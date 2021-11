Constructive Journalism Day 2021 im Livestream erleben Stand: 16.11.2021 05:55 Uhr Bei der vierten Ausgabe des Constructive Journalism Day geht es um die gesellschaftliche Bedeutung von konstruktiver, lösungsorientierter Berichterstattung.

Die Wirklichkeit beschreiben, das ganze Bild zeigen - darin sehen viele Journalistinnen und Journalisten den Kern ihrer Arbeit. Das klingt recht simpel, ist aber Tag für Tag eine Herausforderung. Denn wie gelingt ein möglichst vollständiger Blick auf Ereignisse und Themen? Ein Blick, der nicht nur Probleme und Missstände betrachtet, sondern auch Lösungen und ermutigenden Entwicklungen betrachtet. Mit diesen Fragen beschäftigt sich heute der vierte Constructive Journalism Day 2021 (#cjd21) von NDR Info und der Hamburg Media School.

Der #cjd21 bietet Impulse aus der redaktionellen Praxis, Werkstattgespräche sowie Workshops für konkrete Umsetzungen - und auch Raum für Skepsis und Kritik an lösungsorientiertem Journalismus. Ab 10 Uhr diskutiert eine hochkarätige Expert*innenrunde, ob und wie Medienschaffende in der Corona-Krise lösungsorientierte Ansätze gefunden haben, vor welche Herausforderungen das große Thema Klimawandel die Redaktionen stellen, und wie stark die Idee des konstruktiven Journalismus inzwischen im Alltag der Sender und Verlage verwurzelt ist. Mit dabei sind Geo-Chefredakteur Jens Schröder, Sham Jaff, die den Newsletter "What happened last week" herausgibt, Georg Mascolo (Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR, SZ), Ellen Heinrichs (Deutsche Welle). Moderiert wird der #cjd21 von Ingo Zamperoni (Tagesthemen). NDR Chefredakteur Adrian Feuerbacher und Prof. Dr. Alexandra Borchardt von der Hamburg Media School sind ebenfalls dabei.

Ablauf des #cjd21 Dienstag, 16. November, 10.00 bis 17.00 Uhr

Vormittags von 10.00 bis 12.00 Uhr: Keynotes und Diskussionen live als Videostream auf NDR.de/info sowie im Digitalradio auf NDR Info Spezial, kostenlos

Nachmittags von 13.30 bis 17.00 Uhr: Online-Workshops und Werkstattgespräche, Teilnahmegebühr von 25 Euro, online buchbar

Inspirierende Vorträge und Workshops

Die gemeinsame Veranstaltung von NDR Info und der Hamburg Media School will Journalist*innen Inspirationen für ihren beruflichen Alltag geben und ihr Selbstverständnis schärfen. Gleichzeitig zeigt der Constructive Journalism Day Leser*innen, Hörer*innen und Zuschauer*innen transparent, wie Medienschaffende an ihrem Rollenverständnis arbeiten. Aufgrund der Corona-Lage wird der #cjd21 auch in diesem Jahr als Online-Kongress stattfinden. Den Vormittag von 10.00 bis 12.00 Uhr gibt es als Video-Livestream auf NDR.de und live im Radio auf NDR Info Spezial.

Constructive Journalism bei NDR Info

Im Programm von NDR Info spielt konstruktiver Journalismus seit vielen Jahren eine tragende Rolle. Das Format NDR Info Perspektiven macht sich in Reportagen, Berichten und Interviews auf die Suche nach Lösungen. Im dazugehörigen Perspektiven-Podcast geht die Redaktion wichtigen gesellschaftlichen Themen und Debatten ausführlich auf Grund. Auch unabhängig von diesen Formaten finden lösungsorientierte Beiträge im Programm statt - wie etwa im aktuellen Podcast Mission Klima.

Diskutieren Sie mit!

Der Constructive Journalism Day richtet sich nicht nur an Journalistinnen und Journalisten. NDR Info und der Hamburg Media School ist es wichtig, transparent zu machen, wie Medienschaffende arbeiten und worüber sie sich Gedanken machen. Wie sollten Medien auf große Herausforderungen wie die Corona-Pandemie oder die Klimakrise reagieren? Was erwarten Sie als Zuschauer*in oder Hörer*in von lösungsorientierten Berichten und Reportagen? Welche Themen und Blickwinkel vermissen Sie in unseren Sendungen? Schicken Sie uns Ihre Anregungen für die Diskussionsrunde beim Constructive Journalism Day.

