Corona-Maßnahmen: Das gilt aktuell im Norden Stand: 23.03.2021 10:00 Uhr Die Bundesländer setzen die meisten auf den Bund-Länder-Runden beschlossenen Corona-Maßnahmen meist eins zu eins um. Doch in einigen Bereichen gibt es Abweichungen, die zumeist mit unterschiedlichen Inzidenzen zu tun haben.

Diese Seite wird fortlaufend aktualisiert, sobald die aktuellsten Beschlüsse der Bund-Länder-Runde in das jeweilige Landesrecht umgesetzt worden sind.

Niedersachsen setzt Lockerungen regional differenziert um

In Niedersachsen sind seit dem 8. März - analog zum Bund-Länder-Beschluss vom 2. März- in einigen Bereichen Lockerungen erlaubt. Bei einem Inzidenzwert von unter 100 in einer kreisfreien Stadt oder einem Landkreis dürfen sich dort wieder bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen - Kinder bis einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Im Einzelhandel sind Terminvereinbarungen mit Kunden möglich, sofern die regionale Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Zoos, Tierparks und botanische Gärten dürfen dort wieder öffnen, gleiches gilt für Gedenkstätten, Museen, Ausstellungen und Galerien. Für alle Einrichtungen gilt, dass Besuchende zuvor einen Termin vereinbaren müssen. Das OVG Lüneburg erklärte allerdings Teile der Landesverordnung für unverhältnismäßig.

Weitere Informationen Corona: Diese Regeln gelten jetzt in Niedersachsen Die Kontaktbeschränkungen werden etwas gelockert. Unter anderem Buchhandlungen und Kosmetikstudios dürfen wieder öffnen. mehr

Schleswig-Holstein öffnet den Einzelhandel wieder

In Schleswig-Holstein konnte gemäß der neuen Corona-Landesverordnung der Einzelhandel am 8. März seine Geschäfte wieder öffnen. Außerdem durften auch Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten öffnen. Im privaten Bereich sind wieder Treffen von bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Kinder bis 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Angesichts steigender Infektionszahlen kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) jedoch an, die Lockerungen in kreisfreien Städten und Landkreisen zurückzunehmen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 50 überschreitet. Etwa im Kreis Pinneberg muss deshalb seit dem 22. März das sogenannte Click & Meet angeboten werden, also die Möglichkeit zum Shoppen mit Termin.

Weitere Informationen Neue Corona-Regeln in SH: Das ist erlaubt, das ist verboten Was Schleswig-Holsteiner bis zum 28. März 2021 beachten müssen - von A wie Abstandsgebot bis Z wie Zweitwohnung. mehr

Mecklenburg-Vorpommern: Vorsichtige Lockerungen

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurden Beschränkungen für einzelne Branchen und den privaten Bereich am 8. März gelockert. Darauf hatte sich die Landesregierung beim sogenannten MV-Gipfel mit Vertretern von Kommunen, Sozialverbänden, Gewerkschaften und Wirtschaft verständigt. Nun dürfen sich wieder fünf Personen aus zwei Hausständen treffen, Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. In der Hansestadt Rostock sowie den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte konnte der Einzelhandel ohne vorherige Terminvergabe unter Einhaltung von Regeln wieder öffnen, weil dort die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern lag - an der Seenplatte liegt die Inzidenz mittlerweile wieder über 50. Im übrigen Land wurde das Einkaufen mit Terminvergabe ermöglicht.

Weitere Informationen Lockdown bis 18. April verlängert: Die neuen Corona-Regeln in MV Alles, was Sie über die vorerst bis zum 18. April geltenden Corona-Einschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern wissen müssen. mehr

Hamburg setzt Notbremse ein

Hamburg setzte die am 3. März vereinbarten Beschlüsse von Bund und Ländern zum 8. März vollständig um, nahm einen Teil der vollzogenen Öffnungsschritte gemäß der vereinbarten "Notbremse" aber bereits wieder zurück: Wegen der mehrtägigen Überschreitung der kritischen Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche dürfen Geschäfte seit dem 20. März Waren nur zum Abholen bereitstellen, Termin-Shopping ist nicht erlaubt. Zudem mussten Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten wieder schließen. Strengere Regeln gelten jetzt auch wieder bei privaten Kontakten. So darf sich ein Haushalt wieder nur mit einer weiteren Person treffen. Die Beschränkungen gelten nicht für Kinder unter 14 Jahren. Sie dürfen zudem in Gruppen bis zu zehn Jungen und Mädchen im Freien Sport betreiben. Schulen und Kitas sollen im Wechselunterricht geöffnet bleiben.

