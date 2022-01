Stand: 29.01.2022 07:33 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt unter 1.000

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 29. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

Hamburg: Für heute geplante Demo bleibt verboten

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 3.997 in Schleswig-Holstein , 15.241 in Niedersachsen

RKI: Bundesweit 189.166 - Inzidenz bei 1.127,7, Hospitalisierungsrate 4,72 (Stand Freitag)

Omikron dominiert bei Krankenhaus-Einweisungen in MV

Die Omikron-Variante des Coronavirus dominiert mittlerweile bei den Corona-Einweisungen in den Krankenhäusern des Nordostens. An der Universitätsmedizin Greifswald (UMG) und an der Universitätsmedizin Rostock (UMR) entfielen nach eigenen Angaben zuletzt etwa 90 Prozent der Proben auf die ansteckendere Variante. Bei über 80 beziehungsweise über 70 Prozent habe der Anteil zuletzt am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg und am Klinikum Südstadt Rostock gelegen.

Hamburger Polizei löst Partys mit bis zu 200 Teilnehmenden auf

Zweimal hat die Hamburger Polizei am späten Freitagabend die Party einer Gruppe von Feiernden aufgelöst. Nachdem der erste Rave im Bereich der großen Elbstraße durch die Polizei beendet worden war, setzten die 100 bis 200 Partygäste ihre Feier wenig später in der Hafencity fort. Das teilte ein Sprecher des Hamburger Lagezentrums am frühen Morgen mit. Die Beamten rückten demnach erneut an und lösten die Veranstaltung wieder auf.

Ärztepräsident hält Verkürzung des Genesenenstatus für sinnvoll

Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat die umstrittene Verkürzung des Genesenenstatus aus medizinischer Sicht als sinnvoll bezeichnet. "Die bisherige wissenschaftliche Evidenz deutet darauf hin, dass sich Ungeimpfte nach einer durchgemachten Delta-Infektion schon deutlich früher als nach sechs Monaten mit der Omikron-Variante anstecken können", sagte Reinhardt der "Rheinischen Post". "Deshalb ist die Verkürzung des Genesenenstatus aus medizinischer Sicht sinnvoll". Der Präsident der Bundesärztekammer sprang damit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Seite, der die Verkürzung auf drei Monate verteidigt hatte.



Kritik am Alleingang der Bundesregierung kam von der Präsidentin des Marburger Bundes, Susanne Johna. "Ich glaube nicht, dass sich die 90-Tage-Regelung in Deutschland dauerhaft halten lässt", sagte sie der "Rheinischen Post". Die Mitgliedstaaten der EU hätten schließlich "erst vor wenigen Tagen die Gültigkeit des Genesenen-Status auf sechs Monate festgelegt". Zwar sei es prinzipiell richtig, dass die Anzahl der Antikörper bei den meisten Menschen etwa 90 Tage nach einer Infektion absinke. "Das ist aber natürlich kein fester Stichtag und patientenindividuell sehr unterschiedlich Es hängt auch davon ab, wie stark die Immunantwort auf die Infektion war."

Habeck: Corona-Hilfen werden über März hinaus verlängert - falls nötig

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat eine Verlängerung der Corona-Hilfen in Aussicht gestellt. "Ich hoffe, dass wir Ende März in einer anderen Situation sind. Sollte es aber nötig sein, die Hilfen erneut zu verlängern, um das Überleben hart betroffenen Betriebe zu sichern, dann werden wir in der Bundesregierung die Gelder hierfür bereitstellen", sagte Habeck den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die aktuellen Hilfen seien gut angelaufen, erklärte Habeck. Erste Teilzahlungen - sogenannte Abschlagszahlungen - flössen seit dem 18. Januar und seien auf den Konten der Betroffenen angekommen.

15.241 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

Die Behörden haben in Niedersachsen 15.241 neue Corona-Fälle registriert - so viele wie nie zuvor (Vortag: 14.810; Vorwoche: 10.461). Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen steigt ebenfalls auf einen Höchstwert: 886,9 (Vortag: 844,5; Vorwoche: 621,2). Zwölf weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Schleswig-Holstein: Inzidenz wieder unter 1.000

Schleswig-Holsteins Neuinfektions-Inzidenz ist unter 1.000 gesunken: auf 992,7 neue Fälle je 100.000 Einwohner. Am Vortag waren es 1022,8, vor einer Woche 934,5. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen sank binnen eines Tages von 5.463 auf 3.997 (Vorwoche: 4.608), wie aus den Daten des Landesmeldeamtes hervorgeht. Sechs weitere Menschen starben wegen einer Corona-Infektion.Die Hospitalisierungsinzidenz sank gegenüber dem Vortag von 6,42 auf 6,32. Die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern stieg um 26 auf 367, unverändert 47 von ihnen liegen auf Intensivstationen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatten weiter der Kreis Stormarn (1.602,9), die kreisfreie Stadt Neumünster (1.385,4) und Flensburg (1.205,3). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichneten die Kreise Plön (519,5), Dithmarschen (556,8) und Steinburg (656,4). Experten verweisen darauf, dass die Dunkelziffer nicht entdeckter Corona-Infektionen unter anderem aufgrund der geänderten PCR-Teststrategie zunimmt.

Bundesweite Inzidenz bei 1.127,7

Die vom Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen hat erstmals die Schwelle von 1.100 überschritten: 1127,7 (Vortag: 1073,0; Vorwoche: 772,7; Vormonat: 205,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 189.166 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 135.461 Ansteckungen. Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 182 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Vor einer Woche waren es 179 Todesfälle

Hamburg: Für heute geplante Demo bleibt verboten

Eigentlich wollten heute wieder Tausende in der Hamburger Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Rund 11.000 Menschen hatte der Veranstalter angemeldet. Das Verwaltungsgericht hat gestern Abend entschieden, dass die geplante Demo untersagt bleibt. Der Veranstalter bestand darauf, dass die Demo-Teilnehmenden keine Masken tragen müssen. Das ist aber laut Eindämmungsverordnung aktuell verboten.

Krankheitslast: Neue Indikatoren zur Bewertung der Pandemielage

Die Inzidenzwerte für Corona-Neuinfektionen werden wegen der stark anschwillenden Omikron-Welle mit vielen milden Verläufen derzeit immer ungenauer, viele Fälle werden nicht mehr diagnostiziert und fließen an den offiziellen Statistiken vorbei. Der Wochenbericht des Robert Koch-Instituts weist deshalb Schätzwerte zu Infizierten mit Covid-19-Krankheitssymptomen verschiedener Schwere aus- die sogenannte Krankheitslast. Spezifisch liegen damit auch Schätzwerte zu Fällen unterhalb der Schwelle von Krankenhausaufnahmen vor, etwa die Häufigkeit von Arztbesuchen: In der Woche bis 23. Januar waren dies demnach 280 pro 100.000 Einwohner, in der Vorwoche waren es laut RKI noch 178 gewesen. NDR Datenjournalist Claus Hesseling ordnet die Situation für das Schleswig-Holstein Magazin ein.

Corona-Live-Ticker von NDR.de am Sonnabend startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonnabend, 29. Januar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.