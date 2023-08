Cannabis am Steuer: Ist ein höherer Grenzwert sinnvoll? Stand: 22.08.2023 17:15 Uhr Im Zuge der geplanten Legalisierung von Cannabis könnte es auch neue Regeln fürs Autofahren geben. Experten streiten darüber, ob ein neuer Grenzwert ähnlich der Promillegrenze eingeführt werden soll. Dies ist das Thema im Video-Livestream von NDR Info am Mittwoch um 17.10 Uhr .

Für Menschen, die Cannabis konsumiert haben, kann eine noch so kurze Autofahrt schwerwiegende Folgen haben. Werden sie von der Polizei hinter dem Steuer erwischt, müssen sie mit mindestens 500 Euro Bußgeld, monatelangem Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und - im schlimmsten Fall - mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Dies gilt übrigens auch für Autofahrer, deren Cannabis-Konsum schon länger zurückliegt und die sich nicht im berauschten Zustand ans Steuer begeben. Weil sich der Wirkstoff THC nur langsam im Körper abbaut, bleibt er bisweilen noch Wochen nach dem Konsum nachweisbar, im Gehirn wirkt er sich da längst schon nicht mehr aus. Laut Bundesgesundheitsministerium haben zuletzt 8,8 Prozent aller Erwachsenen im Alter von 18 bis 64 Jahren mindestens einmal pro Jahr Cannabis konsumiert. Das sind rund 4,5 Millionen Frauen und Männer.

Live: Experten zum Thema Cannabis am Steuer

Soll die Bundesregierung an der bestehenden Regelung für Cannabis am Steuer rütteln? Oder ist die aktuelle Handhabung auch nach einer Legalisierung von Cannabis noch zeitgemäß? Das ist das Thema am Mittwoch ab 17.10 Uhr bei NDR Info Live.

NDR Info Moderatorin Ann-Brit Bakkenbüll begrüßt als Gäste:

Marco Schäler

Deutsche Polizeigewerkschaft, Fachkommission Verkehrssicherheit

Prof. Dr. Stefan Tönnes

Forensischer Toxikologe am Universitätsklinikum Frankfurt am Main und Vorsitzender der Grenzwertfindungskommission der Bundesregierung

Allein der Nachweis von Cannabis im Blut reicht

Das Verbot, bekifft Auto zu fahren, ist in Paragraf 24a des Straßenverkehrsgesetzes geregelt, Cannabis wird in der Anlage zu dem Gesetz ausdrücklich genannt. Anders als bei Alkohol sind aber keine Grenzwerte für Cannabis festgelegt. Bereits der Nachweis einer geringen Menge THC reicht also für eine Ordnungswidrigkeit.

Aus der regelmäßigen Rechtsprechung lässt sich ableiten: Ab 1,0 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum (ng/ml) begeht der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin eine Ordnungswidrigkeit.

Verkehrsminister Wissing will klare Grenzwerte für Cannabis

Seit Langem diskutieren Expertinnen und Experten darüber, ob ein Grenzwert eingeführt werden soll. Im Zuge der geplanten Legalisierung von Cannabis ist die Debatte aktueller denn je. Der vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf wird im Herbst im Bundestag und im Bundesrat beraten. Das Gesetz könnte Anfang 2024 in Kraft treten.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will nun - ähnlich wie beim Alkohol - klare Grenzwerte für Cannabis festlegen. "Wir prüfen, wie die Grundlage für einen Grenzwert für Cannabis im Rahmen der Ordnungswidrigkeitenvorschrift des § 24a Straßenverkehrsgesetz auf wissenschaftlicher Basis ermittelt und geschaffen werden kann", so eine Sprecherin des Ministers.

Grenzwerte für Cannabis: Wissenschaftler uneins

Doch es ist gar nicht so einfach, einen solchen Grenzwert auf wissenschaftlicher Basis festzulegen. Der Deutsche Verkehrsgerichtstag hat im Jahr 2022 festgestellt: Es werde schwierig bis unmöglich sein, wie beim Alkohol einen Wert festzulegen, der auf nachweisbaren Beeinträchtigungen der Fahrtüchtigkeit fußt.

Der Rechtsmediziner Stefan Tönnes äußert sich ähnlich. Er gehört der Experten-Kommission an, die der Bundesregierung einen konkreten Grenzwert vorschlagen soll. Die Frage des Grenzwertes werde sehr heterogen diskutiert, macht Tönnes deutlich. Problematisch für die Bewertung sei, dass die Studienlage sehr dünn sei, wenn es um Menschen geht, die nur wenig Cannabis konsumieren.

ADAC fordert "unzweifelhaften Grenzwert"

Der ADAC begrüßt den Plan der Bundesregierung, Grenzwerte für THC auf wissenschaftlicher Grundlage zu ermitteln. "Wir brauchen wie bei Alkohol einen unzweifelhaften Grenzwert, der sich ausschließlich an den Auswirkungen von Cannabis im Straßenverkehr orientiert", sagt Markus Schäpe, Leiter der ADAC Rechtsabteilung. Bei Fahranfängern spricht sich der ADAC hingegen dafür aus, dass die aktuelle, strengere Regelung mit dem in der Rechtsprechung angewendeten Wert von 1 ng/ml bestehen bleibt.

Für alle anderen solle ein Grenzwert gelten, ab dem die Verkehrssicherheit "erwartbar schlechter" wird. Im Gespräch ist etwa, den Grenzwert für Cannabis auf 3 ng/ml oder sogar 10 ng/ml anzuheben. Im Gegensatz zur Grenzwert-Regelung bei Alkohol gelte bei Cannabis faktisch eine Null-Toleranz-Grenze, sagen Befürworter einer solchen Neuregelung. Der bislang meist angewendete Grenzwert von 1,0 ng/ml sei so niedrig, dass dieser oft noch Tage oder Wochen nach dem Cannabis-Konsum überschritten werde, wenn längst keine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit mehr bemerkbar sei.

"Cannabis am Steuer gefährdet die Verkehrssicherheit"

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) warnt hingegen davor, die bestehende Regelung zu lockern. Auch die Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland (VOD) fordert: Das Führen von Kraftfahrzeugen nach dem Konsum von Cannabis müsse verboten bleiben. "Die steigenden Unfallzahlen infolge des Einflusses von berauschenden Mitteln muss ein Weckruf sein", so die VOD-Vorsitzende Silke von Beesten. "Eine Liberalisierung von Cannabis auch am Steuer gefährdet die Verkehrssicherheit und trifft oft Unbeteiligte."

Sonderfall: Wenn der Arzt Cannabis verschreibt

Auch Menschen, die Cannabis aus medizinischen Gründen und somit seit 2017 völlig legal zu sich nehmen, dürfen sich nicht ohne Weiteres ans Steuer eines Autos setzen. Sie müssen zunächst eine fachärztliche Untersuchung abschließen. Die Führerscheinstelle prüft zudem die reguläre Fahreignung, sie muss also über die Einnahme von medizinischem Cannabis informiert werden. Geschieht das nicht und bei einer Polizeikontrolle im Straßenverkehr schlägt ein Drogentest an, sind auch Cannabis-Patienten nicht vor einem Bußgeld oder sogar dem Führerschein-Entzug gefeit.

