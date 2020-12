Corona-Impfzentren: Das ist der Stand in Norddeutschland Stand: 18.12.2020 11:33 Uhr Der Impfstoff von Biontech und Pfizer könnte noch vor Weihnachten in Europa zugelassen werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat ihr Gutachten für den 21. Dezember angekündigt. Auch in Norddeutschland stehen vielerorts Impfzentren bereit.

Damit möglichst viele Menschen möglichst effektiv das Mittel bekommen können, sind in ganz Deutschland bereits Impfzentren eingerichtet worden. Der Transport des Impfstoffes dürfte aufwendig werden, weil etwa das Mittel des Mainzer Unternehmens Biontech bei Temperaturen von minus 70 Grad gelagert werden muss - entsprechend groß sind die Herausforderungen in Sachen Infrastruktur und Logistik. Kleine Hausarztpraxen wären damit überfordert. Beim Transport und der Lagerung des Impfstoffs soll offenbar auch die Bundeswehr helfen.

Wann mit den Impfungen begonnen werden kann, ist noch nicht ganz klar. Die Gesundheitsminister der Länder gehen davon aus, dass nach einer bevorstehenden EU-Zulassung des Impfstoffes von Biontech und Pfizer mit den Impfungen am 27. Dezember begonnen werden kann. Klar ist, dass zunächst Menschen aus Risikogruppen und Menschen, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind, gegen das Coronavirus geimpft werden sollen.

Wer wird zuerst geimpft?

Entgegen den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission wird die Reihenfolge der Impfungen nur in drei Gruppen unterteilt - und nicht in fünf. Das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am 18. Dezember im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Wer gehört zur ersten Gruppe? Angefangen wird nach Worten Spahns bei den über 80-Jährigen, den Pflegebedürftigen und denjenigen, die sie pflegen und betreuen. Diese Gruppe sei zum einen sehr groß und zum anderen besonders gefährdet. Durch die Impfungen der über 80-Jährigen und der Pflegebedürftigen könnten Krankenhauseinweisungen sowie schwerste und tödliche Verläufe vermieden werden. Allein das Impfen dieser Gruppe werde mindestens ein bis zwei Monate dauern. Wer gehört zur zweiten Gruppe? Zur zweiten Gruppe zählen Personen ab 70 Jahren, Demenzkranke, Menschen mit Trisomie 21 und Transplantationspatienten, zudem Bewohner von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften sowie enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen. Wer gehört zur dritten Gruppe? Die dritte Gruppe umfasst über 60-Jährige, chronisch Kranke, Personen "in besonders relevanter Position in staatlichen Einrichtungen" sowie Erzieher, Lehrer und Mitarbeiter im Einzelhandel. Wie wird sonst noch priorisiert? Auch innerhalb der einzelnen Gruppen soll es eine Reihenfolge geben. Impfwillige müssen anhand von Dokumenten oder ärztlichen Bescheinigungen nachweisen, dass sie zu einer der Gruppen zählen.

Niedersachsen: Rund 50 Impfzentren sind weitestgehend startklar

Laut der niedersächsischen Landesregierung ist der Aufbau der Corona-Impfzentren in Niedersachsen weitgehend abgeschlossen. Die rund 50 Zentren sollen einsatzbereit sein. In der Regel gibt es pro Landkreis und kreisfreier Stadt ein Impfzentrum. Je nach Einwohnerzahl können es aber auch zwei sein, wie etwa in Osnabrück, Hildesheim und dem Landkreis Harburg. In der Landeshauptstadt Hannover wird es entgegen früherer Planungen statt drei Zentren nur ein Impfzentrum geben. Dieses befindet sich auf dem Messegelände.

Niedersachsen plant ein einheitliches, zentrales Terminmanagement, das neben Onlinebuchungen auch auf ein Bürgertelefon und einen Bürgerservice setzt. In welcher Reihenfolge geimpft werde, sei noch nicht festgelegt, hieß es vom Corona-Krisenstab. In einem Onlineregister sollen die Bürgerinnen und Bürger erfahren, ob sie zu dem jeweiligen Zeitpunkt zu einer priorisierten Gruppe gehören.

Schleswig-Holstein: Impfzentren in jedem Kreis einsatzbereit

Auch das nördlichste Bundesland Corona-Impfzentren sind die Impfzentren mittlerweile in allen 15 Kreisen und kreisfreien Städten einsatzbereit. Dort sollen je nach Verfügbarkeit des Corona-Impfstoffes pro Monat bis zu 300.000 Impfungen stattfinden, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am 15. Dezember sagte. Die Zentren werden von mobilen Teams unterstützt, die Impfungen in Pflegeeinrichtungen ermöglichen. Voraussichtlich werden dort auch die Impfungen starten. Insgesamt soll es in Schleswig-Holstein voraussichtlich 29 Impfzentren geben.

Mecklenburg-Vorpommern: Ein Dutzend Zentren stehen bereit

In Mecklenburg-Vorpommern stehen nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) landesweit zwölf Impfzentren bereit, um mit den Corona-Schutzimpfungen zu beginnen. Bislang hätten sich nach einem Aufruf mehr als 300 Freiwillige für eine Mitarbeit gemeldet, darunter gut 200 Ärzte. Direkt bei den Landkreisen habe es weitere Meldungen gegeben und auch die Hilfsorganisationen und die Bundeswehr hätten weitreichende Unterstützung zugesagt.

Glawe zufolge werden Impfungen in den Alten- und Pflegeheime oberste Priorität haben. Dafür seien landesweit 40 mobile Impf-Teams vorgesehen, die dann in den Heimen zum Einsatz kämen. Die Impfzentren würden abhängig von der Menge der bereitgestellten Impfdosen öffnen. Für den Anfang sind früheren Angaben zufolge landesweit etwa 50.000 Impfungen pro Woche geplant, zunächst für Risikopatienten und medizinisches Personal.

Hamburg: Zentrales Impfzentrum in den Messehallen

In Hamburg ist in den Messehallen ein zentrales Impfzentrum für täglich bis zu 7.000 Corona-Impfungen eingerichtet worden. Das Impfzentrum in der Messehalle 3 besteht aus sieben Modulen, die auch einzeln in Betrieb genommen werden können. Jedes Modul beinhaltet acht Impfboxen. Ein Einbahnstraßensystem soll Abstände gewährleisten.

Nach Angaben der Sozialbehörde sollen in der Hansestadt zunächst die Menschen in den Pflegeheimen geimpft werden. Dafür sind auch mobile Impfteams geplant. Krankenhäuser werden ihr Personal wahrscheinlich auch in ihren Häusern impfen.

