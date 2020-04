Corona-Krise hat Auswirkungen auf Online-Handel

NDR Info - 09.04.2020 07:42 Uhr Autor/in: Ines Burckhardt

In der Corona-Krise werden so viele Pakete verschickt wie normalerweise nur an Weihnachten. Warum boomt der Online-Handel? Und wie geht es den Paketzustellern?