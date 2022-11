Stand: 18.11.2022 06:45 Uhr Corona-News-Ticker: Ärzteverband fordert mehr Geld für Long-Covid-Forschung

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 18. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 293,9 in Niedersachsen ; 223,4 in Schleswig-Holstein; 191,3 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 194,3 - 27.587 Neuinfektionen

Ärzteverband: Mehr Geld für Long-Covid-Forschung

In die Erforschung von Long Covid und die Behandlung Erkrankter muss in Deutschland nach Einschätzung von Medizinern deutlich mehr investiert werden. "Bisher ist das viel zu wenig", sagte der Vizevorsitzende des Ärzte- und Ärztinnenverbands Long Covid, Daniel Vilser. Nötig seien der Aufbau von weiteren Forschungskapazitäten und von mehr Behandlungs- und Versorgungszentren, in die Ärzte Erkrankte überweisen könnten. Diese Einrichtungen müssten finanziell auch besser ausgestattet werden. Zudem müsse die Aus- und Weiterbildung von Medizinern zu Long Covid verbessert werden. Nach Angaben des Mediziners, der am Universitätsklinikum Jena eine Long-Covid-Ambulanz für Kinder leitet, leiden etwa zehn Prozent der coronainfizierten Erwachsenen und ein bis zwei Prozent der infizierten Kinder unter den Spätfolgen der Infektion - wie Kopfschmerzen, chronischen Husten oder Konzentrationsstörungen. "Angesichts der hohen Infektionszahlen sprechen wir da von Hunderttausenden." Einige Tausend seien über Monate schwer krank, arbeitsunfähig, bettlägerig, können mitunter gar nicht mehr am Alltag teilnehmen.

Bereits gestern hatte der Initiator der Long-Covid-Ambulanz an der Uniklinik Marburg, Professor Bernd Schieffer, ein nationales Institut für Long Covid gefordert.

Long Covid: Symptome, Ursachen und Behandlung Nach einer Omikron-Infektion können Covid-Symptome wie Husten oder Atemnot noch Wochen später auftreten - trotz Impfung.

Corona-Regeln: Chaos zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es seit gestern keine Isolationspflicht mehr und auch die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen könnte zum Jahreswechsel entfallen. Vor allem für Pendler, die in Schleswig-Holstein wohnen und in Hamburg arbeiten - oder andersherum, könnte durch den Alleingang der Landesregierung von Daniel Günther (CDU) Chaos entstehen. Bei den Bürgern in der Metropolregion stößt das unabgestimmte Vorgehen in SH bereits jetzt auf Unverständnis.

VIDEO: Corona-Regeln: Chaos zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein (3 Min)

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 223,4

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Schleswig-Holstein liegt nun bei 223,4, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 234,8 gelegen, in der Vorwoche betrug sie noch 280,3. Es wurden 914 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 1.390; Vorwoche: 1.346). Außerdem wurden zwei weitere Todesfälle verzeichnet.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 293,9

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Niedersachsen aktuell 293,9. Am Vortag hatte der Wert 296,6 betragen (Vorwoche: 334,1). Es wurden 4.136 Neuinfektionen verzeichnet (Vortag: 5.131; Vorwoche: 4.975). Zudem wurden 29 weitere Todesfälle gemeldet.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg fast unverändert

In Hamburg liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche nun bei 191,3, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts von heute Morgen hervorgeht. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 191,1 gelegen, in der Vorwoche betrug sie 207,7. Es wurden 599 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 624; Vorwoche: 474). Es gab sieben weitere Todesfälle.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 194,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 194,3 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 199,2 und vor einer Woche bei 243,5 gelegen (Vormonat: 687,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 27.587 Corona-Neuinfektionen (gestern: 33.306; Vorwoche: 33.703) und 218 Todesfälle (Vorwoche: 216) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Freitag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Freitag, 18. November 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

