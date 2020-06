Corona: Demonstrationen ohne Masken und Abstände Sendung: NDR Info | 08.06.2020 | 21:45 Uhr 2 min | Verfügbar bis 15.06.2020

Wie in Hamburg, demonstrierten am Wochenende Zehntausende Menschen in ganz Deutschland gegen Rassismus. Dabei wurden die Corona-Regeln nicht eingehalten - eine große Gefahr.