gut angenommen, wie die Sprecherin des Tierparks sagte. Die Tageskapazität von 2.000 Besuchern sei annähernd erreicht worden.

118 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind 118 weitere Corona-Fälle amtlich registriert worden. Am Vortag waren 87 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche waren es 83. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gibt das Land aktuell mit 51,1 an. Am höchsten ist der Wert derzeit im Kreis Segeberg (87,3) und am niedrigsten im Kreis Plön (22,5).

Tausende Impftermine mit Astra-Zeneca im Norden abgesagt

In Norddeutschland werden Tausende geplante Impftermine mit dem Mittel von AstraZeneca verschoben. Hintergrund ist die bundesweite Aussetzung der Impfungen mit dem Vakzin, bis geklärt ist, ob es für Blutgerinnsel bei Geimpften verantwortlich ist. Allein in Hamburg wurden rund 25.000 Impftermine vorerst abgesagt. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sagte, die Entscheidung des Paul-Ehrlich-Instituts, die Impfungen auszusetzen, sei nachvollziehbar und richtig. "Das wirft uns in der Impfkampagne aber natürlich wieder ein Stück zurück", so Behrens. In Schleswig-Holstein teilte das Gesundheitsministerium mit, die Betroffenen würden per Mail informiert. In Mecklenburg-Vorpommern sollten allein morgen etwa 800 Menschen mit AstraZeneca geimpft werden. "An den anderen Tagen sieht es in dieser Woche ähnlich aus. Deshalb die Bitte, diese Termine in den Impfzentren nicht wahrzunehmen", sagte Gesundheitsmininister Harry Glawe (CDU).

Hilft Corona gegen die Klimakrise?

Selbst wenn der Corona-Lockdown anhielte, würde die Energie-Einsparung nicht ausreichen, um die Klimaziele zu erreichen, sagt Professor Hans von Storch von der Universität Hamburg. Der Klimaforscher ist Initiator der Deutschen Klimatagung, die gestern in Hamburg begann.

Corona-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen! Auch am heutigen Dienstag, 16. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Montag: 415 in Niedersachsen, 268 in Hamburg, 87 in Schleswig-Holstein, 67 in Mecklenburg-Vorpommern, 54 im Bundesland Bremen, bundesweit 6.604.