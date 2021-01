Corona-Lockdown: Das sind die Regeln der Nordländer Stand: 06.01.2021 12:15 Uhr Das Bund-Länder-Treffen am 5. Januar hat zu verschärften Regeln im Corona-Lockdown geführt. In manchen Bereichen müssen die Bundesländer die Maßnahmen anpassen und konkretisieren. Das gilt insbesondere für die Schulen.

Niedersachsen: Schulpläne und Zweifel am Bewegungsradius

So soll es an weiterführenden Schulen in Niedersachsen ab Montag außer für Abschlussklassen keinen Präsenzunterricht, sondern Homeschooling geben. Die Grundschulen starten mit einer Woche Distanzunterricht mit Aufgaben für zu Hause, danach soll der Unterricht im Wechselmodell mit geteilten Klassen stattfinden. Bildungsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte, es sei gerade für die jüngsten Kinder wichtig, "Nähe in der Distanz" zu schaffen. Der Betrieb in den Kindertagesstätten wird auf eine Notbetreuung umgestellt, bei der 50 Prozent der Kinder betreut werden können.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigte sich allerdings skeptisch ob der Beschränkung der Bewegungsfreiheit in sogenannten Hotspots. Nötig sei hier eine gesonderte Begründung zur Verhältnismäßigkeit. "Das ist für uns Teil des Prüfprogramms, ob und wann die Regelung zur Anwendung kommt. Am liebsten gar nicht."

Die neuen Vorgaben treten in Niedersachsen frühestens am Sonnabend in Kraft. Eine Regierungssprecherin rief aber dazu auf, sie bereits jetzt freiwillig zu befolgen und Kontakte weiter zu reduzieren.

Schleswig-Holstein: Schulen weiter im Lockdown-Modus

Auch in Schleswig-Holstein soll es für Abschlussklassen Sonderregeln geben, ansonsten bleiben Schulen und Kitas im Lockdown-Modus. Sie bieten in Schleswig-Holstein vor Ort also nur eine Notbetreuung an. Weitere Details will das Bildungsministerium heute mitteilen.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) rief dazu auf, derzeit so weit wie möglich zu Hause zu arbeiten: "Wenn Homeoffice möglich ist, dann sollte Homeoffice auch umgesetzt werden."



Mecklenburg-Vorpommern: "Weiter wie bisher"

Mecklenburg-Vorpommern will an den bislang geltenden Regeln für Schulen und Kitas festhalten. "Wir machen in den Schulen und Kitas so weiter wie bisher", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Das heißt: Die Kitas in MV bleiben zwar geöffnet, Schwesig appellierte aber an Eltern, ihre Kinder wenn möglich zu Hause zu betreuen. An den Schulen bleibt die Präsenzpflicht weitgehend aufgehoben. Schüler der Klassen 1 bis 6 sollen nur zur Schule kommen, wenn sie zu Hause nicht betreut werden können. Auch in MV soll es Sonderregelungen für Abschlussklassen geben - sie können voraussichtlich ab dem 11. Januar wieder zur Schule kommen.

Hamburg: Schulbetrieb bleibt eingeschränkt

Der Kita-Betrieb in Hamburg soll wie bisher unter Pandemie-Bedingungen weitergehen. Details dazu will die Sozialbehörde wahrscheinlich heute bekannt geben. Die Präsenzpflicht an den Schulen bleibe bis Ende Januar ausgesetzt, betonte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). "Die Kinder sollen wann immer möglich zu Hause betreut werden." Mit dem Distanzunterricht solle das Infektionsgeschehen zurückgedrängt werden, damit "wir im Februar wieder in den unteren Jahrgängen, auch in den Grundschulen, zu Präsenzunterricht zurückkehren können." Zwischenzeitliche technische Probleme an den Schulen konnten inzwischen behoben werden.

