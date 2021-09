Bundestagswahl läuft: Der Norden hat die Wahl Stand: 26.09.2021 08:00 Uhr Seit 8 Uhr haben auch im Norden die Wahllokale für die Bundestagswahl geöffnet. Die Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern entscheiden zudem in einer Landtagswahl über die neue Zusammensetzung des Parlaments in Schwerin.

Bundeswahlleiter Georg Thiel ruft alle Bürger auf, zur Wahl zu gehen. "Wahlen sind die Grundlage unserer Demokratie. Eine hohe Wahlbeteiligung ist dabei wesentlich für die demokratische Legitimation des neuen Deutschen Bundestages."

Zur Bundestagswahl aufgerufen sind rund 60,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Etwa 2,8 Millionen von ihnen können zum ersten Mal an einer Bundestagswahl teilnehmen. Es wird damit gerechnet, dass diesmal so viele Menschen wie nie zuvor ihre Stimme per Briefwahl abgeben werden. 2017 machten bereits 28,6 Prozent der Wahlberechtigten davon Gebrauch. Die Wahlbeteiligung lag vor vier Jahren bei 76,2 Prozent. Insgesamt stellen sich 47 Parteien zur Wahl.

Darauf ist im Wahllokal zu achten

Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Für den dortigen Besuch sollte die Wahlbenachrichtigung sowie ein gültiger Personalausweis oder Reisepass mitgenommen werden. Natürlich ist auch eine Stimmabgabe ohne die Wahlbenachrichtigung möglich, in diesem Fall muss man sich im Wahllokal aber zwingend ausweisen.

Zwar gelten in den Wahllokalen auch Maskenpflicht und Abstandsregeln - 2G- oder 3G-Beschränkungen gibt es aber nicht. Die Ausübung des Wahlrechts ist für jedermann möglich, betonte Bundeswahlleiter Thiel. Impf- oder Testnachweise sind nicht nötig. Eine Empfehlung lautet: aus Hygiene-Gründen einen eigenen Kugelschreiber mitbringen!

Wahlausgang gilt als offen

Mit der Schließung der Wahllokale wird die Prognose der Meinungsforscher erwartet. Auch die letzten Umfragen sahen die SPD leicht vorne. Der Ausgang der Wahl gilt angesichts eines guten Teils noch unentschlossener Wählerinnen und Wähler jedoch als absolut offen.

Heute auch Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern

Heute sind aber auch 1,32 Millionen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. In den vergangenen Wochen hatten 24 Parteien mit landesweiten Listen und einige regionale Kandidaten und Gruppierungen um Stimmen geworben geworben.

Sofern sich die guten Umfragewerte für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in etwa bewahrheiten und sechs Parteien in den Landtag einziehen sollten, bleiben der SPD mehrere Möglichkeiten, um ihre Regierungsarbeit fortzusetzen. Rechnerisch wäre die Fortsetzung der Koalition mit der CDU ebenso möglich wie ein Bündnis mit der Linkspartei oder ein Dreierbündnis. Schwesig hat im Wahlkampf ein Bekenntnis zu einem Koalitionspartner vermieden.

Stichwahlen in Niedersachsen - Bürgerentscheide in Schleswig-Holstein

Doch auch in anderen Regionen im Norden sind die Bürgerinnen und Bürger heute zu einem weiteren Urnengang aufgerufen. In Niedersachsen müssen bei der Kommunalwahl in zahlreichen Gemeinden Stichwahlen die Entscheidung bringen. Unter anderem sind die Wähler und Wählerinnen in der zweit- und drittgrößten Stadt Niedersachsens, also in Braunschweig und Oldenburg, erneut aufgerufen, ihr Stadtoberhaupt zu wählen.

Und in sechs schleswig-holsteinischen Gemeinden wird zudem über Bürgerentscheide abgestimmt. So geht es in mehreren Gemeinden um geplante Solarparks.

