Stand: 25.08.2021 08:00 Uhr Bundestagswahl: Was bewegt Sie?

Kurz vor der Bundestagswahl macht NDR Info sich auf der Suche nach Stimmungen und Stimmen. Beim NDR Info Hausbesuch treffen unsere Reporterinnen und Reporter Menschen im Norden und kommen mit ihnen ins Gespräch. Und: NDR Info will auch wissen, was Sie persönlich bewegt. Welche Themen sind Ihnen wichtig? Was denken Sie über die Zeit der Pandemie, die Ereignisse in Afghanistan oder das verheerende Hochwasser? Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Und natürlich auch – welche Gedanken haben Sie, bevor Sie bei der Bundestagswahl Ihr Kreuz machen? Das wollen wir von Ihnen wissen!

Was beschäftigt Sie? Sagen Sie es uns!

Machen Sie mit! Schicken Sie uns ein kurzes Handy-Video! Egal, in welcher Ecke Norddeutschlands Sie leben, wie alt Sie sind, welchen Beruf Sie haben, ob Sie allein leben oder in einer Großfamilie: Erzählen Sie uns, welche Themen Ihre Wahlentscheidung bestimmen! Machen Sie einfach ein kurzes Video. Auf NDR Info im Hörfunk, im Fernsehen, in der NDR Info App, auf unserer Seite ndr.de/info, auf Facebook und Instagram - überall dort wollen wir darüber berichten, was Sie bewegt. Schicken Sie uns Ihr Video bis zum 31.08.2021.

So funktioniert's

Um Ihr Video vom Handy hochzuladen, hilft uns der Dienstleister "Klipworks". Wenn Sie auf den Link klicken, öffnet sich ein einfacher Dialog, mit dem Sie ein Video aufnehmen oder ein bereits aufgenommenes auswählen und uns schicken können. Wir freuen uns auf Ihre Videos.

