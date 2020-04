Stand: 01.05.2020 00:00 Uhr

Corona-Krise sorgt für "anderen" Tag der Arbeit

Während der Corona-Krise sind die allermeisten Veranstaltungen verboten - und wenn sie doch erlaubt werden, gelten strenge Auflagen. Das betrifft in diesem Jahr auch viele der in Norddeutschland traditionell für den heutigen 1. Mai, den Tag der Arbeit, geplanten Versammlungen. In Hamburg wurden zwar 38 von ursprünglich 47 angemeldeten Demonstrationen genehmigt, doch die Teilnehmerzahl ist von den Behörden auf jeweils maximal 25 begrenzt worden. Die Folge: kleine Mahnwachen statt große Fußmärsche.

Eine Großkundgebung, die der Ex-Vorsitzende der vom Verfassungsschutz beobachteten rechtsextremen Partei Die Rechte für den Stadtteil Harburg angemeldet hatte, wurde am Donnerstag verboten. Das Oberverwaltungsgericht verwies dabei auf den Infektionsschutz. Auch für eine Demo aus dem linken Spektrum auf der Reeperbahn gab es keine Genehmigung. Bei einer unübersichtlichen Gemengelage sei ein gesteigertes Ansteckungsrisiko zu erwarten, so die Begründung der Richter. Die Polizei sei dennoch auf mögliches Demo-Geschehen vorbereitet, hieß es. Im vergangenen Jahr waren die Mai-Kundgebungen in der Hansestadt insgesamt friedlich verlaufen.

Lüchow bildet eine Ausnahme

Auch in Niedersachsen sind alle Mai-Kundgebungen abgesagt worden. In ganz Niedersachsen? Nein, in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) hat ein Bündnis von Politikern der Linken, Gewerkschaftern und anderen zu einer Demo aufgerufen, wie NDR 1 Niedersachsen am Donnerstag berichtete. 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden erwartet, die sich mit Abstand zueinander auf dem Marktplatz verteilen würden, so die Organisatoren.

In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wird es keine größeren Mai-Kundgebungen geben.

Demo-Verbot auch in Bremen

Wie in Hamburg untersagten die Behörden auch in Bremen eine von der Partei Die Rechte geplante Demo - ebenfalls mit dem Verweis auf die geltenden Kontaktbeschränkungen. Es sei in dieser Situation keine andere Entscheidung vorstellbar, so Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Donnerstag. Die Veranstalter legten Widerspruch ein und erhoben Klage beim Verwaltungsgericht.

Die Partei hatte mit 60 bis 80 Teilnehmern gerechnet. Da aber mit eine größeren Anzahl von Gegendemonstranten zu rechnen gewesen wäre, wäre es unmöglich, die Kontaktbeschränkungen einzuhalten, argumentierten die Behörden.

DGB demonstriert im Netz

Viele Gewerkschaften und Bündnisse verlegten wegen der Versammlungsverbote ihre geplanten Aktionen von der Straße ins Internet. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte mehrere Hundert Veranstaltungen in ganz Deutschland geplant, die Hauptkundgebung hätte in diesem Jahr in Hamburg stattfinden sollen. Unter dem Motto "Solidarisch ist man nicht alleine" will der DGB ab 11 Uhr die Menschen nun stattdessen mit einem Live-Stream im Netz zusammenbringen. Die Gewerkschaften ver.di und IG Metall beteiligen sich an der Aktion des DGB.

Forderung: Mindestlohn auf zwölf Euro erhöhen

Trotz der Corona-Krise lautet die Forderung des DGB zum Tag der Arbeit, den Mindestlohn von derzeit 9,35 Euro auf zwölf Euro aufzustocken. "Ich halte die Forderung nach wie vor für richtig. Menschen brauchen armutsfeste Löhne. Die liegen in Deutschland bei zwölf Euro. Und da ist der jetzige Mindestlohn deutlich zu gering", sagte der Vorsitzende Reiner Hoffmann am Donnerstag im ARD-Morgenmagazin. Forderungen, wonach die Arbeitnehmer angesichts der Corona-Krise Verzicht üben sollten, lehnte er ab. Nicht nur Betriebe müssten jetzt geschützt werden, sondern auch Menschen vor sozialen Schieflagen.

Reeder machen auf Seefahrer-Situation aufmerksam

Der Verband Deutscher Reeder macht auch ohne Internet auf sich und sein Anliegen aufmerksam: Er rief dazu auf, dass Schiffe in allen Häfen der Welt um 12 Uhr laut und vernehmlich ihre Schiffshörner benutzen sollen.So solle auf die Arbeit von Seefahrern hingewiesen werden. Gerade in der Corona-Pandemie seien diese beispielsweise wegen ausbleibender Crew-Wechsel besonders gefordert.

Lange Tradition der Mai-Kundgebungen

Traditionell mobilisiert die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung am 1. Mai für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne.

Der "Tag der Arbeit" wird seit 130 Jahren begangen. In Deutschland gab es am 1. Mai 1890 erstmals Massendemonstrationen. In den vergangenen Jahren nahmen an den Veranstaltungen rund um den Feiertag bundesweit jeweils mehrere Hunderttausend Menschen teil.

