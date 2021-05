Stand: 06.05.2021 08:49 Uhr Corona-Karte: Inzidenzwerte in den Landkreisen

Der Inzidenzwert gilt als das wichtigste Kriterium zur Einschätzung des Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie. Das ist die Situation in den Landkreisen und Kreisstädten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Unsere Karte bildet die Inzidenzwerte in den Landkreisen der fünf norddeutschen Länder ab. Sie zeigt zwei Zahlen. Die erste Wert ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die das Robert Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Nach ihr sind die Kreise in der Landkarte eingefärbt. Hotspots erscheinen dunkelrot. Aufgrund des Meldeverzugs entsprechen die Werte allerdings in der Regel nicht dem tatsächlichen Infektionsgeschehen, sondern fallen niedriger aus. Wir geben darum als zweite Zahl eine Schätzung an, wie hoch die Sieben-Tage-Inzidenz ohne Meldeverzug sein könnte. Sie sehen ihn, wenn Sie auf einen der Landkreise klicken. Dieser Wert kommt der tatsächlichen Entwicklung der Pandemie näher. Lesen Sie hier mehr zu den Inzidenzwerten.

Weitere Informationen Bequem aufs Handy: Aktuelle Corona-Zahlen per Messenger Sie möchten täglich die aktuellen Corona-Fallzahlen aus Ihrem Wohnort erhalten? NDR Info bietet Ihnen einen komfortablen Service. mehr

In diesen Landkreisen greift die "Bundes-Notbremse"

Seit dem 24. April sind die Landkreise gesetzlich verpflichtet, die bundesweit einheitlichen Maßnahmen der sogenannten "Bundes-Notbremse" anzuordnen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis drei Tage hintereinander über den Wert von 100 steigt.

Regeln der "Bundes-Notbremse" Für die "Bundes-Notbremse" gelten diese Regeln: Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tages-Inzidenz den Schwellenwert von 100, so greift dort ab dem übernächsten Tag die "Bundes-Notbremse". Strengere Maßnahmen gelten zusätzlich. Sinkt in dem Kreis die Sieben-Tages-Inzidenz unter den Wert von 100 an fünf aufeinander folgenden Werktagen, so tritt dort ab dem übernächsten Tag die Notbremse außer Kraft. Ausführliche Hinweise finden Sie am Ende der Seite.Das Gesetz zur "Bundes-Notbremse“ trat am 23. April in Kraft, seit dem 24. April gilt sie in Kreisen, deren Inzidenzen vom 20. bis zum 22. April über 100 lag. Laut Infektionsschutzgesetzt gilt der jeweils vom RKI für den Vortag gemeldete Wert. Angezeigt ist der Tag der Veröffentlichung. Nachmeldungen werden nicht berücksichtigt, so dass die tatsächliche Inzidenz zum Teil abweichen kann. Dem RKI werden nur laborbestätige Infektionen gemeldet, die tatsächliche Zahl der Infizierten ist sehr wahrscheinlich höher. Für die Implementierung der „Bundes-Notbremse“ gelten z.T. entsprechende Landesverordnungen. Einige Länder regeln vor allem das Auslaufen der Notbremse unterschiedlich. Die in der Karte dargestellten Werte sind deshalb ohne Gewähr. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Landkreis oder Bundesland über die genauen Regelungen. Weitere Informationen Corona-Lockdown: Aktuelle Regeln der "Bundes-Notbremse" Die "Bundes-Notbremse" ist in Kraft getreten. Diese sieht einheitliche Corona-Regeln in ganz Deutschland vor - ab einer Inzidenz von 100. mehr

Corona-Zahlen: Offizielle Angaben auf den Websites der Landkreise

Alle Landkreise in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie Hamburg und Bremen informieren täglich (oft allerdings nicht am Wochenende) auf ihren Websites über die Entwicklung der Pandemie vor Ort. Dort erhalten Sie die neuesten Zahlen zu den Corona-Neuinfektionen und -Inzidenzen. Sie bilden in der Regel auch die Grundlage für weitere Schutzmaßnahmen vor Ort. In der Tabelle finden Sie eine Link-Sammlung zu den offiziellen Corona-Informationen Ihres Landkreises.

Inzidenzwerte: Der Norden im Deutschland-Vergleich

Während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 war der Norden Deutschlands, und insbesondere Mecklenburg-Vorpommern, im Vergleich zum Süden oder Westen des Landes weniger stark betroffen. Das hat sich seit der zweiten Welle deutlich verändert. Wie in der obigen Norddeutschland-Karte sehen Sie auch in der folgenden Deutschlandkarte zwei Werte, wenn Sie mit der Maus über die Landkarte fahren oder einzelne Landkreise antippen: Den offiziellen Wert des Robert Koch-Instituts, der jedoch dem tatsächlichen Infektionsgeschehen wegen des Meldeverzugs hinterherhinkt, sowie eine Schätzung, die der tatsächlichen Pandemie-Entwicklung näherkommt. Je nachdem, wie groß der Meldeverzug in den einzelnen Landkreisen ist, kann der Unterschied zwischen beiden Zahlen erheblich sein.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 14.10.2020 | 07:00 Uhr