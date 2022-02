Stand: 21.02.2022 15:35 Uhr Corona-Impfungen: So verlässlich sind die RKI-Zahlen

Wird in Deutschland jemand in einer Arztpraxis oder Apotheke, beim Betriebsarzt oder in einem Impfzentrum gegen das Coronavirus geimpft, wird dies ans Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet. Das RKI veröffentlicht diese Daten für jeden einsehbar – der NDR zeigt sie montags bis freitags aktualisiert in seinen Grafiken zum Impffortschritt in Norddeutschland auf NDR.de.

Impfzahlen des RKI: Kritik in der Vergangenheit

In der Vergangenheit wurde wiederholt Kritik an den Impfdaten des RKI laut. Denn der Vergleich der Daten mit Umfragen und Abschätzungen hatte ergeben, dass die offiziellen RKI-Zahlen niedriger liegen, als die Impfquoten in Wahrheit sein dürften.

Wie genau sind die Impfdaten?

Dennoch sind die Zahlen dieses sogenannten Digitalen Impfquotenmonitorings des RKI die beste verfügbare Datenquelle zum Fortschritt der Corona-Impfungen in Deutschland. Die Unschärfen der Daten im Überblick:

Tatsächliche Impfquoten sind höher In den Impfzahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) fehlen stets einige Impfungen. Das RKI schreibt dazu: "Die berichteten (...) Meldedaten des RKI sind als Mindestimpfquoten zu verstehen, da eine 100-Prozent-Erfassung durch das Meldesystem nicht erreicht werden kann." Tatsächlich dürften die Impfquoten um etwa fünf Prozentpunkte höher sein als vom RKI angegeben, schätzt das Institut anhand anderer Datenquellen. Abweichungen durch Johnson & Johnson Auch der Impfstoff von Johnson & Johnson verzerrt das Impfquotenmonitoring des RKI und zwar in mehrfacher Hinsicht:

Menschen, die den Einmal-Impfstoff erhielten, galten ursprünglich als genauso gut geschützt wie zweifach Geimpfte - nach einer Auffrischungsimpfung sogar so gut wie dreifach Geimpfte. Dies hat sich im Nachhinein als nicht richtig erwiesen. Da das RKI diese neuen Erkenntnisse jedoch noch nicht in die Datenstruktur hat einfließen lassen, werden die mit dem Einmal-Impfstoff Geimpften weiterhin zu den zwei- beziehungsweise dreifach Geimpften gezählt. Die Impfquote in diesen Gruppen wird dadurch fälschlicherweise überhöht dargestellt.

Die Quote der einfach Geimpften nach Altersgruppen ist systematisch zu niedrig und kann sogar unter der der zweifach Geimpften liegen. Das liegt daran, dass mit Johnson & Johnson Geimpfte von den Kassenärztinnen und -ärzten als zweifach Geimpfte gemeldet werden. Und da die benötigten Detailinformationen fehlen, lassen sie sich auch nicht einfach zu den einfach Geimpften nach Altersgruppe aufaddieren, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Regionale Unschärfen Zu den Impfungen wird jeweils nur der Impfort erfasst, nicht aber der Wohnort der geimpften Person. Insbesondere bei Stadtstaaten kann dies zu Verzerrungen führen, wenn viele Menschen aus umliegenden Bundesländern dort geimpft wurden. Die Impfquote kann dadurch in der Darstellung sogar über 100 Prozent liegen. Eine Aufschlüsselung der Impfquote auf Ebene von Landkreisen ist aufgrund dieser Einschränkung nicht sinnvoll. Bezeichnung der Impfserien In den Grafiken auf NDR.de gab es zunächst die Formulierungen "mindestens einmal", beziehungsweise "vollständig" geimpft oder "geboostert". Seit Februar 2022 ist in den Grafik-Beschriftungen von einfach, doppelt oder dreifach Geimpften die Rede, da sich die wissenschaftliche Auffassung dessen, was als vollständige Impfung gilt, geändert hat. Dem wird durch die an dieser Stelle neutralere Formulierung Rechnung getragen.

Das RKI hat im Laufe der Impfkampagne die verfügbaren Daten immer wieder angepasst. So kamen nach und nach neue Impfstoffarten und Altersgruppen hinzu. Auch die Grafiken auf NDR.de werden dahingehend regelmäßig überarbeitet. Sollten Sie dazu Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter data@ndr.de.

