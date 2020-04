Corona: Masken werden vielerorts zur Pflicht Sendung: NDR Info | 21.04.2020 21:45 Uhr 6 min | Verfügbar bis 28.04.2020

Ab Montag gilt in Hamburg und Schleswig-Holstein in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen eine Maskenpflicht. Das gaben Peter Tschentscher und Daniel Günther am Dienstag bekannt.