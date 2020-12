Stand: 07.12.2020 06:48 Uhr Corona-News-Ticker: Auch Schleswig-Holstein überschreitet 50er-Grenzwert

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse des gestrigen Sonntags können Sie hier nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Neuinfektionen im Norden: 154 Fälle in Schleswig-Holstein; bundesweit 12.332

Bundesweiter Aktionstag zur Maskenpflicht in Bahnen und Bussen

Live auf NDR.de: Krisenstab in Niedersachsen informiert über die aktuelle Lage

Beim Weihnachts-Shoppen ist Geduld gefragt

Weihnachts-Shopping unter erschwerten Bedingungen: In Hamburg mussten am Wochenende wegen der Corona-Beschränkungen viele Geschäfte kurzzeitig gesperrt werden.

RKI meldet 12.332 Neuinfektionen bundesweit

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau, auch wenn die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) zum Wochenstart wieder vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen gemeldet haben. Innerhalb eines Tages wurden 12.332 neue Fälle übermittelt. Das sind über 1.000 Fälle mehr als am vergangenen Montag, als die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 11.168 lag. Der bisherige Spitzenwert war am 20. November mit 23.648 Fällen erreicht worden. An Sonntagen und Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Schleswig-Holstein als letztes Bundesland über 50er-Marke

Schleswig-Holstein ist als letztes Bundesland in Deutschland in der aktuellen Infektionswelle zum Corona-"Risikogebiet" geworden. In den vergangenen sieben Tagen kamen auf 100.000 Einwohner im Schnitt 51,6 Infektionen, wie die Landesregierung mitteilte. Damit ist der Risikowert von 50,1 überschritten. Am Sonnabend hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 48,9 gelegen. Die Landesregierung meldete am Sonntagabend 154 neue bestätigte Fälle. Vor einer Woche waren 71 Neuinfektionen registriert worden. In den Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 114 Covid-19-Patienten behandelt, 24 von ihnen befinden sich in Intensivtherapie, 12 müssen beatmet werden.

Live auf NDR.de: Niedersachsens Krisenstab informiert

Bereits heute um 12 Uhr äußert sich der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung zur aktuellen Corona-Situation. Wie entwickeln sich die Infektionszahlen? Wie ist der Stand beim Aufbau der Impfzentren im Land? NDR.de überträgt die Pressekonferenz live und in voller Länge.

Bundesweiter Aktionstag zur Maskenpflicht in Bahnen und Bussen

Vorgesehen sind nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums Schwerpunkt-Kontrollen auf bestimmten Strecken und an Bahnhöfen. Allein in Niedersachsen sollen heute Hunderte Bundespolizisten und Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn kontrollieren, ob die Maskenpflicht eingehalten wird. Die Länder wurden ebenfalls zu verstärkten Kontrollen in Bussen, U-Bahnen und Straßenbahnen aufgerufen.

Neuer Tag, neuer NDR.de Live-Ticker

Auch heute hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die Infektionszahlen im Norden vom Sonntag: Niedersachsen meldete 874 neue Corona-Fälle, Schleswig-Holstein 234, Mecklenburg-Vorpommern 95, Hamburg 231 und das Bundesland Bremen 61.