Verschärfungen in Bremen

Nach schrittweisen Lockerungen gibt es im Bundesland Bremen mittlerweile wieder Verschärfungen. So gelten seit dem 18. März in Bremerhaven unter anderem wieder verschärfte Kontaktbeschränkungen: Es darf sich privat nun nur noch ein Hausstand mit einer weiteren Person treffen. Auch die Maskenpflicht wurde verschärft.

So hält es der Norden mit Schulen und Kitas

Für die Öffnung der Schulen und Kitas nach der weitgehenden Schließung im Corona-Lockdown gab es beim Bund-Länder-Treffen am 3. März keine bundesweite Regelung. Das bestimmen die Länder im Alleingang.

In Niedersachsenweiten die Schulen ihren Betrieb seit dem 15. März wieder aus. Zunächst kehrten die Klassen 5 bis 7 sowie der 12. Jahrgang im Wechselmodell in den Präsenzunterricht zurück. Seit dem 22. März kehren alle Schulen und Jahrgänge in den Wechselunterricht zurück - ebenfalls seit dem 22. März werden auch Corona-Selbsttests an den Schulen im Land durchgeführt. Für Grundschüler und Abschlussklassen gilt schon seit dem 8. März wieder die Präsenzpflicht, an diesem Tag kehrten auch die Kindertagesstätten zurück in den eingeschränkten Regelbetrieb. Das heißt, sie sind im Grundsatz geöffnet und bieten Betreuung in Regelgruppengröße an, allerdings dürfen sich die Gruppen nicht durchmischen.

In Schleswig-Holstein findet seit dem 22. Februar in vielen Kreisen wieder Präsenzunterricht für Grundschüler statt. Auch Kitas kehrten dort teilweise wieder in den Regelbetrieb zurück. Seit dem 15. März dürfen Kinder und Jugendliche in den meisten Kreisen und kreisfreien Städten ab Klasse 7 wieder tageweise im sogenannten Wechselunterricht in die Schule gehen. Allerdings gibt es regionale Unterschiede. Corona-Selbsttests unter Aufsicht starteten in den Schulen im Norden am 22. März.

In Mecklenburg-Vorpommern öffneten Schulen die Klassen 1 bis 6 am 24. Februar wieder für den Präsenzunterricht - zunächst in Regionen mit einem Inzidenzwert von unter 50. Seit dem 17. März ist im Nordosten wieder mehr Präsenzunterricht möglich - Voraussetzung ist eine Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 in den jeweiligen Landkreisen oder den beiden kreisfreien Städten. Dort sollen die Klassen 1 bis 6 im Regelbetrieb unterrichtet werden, für die Klassen darüber gibt es Wechselunterricht. Auch Selbsttests an den Schulen werden in Mecklenburg-Vorpommern seit dem 17. März durchgeführt. Seit dem 22. Februar können die meisten Kinder in Mecklenburg-Vorpommern auch wieder in die Kita oder zu ihrer Tagesmutter gehen. Laut Kita-Stufenplan ist das möglich, so lange der Inzidenzwert in der betreffenden Region unter 100 bleibt. Wichtig dafür: Eltern müssen zum Kita-Start eine Gesundheitsbestätigung für ihr Kind abgeben.

In Hamburg gibt es nach der Wiedereröffnung der Schulen nach den Frühjahrsferien am 15. März zunächst in Grundschulen und weiterführenden Schulen (Stufen 9, 10 und 13 an Stadtteilschulen, 6, 10 und 12 an Gymnasien und an Berufsschulen die Abschlussklassen der beruflichen Bildungsgänge) Wechselunterricht mit halber Klassenstärke. Um die Sicherheit zu erhöhen, sollen alle Schulbeschäftigten dreimal und alle Schüler einmal pro Woche kostenlos getestet werden. Los ging es mit den Selbsttests unter Aufsicht am 22. März. Die Hamburger Kindertagesstätten sind am 15. März aus dem Notbetrieb in einen eingeschränkten Regelbetrieb übergegangen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 23.03.2021 | 03:00 Uhr