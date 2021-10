Stand: 12.10.2021 06:47 Uhr Corona-News-Ticker: 100. Podcast-Folge mit Ciesek und Drosten

100. Ausgabe des Coronavirus-Update : Drosten und Ciesek ziehen Bilanz

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 113 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 4.971 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 65,8

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Grundschule in Westerstede wegen Corona-Ausbruch geschlossen

Wegen eines Corona-Ausbruchs hat der Landkreis Ammerland eine Grundschule in Westerstede vorerst geschlossen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. In einer Klasse gibt es den Angaben zufolge ingesamt sieben nachweislich Infizierte, unter ihnen ein Lehrer und vier Schüler. Aus anderen Klassen wurden positive Schnelltests gemeldet. Derzeit sei das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar, so die Behörde. Deshalb müssten die Mädchen und Jungen vorerst wieder von zu Hause aus lernen.

Stadt Hamburg hat 122 Millionen Euro an die Kulturszene ausgezahlt

An Hamburger Theater, Museen, Clubs, Veranstalter, Künstler und Kulturprojekte sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie bereits mehr als 122 Millionen Euro an finanziellen Hilfen der Stadt geflossen. So seien in 2020 von Hamburg bereits 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden, sagte ein Sprecher der Kulturbehörde laut dpa-Bericht von heute. 2021 kamen von der Stadt weitere 22 Millionen Euro dazu. Daraus sind rund 10 Millionen Euro in den Kultursommer geflossen, der der Branche beim Neustart helfen sollte und als Start in das Wiederanfahren der Kultur galt. Für die kommenden Monate sollen weiter Corona-Hilfen von Stadt und Bund fließen, auch wenn viele Musikstätten, Theater und Kinos ihren Betrieb wieder aufgenommen haben. So werde es aus dem bundesweiten Sonderfonds Kultur weiter Geld geben, wenn ein Veranstalter trotz 2G-Regelung sein Haus aus Vorsicht dennoch noch nicht ganz auslastet. "Dies ist ein wichtiges Zeichen, insbesondere für die Veranstalter, die Rücksicht auf noch immer besorgte Besucherinnen und Besucher nehmen wollen", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD).

Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit nahezu konstant: 4.971 neue Corona-Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland bleibt auf ähnlichem Niveau. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 65,8 an. Gestern hatte der Wert bei 66,5 gelegen, vor einer Woche bei 63,6. Vor einem Monat hingegen lag die Inzidenz bei 80,2. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4.971 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 4.799). Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 1,58 (Freitag: 1,67) an. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Coronavirus-Update: 100. Podcast-Folge mit Sandra Ciesek und Christian Drosten

Heute gibt es die 100. Folge des Coronavirus-Update - diesmal sprechen Christian Drosten und Sandra Ciesek gemeinsam mit NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig über neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie widmen sich Fragen wie "Wie steht es um die Immunität von Genesenen?" und gehen auf die korrigierten Impfzahlen ein. Außerdem nehmen sie Stellung zu dem neuen Covid-Medikament Molnupiravir. Und natürlich geht es auch um den Podcast selbst: Was wird sich künftig ändern?

Das erste Coronavirus-Update ging am 26. Februar 2020 auf Sendung. Seitdem hat das Team des NDR Podcasts 99 reguläre und mehrere Sonderfolgen veröffentlicht, die bisher insgesamt rund 117 Millionen Mal abgerufen wurden.

Weitere Informationen Das Coronavirus-Update von NDR Info Christian Drosten und Sandra Ciesek geben Einblicke in aktuelle Erkenntnisse der Forschung. mehr

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt minimal

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist geringfügig gestiegen. Laut Datenstand vom Montagabend lag die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 27,7 nach 27,5 am Vortag. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden 113 neue Ansteckungen gemeldet, 61 mehr als am Sonntag. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten und -Patientinnen nahm von 56 um 6 auf 62 zu. Von ihnen lagen zuletzt 13 auf Intensivstationen, sieben mussten beatmet werden. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100 000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - betrug unverändert 1,2. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen stieg um sieben auf jetzt 1.700.

