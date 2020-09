Corona: Continental will 30.000 Stellen streichen Sendung: NDR Info | 01.09.2020 | 21:45 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 08.09.2020

Der Autozulieferer Continental aus Hannover will weltweit 30.000 Stellen abbauen. In Deutschland sind 13.000 Arbeitsstellen davon betroffen. Eine Milliarde Euro sollen so jährlich gespart werden.