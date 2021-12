Stand: 14.12.2021 11:05 Uhr Corona: Inzidenzen für die norddeutschen Bundesländer

Die Sieben-Tage-Inzidenz in den Nord-Bundesländern liegt aktuell bei 233,9. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 35.221 Menschen in Norddeutschland mit dem Coronavirus infiziert. Das entspricht einer Zunahme der Corona-Neuinfektionen von 0,4 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen liegt aktuell bei 208,2, in Hamburg bei 267,2, in Schleswig-Holstein bei 162,6 und in Mecklenburg-Vorpommern bei 454. Zum Vergleich: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland liegt aktuell bei 409,4. (Stand: 14.12.2021)

Sieben-Tage-Inzidenz in den norddeutschen Bundesländern

Hinweise zu den Daten Die Infektionszahlen basieren auf den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) und sind am Vortag des jeweils angegebenen Datums ans RKI übermittelt worden. Die Werte können von denen anderer Quellen, etwa der Bundesländer, abweichen. Das RKI ist die einzige Stelle, die die Daten aller Bundesländer sammelt, sodass man sie untereinander vergleichbar darstellen kann.



Das RKI zählt labordiagnostizierte Fälle. Die Ausbreitung von Sars-CoV-2 ist also aller Wahrscheinlichkeit nach größer als die bestätigten Infektionsfälle.

Wegen des Meldeverzugs tauchen neue Fälle meist Tage später in den Daten auf. Zum Teil werden Fälle, die Wochen zurückliegen, nachgemeldet. Die meisten nachgemeldeten Fälle verteilen sich auf die vergangenen drei bis vier Tage. Vorsicht ist vor allem an Wochenenden und Feiertagen geboten. Letztlich bedeutet das: Abflachende Infektionskurven können ein trügerisches Bild zeichnen.

Die Zählung der Todesfälle des RKI kann von der Zählung der Bundesländer abweichen, da Bundesländer wie Hamburg nur Fälle zählen, bei denen Covid-19 als Todesursache festgestellt wurde.

Schließlich kann eine veränderte Strategie beim Testen die Zahlen beeinflussen: Je mehr getestet wird, desto mehr Infizierte wird man finden.

Sieben-Tage-Inzidenz im Verlauf

Die Grafik zeigt, wo es bezogen auf 100.000 Einwohner im Vergleich der Nord-Bundesländer die meisten Corona-Infektionen gibt. Die Verlaufskurven beginnen im März 2021, rund ein Jahr nach Beginn der Pandemie. Die gepunktete Linie zeigt Durchschnittswerte für Norddeutschland.

Welche Landkreise und kreisfreien Städte sind am stärksten betroffen?

Die folgende Tabelle zeigt, in welchen Regionen die Inzidenz am schnellsten steigt oder am langsamsten abnimmt. Die Werte werden mit einem geschätzten Ausgleich des Meldeverzugs angegeben und können daher von den RKI-Werten abweichen.

Corona-Neuinfektionen: Sieben-Tage-Trend im Norden

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Corona-Pandemie seit März 2020 in Norddeutschland entwickelt hat.

Inzidenz nach Altersgruppen: Wer hat das höchste Infektionsrisiko?

In der ersten Welle der Pandemie wurden bei den über 80-Jährigen die meisten Fälle pro 100.000 Menschen nachgewiesen. Allerdings setzten sich die Hochaltrigen erst nach einigen Wochen an die Spitze des Infektionsgeschehens. Dieses Muster wiederholte sich in der zweiten Welle. Seit Beginn der Impfkampagne zeigt sich, dass die Impfung der über 80-Jährigen deren Infektionszahlen deutlich nach unten drückt. Wie im Zeitverlauf zu sehen ist, sind die jüngeren Altersgruppen seitdem durchgehend stärker betroffen. Mit Beginn der vierten Welle steigt aber auch die Infizierten-Zahl der über 80-Jährigen wieder - wenn auch bei Weitem nicht so stark wie vor Beginn der Impfkampagne.

Covid-19-Todesfälle der vergangenen sieben Tage im Norden

Wenn die Zahl der Neuinfektionen zu steigen beginnt, dauert es rund 14 Tage - dann steigt auch die Zahl der Toten. Denn zwischen Infektion und Tod steht ein manchmal mehrwöchiger Kampf gegen die Krankheit.

Covid-19-Tote pro eine Million Einwohner in den Bundesländern

Die Zahl der in den norddeutschen Bundesländern an oder mit Covid-19 Verstorbenen ist insgesamt längst fünfstellig. Weil in den Ländern unterschiedlich viele Menschen leben, lässt sich die Covid-19-Sterblichkeit allerdings nur anhand des Anteils der Toten pro einer Million Einwohner vergleichen. Die folgende Tabelle gibt diesen Anteil an (Balken), aber auch die absolute Zahl der inzwischen Verstorbenen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 14.12.2021 | 08:00 Uhr