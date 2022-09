Stand: 22.09.2022 09:50 Uhr Corona-News-Ticker: WHO-Impfziel von 70 Prozent nicht erreicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 22. September 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Oxfam: WHO-Impfziel nicht erreicht

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 6.403 in Niedersachsen , 813 in Hamburg und 1.495 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 56.978 Neuinfektionen - Inzidenz bei 281,4

Hilfswerk: Großteil der Welt hat Covid-Impfziel nicht erreicht

Die weltweite Corona-Impfkampagne der Vereinten Nationen droht zu scheitern. Das zeigt eine Statistik, die die Hilfsorganisation Oxfam und die internationale Initiative "People's Vaccine Alliance" veröffentlicht haben. Demnach ist es bislang nicht gelungen, 70 Prozent der Weltbevölkerung gegen Covid-19 zu impfen. Das war eigentlich das ausgegebene Ziel der Weltgesundheitsorganisation. In etwa zwei Dritteln aller Länder hat demnach bislang weniger als die Hälfte der Bevölkerung eine Grundimmunisierung erhalten. Betroffen sind vor allem ärmere Staaten. In wohlhabenden Ländern würde währenddessen bereits die zweite oder dritte Booster-Impfung verabreicht. Die Organisationen warnen, dass es noch zweieinhalb Jahre dauern könnte, bis das globale Impfziel erreicht sei. Oxfam setzt sich dafür ein, Patente auf Impfstoffe auszusetzen und offen zu legen, wie die Vakzine produziert werden.

RKI meldet 813 neue Corona-Infektionen in Hamburg

In Hamburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen wieder gestiegen und beträgt jetzt 149,7 (gestern: 141,8; Vorwoche: 153,1). Das meldet heute früh das Robert Koch-Institut. Es ist nach wie vor der bundesweit niedrigste Wert. Binnen 24 Stunden gab es in Hamburg 813 neue laborbestätigte Corona-Fälle (gestern: 403). 17 weitere Menschen starben an oder mit dem Coronavirus.

6.402 Neuinfektionen in Niedersachsen

Laut Robert Koch-Institut sind in Niedersachsen 6.403 weitere Corona-Fälle gemeldet worden (gestern: 6.551; Vorwoche: 5.465). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt demnach aktuell bei 321,3 und damit wieder höher als gestern (305,0). Vor einer Woche betrug der Wert 300,9.

RKI: Bundesweit 56.978 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 281,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 281,4 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 264,6 gelegen (Vorwoche: 244,4; Vormonat: 282,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 56.978 Corona-Neuinfektionen (gestern: 56.715; Vorwoche: 46.514) und 106 Todesfälle (Vorwoche: 230) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen und Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

EuGH befasst sich mit Datenschutz bei Schulunterricht per Videokonferenz

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) befasst sich heute mit dem Datenschutz bei Schulunterricht per Videokonferenz. Während der Schulschließungen in Deutschland in der ersten Zeit der Corona-Pandemie wurde der Unterricht vielerorts live über das Internet erteilt. Es geht hinsichtlich des Datenschutzes darum, ob neben den Eltern auch die Lehrkraft einem solchen Unterricht zustimmen muss. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden fragte den EuGH, ob das hessische Datenschutzgesetz mit dem europäischen Recht vereinbar ist.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter auf 256,7

In Schleswig-Holstein liegt die Corona-Inzidenz aktuell bei 256,7 (Vortag: 250,8). Das teilte die Landesmeldestelle am Mittwochabend mit. Vor einer Woche hatte die Inzidenz mit 228,1 deutlich niedriger gelegen. Zuletzt wurden im Land 1.495 Neuinfektionen gemeldet, eine Woche zuvor waren es 1.441.

Corona-Liveticker am Donnerstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Donnerstag, 22. September 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

