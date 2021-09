Stand: 29.09.2021 08:43 Uhr Corona-Live-Ticker: Städtetag fordert Ausweitung des 2G-Modells

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 29. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Städtetag fordert Ausweitung von 2G-Zugangsregeln

MV: In zwei Landkreisen gilt wieder die Maskenpflicht an Schulen

RKI registriert bundesweit 11.780 Neuinfektionen - Inzidenz bei 61

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 215 in Schleswig-Holstein, 749 in Niedersachsen

US-Airline will Ungeimpfte entlassen

Die US-Fluggesellschaft United Airlines entlässt fast 600 Mitarbeiter, die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollen und keine gesundheitliche oder religiöse Ausnahmegenehmigung haben. "Dies war eine unglaublich schwierige Entscheidung, aber die Sicherheit unseres Teams hatte für uns immer oberste Priorität", teilten Unternehmenschef Scott Kirby und Präsident Brett Hart mit. Die Betroffenen könnten ihren Arbeitsplatz noch retten, wenn sie sich vor dem offiziellen Kündigungsgespräch impfen lassen.

Städtetag fordert Ausweitung von 2G-Zugangsregeln

Der Deutsche Städtetag fordert mehr Corona-Zugangsregeln nur für Geimpfte und Genesene bei Freizeiteinrichtungen im Herbst und Winter. "Wir müssen alles tun, um noch mehr Menschen fürs Impfen zu motivieren und die Impfquote zu steigern", sagte Präsident Burkhard Jung der Deutschen Presse-Agentur. Er appelliere an alle Länder, 2G-Regelungen für den Freizeitbereich zu treffen. "Das schafft mehr Sicherheit und Normalität für ganz viele Menschen", sagte Jung, der auch Oberbürgermeister von Leipzig ist. Jung fügte hinzu, entsprechende Regeln würden zum Beispiel fürs Kino, für Clubs, Konzerte oder Fitnessstudios gebraucht.

Der Städtetagspräsident sprach sich außerdem eine Impfpflicht für bestimmte Beschäftigte aus. "Wir erwarten, dass sich die Beschäftigten im pädagogischen Bereich, zum Beispiel in Kitas, Schulen und Wohngruppen, aber auch in Krankenhäusern und in der Pflege impfen lassen", sagte Jung. Die Länder sollten dort 2G für das Personal zur Voraussetzung machen, um hineinzukommen. Der SPD-Politiker mahnte, alles zu tun, "um durch eine höhere Impfquote und 2G vor allem Kinder und kranke oder pflegebedürftige Menschen zu schützen".

Studie über Corona-Folgen: Schulleiter fordern Konsequenzen

Mit den Folgen der Corona-Krise für Schulkinder beschäftigen sich auch Schulleiterinnen und Schulleiter in Hamburg. Eine Studie der Sozialbehörde hatte gravierende Auswirkungen auf die Psyche vieler Kinder und Jugendlicher in der Hansestadt aufgezeigt. Christian Gefert von der Vereinigung der Gymnasial-Schulleitungen sagte nach einer Online-Konferenz, es dürfe nicht vorrangig um versäumten Lernstoff gehen. Jetzt seien Aktivitäten gefragt, die Kinder und Jugendliche stärken - also Schulkonzerte, Sport und auch Klassenreisen.

Dehoga zu 2G: Wirte scheuen Auseinandersetzungen

Viele Gastronomen verzichten nach Einschätzung ihres Branchenverbandes auf die 2G-Option, um Konflikten mit Impfunwilligen aus dem Weg zu gehen. Das sagte die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Ingrid Hartges, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mehrere Bundesländer, darunter Hamburg und Niedersachsen, erlauben Betreibern, nicht Geimpften den Zugang zu ihren Gaststätten zu verbieten. "Die Anfeindungen, die Gastwirte erleben, sind teilweise schon heftig", berichtete Hartges aus dem Alltag. Die Gastwirte wollten keine kontroversen Diskussionen vor dem Restaurant-Eingang. "Die optionale 2G-Regel dient nach Ansicht vieler unserer Mitgliedsunternehmen insbesondere dazu, die Impfquote zu erhöhen. Deshalb haben sie den Eindruck, dass hier eine kontroverse Debatte auf ihrem Rücken ausgetragen wird", fügte Hartges hinzu.

Richtig sei, dass Clubs und Diskotheken mancherorts mit der 2G-Regel überhaupt erst die Möglichkeit bekämen, endlich wieder zu öffnen. Vorteile gebe es zum Beispiel auch für kleine Restaurants, weil Abstandsregeln und damit Kapazitätsbegrenzungen entfielen, wenn nur Geimpfte und Genesene hinein dürften, so Hartges.

