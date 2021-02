Stand: 02.02.2021 06:18 Uhr Corona-News-Ticker: 109 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, den 2. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie in unserem Blog vom Montag nachlesen.

Impfgipfel von Bund und Ländern: Zusage für nationalen Impfplan

Coronavirus-Update: Heute Nachmittag neue Podcast-Folge mit Virologe Prof. Christian Drosten

109 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

RKI: Bundesweit 6.114 neue Corona-Fälle und 861 weitere Tote bestätigt

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Immer dienstags berichten der Virologe Christian Drosten oder die Virologin Sandra Ciesek im NDR Info Podcast "Coronavirus-Update" über neue Erkenntnisse der Wissenschaft in der Corona-Pandemie. Heute Nachmittag erscheint die neue Folge. Dieses Mal spricht NDR Info Redakteurin Korinna Hennig wieder mit dem Berliner-Charité-Virologen Drosten. Auch die Ergebnisse des gestrigen Impfgipfels werden dann eins der Themen sein.

RKI bestätigt 6.114 neue Corona-Fälle bundesweit

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die aktuell registrierten Neuinfektionszahlen für Deutschland bekannt gegeben. Demnach sind binnen eines Tages 6.114 weitere Corona-Fälle registriert worden. Gestern waren es 5.608, am Dienstag vor einer Woche 6.412 gewesen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) liegt laut RKI bei 90. Außerdem wurden bundesweit 861 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit in Deutschland auf 57.981. Der Sieben-Tage-R-Wert beträgt laut RKI-Lagebericht 0,88 (Vortag: 0,91). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 88 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

109 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Innerhalb eines Tages wurden in Schleswig-Holstein 109 Neuinfektionen registriert. Am Vortag waren es 183, am Dienstag vor einer Woche 111. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ist leicht gesunken. Zugleich gab es binnen eines Tages 29 weitere gemeldete Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt nun bei 78,5. 513 Covid-19-Patientinnen und -Patienten werden derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern behandelt, 97 von ihnen intensivmedizinisch, 56 mit Beatmung.

Was hat der Impfgipfel gebracht?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat gestern Abend nach einem Gespräch zwischen Vertretern von Bund, Ländern, EU-Kommission und Pharmaindustrie die Zusage bekräftigt, bis zum Ende des Sommers allen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland ein Impfangebot machen zu können. Außerdem soll es einen nationalen Impfplan geben. Was hat der Impfgipfel noch gebracht?

NDR.de-Ticker am Dienstag startet

Auch am heutigen Dienstag, 2. Februar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Montag: 308 in Niedersachsen, 183 in Schleswig-Holstein,155 in Hamburg, 84 in Mecklenburg-Vorpommern und 32 im Bundesland Bremen; bundesweit 5.608.