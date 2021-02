Stand: 14.02.2021 07:52 Uhr Corona-Live-Ticker: Schon bald Zulassung für Selbsttest?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, den 14. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten vom Sonnabend können Sie in unserem Blog nachlesen.

Corona-Selbsttests schon im März zugelasssen?

Kein Besucheransturm am Sonnabend im Harz

Neuinfektionen im Norden: 559 in Niedersachsen, 189 in Schleswig-Holstein, 6.114 bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

559 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen sind 559 Neuinfektionen registriert worden. Das sind 353 weniger als gestern und 340 weniger als vergangenen Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 62,2. Im Landkreis Wesermarsch liegt der Wert allerdings bei 245. 13 Menschen sind in Verbindung mit dem Virus gestorben. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte dem "Tagesspiegel", er erwarte, dass beim nächsten Bund-Länder-Treffen am 3. März ein substanzieller Perspektivplan beschlossen werde. Bisher sollen Bundesländer nach dem 7. März ihre Läden, Museen und Galerien wieder öffnen können, falls die Infektionszahlen mehrere Tage stabil unter 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegen.

Kontrollen an deutschen Grenzen

Ab heute gelten an den deutschen Grenzen zu Tschechien und Österreich verschärfte Einreiseregeln aus Angst vor den Corona-Mutationen. Laut einer Verordnung des Bundesinnenministeriums dürfen aus den betroffenen Gebieten nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für Ärzte, Kranken- und Altenpfleger sowie für Lastwagenfahrer und landwirtschaftliche Saisonkräfte. Auch wer zur Beerdigung eines Elternteils, Ehepartners oder Kindes will, darf einreisen. Ebenso Väter für die Geburt ihres Kindes. Für alle Einreisenden gilt: Sie müssen einen negativen Corona-Test vorweisen und in Deutschland zunächst in Quarantäne gehen. "Durch die Kontrollen kann es hier und da zu Wartezeiten kommen. Die Bundespolizei wird den Verkehr nicht einfach durchwinken", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in der "Bild am Sonntag". EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides kritisierte die Kontrollen. "Die Furcht vor den Mutationen des Coronavirus ist verständlich, aber trotzdem gilt die Wahrheit, dass sich das Virus nicht von geschlossenen Grenzen aufhalten lässt", sagte Kyriakides der "Augsburger Allgemeinen". Sie setze auf eine stärkere Sequenzierung der Corona-Proben, um Mutationen frühzeitig zu erkennen.

RKI meldet 6.114 Neuinfektionen

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in Deutschland geht weiter zurück. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 6.114 neue Fälle binnen eines Tages in Deutschland. Das sind 2.240 Ansteckungen weniger als am Vortag. Vergangenen Sonntag waren 8.616 Neuinfektionen gemeldet worden. 218 weitere Menschen starben dem RKI zufolge in Verbindung mit dem Virus. Die Zahlen liegen am Wochenende meist niedriger, weil unter anderem weniger getestet wird. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter zurück auf 57,4 von zuletzt 60,1. Der Wert gibt an, wie viele Infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche verzeichnet wurden.

Corona-Selbsttests schon im März zugelassen?

Das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte hofft darauf, noch im März Corona-Schnelltests für den Hausgebrauch zuzulassen. "Aktuell gehen wir auf Basis der bislang vorliegenden Antragsunterlagen davon aus, dass wir die ersten Sonderzulassungen Anfang März erteilen können", sagte ein Sprecher der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Demnach gibt es Anträge für bis zu 30 verschiedene Produkte, mit denen sich jeder binnen einer Viertelstunde selbst testen kann. Nach einer möglichen Zulassung stehen laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Bund-Länder-Gespräche dazu an, wie die Tests in die Strategien aufgenommen werden sollten. Noch sei auch der Preis offen - und inwieweit der Bund den Kauf eventuell unterstützt.

189 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 189 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Genau eine Woche zuvor waren es 282 neu gemeldete Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter und liegt nun bei 57,2. Als Zielmarke für nächste Öffnungsschritte gelten seit Kurzem maximal 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um sieben auf 1.128.

Besucheransturm im Harz fällt aus - vorerst

Der befürchtete Ansturm von Tagesgästen im Harz ist am Sonnabend ausgeblieben. "Im Gegensatz zu den letzten Wochen ist relativ wenig los", sagte eine Sprecherin der Polizei in Goslar. Ein Grund dafür könnte der viele Schnee sein. "Zum Teil sind die Schneeberge bei uns so hoch, dass man nicht rodeln kann", so die Sprecherin weiter. Auch die Wanderwege seien alle zugeschneit. Hinzu kämen die niedrigen Temperaturen von minus 15 Grad, die für Familien mit kleinen Kindern wahrscheinlich zu kalt seien. Auch gebe es jetzt in anderen Teilen Niedersachsens Schnee genug, so dass man deswegen nicht in den Harz reisen müsse.

Besucher müssen sich im Oberharz auf Kontrollen von Polizei und Ordnungskräften einstellen - ob die Corona-Regeln eingehalten werden.

NDR.de-Ticker am Sonntag startet

Auch am heutigen Sonntag, 14. Februar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Sonnabend: 912 in Niedersachsen, 211 in Schleswig-Holstein ,178 in Hamburg, 169 in Mecklenburg-Vorpommern und 51 im Bundesland Bremen.