Lauterbach gegen Impfpflicht für Lehr- und Pflegekräfte

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach lehnt eine Impfpflicht für Beschäftigte in Schule, Kitas, Pflege und Medizin ab. Er wies damit in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) eine Forderung des Kinder- und Jugendärztepräsidenten Thomas Fischbach. Die Impfquote unter Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern sei sehr hoch, so Lauterbach. "Sie liegt nach meiner Beobachtung und Einschätzung bei weit über 90 Prozent." Das Problem in den Schulen und Kitas seien nicht die nicht geimpften Erzieher und Lehrer, sondern vielmehr, dass die Kinder und Jugendlichen sich gegenseitig anstecken. "Und da wir in den Gesundheitsberufen ebenfalls eine hohe Impfquote haben, sehe ich auch keinen Grund dafür, eine Impfpflicht für Ärzte und Pfleger einzuführen", sagte der SPD-Politiker. Fischbach hatte laut der gestrigen Ausgabe der NOZ gesagt: "Wenn viele Beschäftigte in Kitas, Schulen und Kliniken Impfungen weiter verweigern, sollte der Gesetzgeber ernsthaft über eine Impfpflicht in diesen sensiblen Bereichen nachdenken."

749 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

Das Robert Koch-Institut hat heute für Niedersachsen 749 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Vorwoche: 733). Es gab sieben weitere Corona-Todesfälle. Die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt somit bei 5.953. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt 44,9 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 45,2 Fälle).

HH: Bürgerschaft debattiert über Bundestagswahl und Corona-Verordnung

Drei Tage nach der Bundestagswahl ist deren Ausgang heute (ab 13.30 Uhr) Hauptthema in der Hamburgischen Bürgerschaft. Ferner werden sich die Abgeordneten auch mit der neuen Corona-Eindämmungsverordnung des Senats befassen, die unter anderem den Wegfall der Maskenpflicht und der Teilnehmerbegrenzung für Veranstaltungen nach dem 2G-Modell, also nur für Geimpfte und Genesene, vorsieht. Als weitere Debattenthemen stehen unter anderem der knappe Wohnraum, Obdachlosigkeit und der Wegfall der Lohnersatzleistungen für Ungeimpfte in Corona-Quarantäne auf der Tagesordnung.

RKI registriert bundesweit 11.780 Neuinfektionen - Inzidenz bei 61

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Morgen mitteilte, lag der Wert bei 61,0. Am Dienstag hatte die Inzidenz bei 60,3 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche an. Laut den aktuellen Zahlen des RKI wurden binnen 24 Stunden 11.780 Neuinfektionen (Vorwoche: 10.454) und 67 Todesfälle (Vorwoche: 71) verzeichnet. Insgesamt starben damit in Deutschland seit Beginn der Pandemie 93.571 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 1,54 an. Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen der hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich.

Corona: Hamburger Kinder und Jugendliche leiden besonders stark

Noch gereizter und noch niedergeschlagener: Kinder und Jugendliche in Hamburg haben wohl besonders stark unter der Corona-Krise gelitten - stärker als im bundesweiten Vergleich. Die Hamburger Sozialbehörde veröffentlichte eine neue Studie, die die Situation der Kinder und Jugendlichen aus der Hansestadt beleuchtet.

MV: In zwei Landkreisen gilt wieder die Maskenpflicht an Schulen

Im Kreis Rostock und im Kreis Vorpommern-Greifswald gelten ab heute verschärfte Corona-Regeln. Grund: Die Landkreise waren den dritten Tag in Folge gemäß der Corona-Ampel "gelb" eingefärbt. So gilt dort nun eine Maskenpflicht in Kinderhorten und Schulen. Am Folgetag tritt dann eine weiterführende Testpflicht für die Innengastronomie, körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, Kultur- und Sport-Einrichtungen in Kraft. Zutritt zu Diskotheken und anderen Tanz-Veranstaltungen darf demnach nur nach Vorlage eines negativen PCR-Tests gestattet werden. Ausgenommen von den Test-Erfordernissen bleiben vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder unter sechs Jahren. Die Regelungen gelten so lange, bis die betreffenden Kreise wieder gemäß der Corona-Ampel an fünf aufeinander folgenden Tagen der Stufe 1 (grün) zugeordnet sind.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt minimal

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen minimal auf 30,4 gestiegen - nach 30,2 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 215 neue Corona-Fälle registriert. Tags zuvor waren es 86 neue Fälle gewesen, vor einer Woche 206. In den Krankenhäusern liegen aktuell 45 Covid-19-Patienten und -Patientinnen. Das sind 17 Menschen weniger als am Vortag.

