Bundestagswahl: Union laut Hochrechnung vorn, SPD stürzt ab Stand: 23.02.2025 18:29 Uhr Die Union ist die klare Gewinnerin der vorgezogenen Bundestagswahl: Sie kommt laut der ersten Hochrechnung des ARD-Wahlstudios auf 29,0 Prozent. Dahinter liegt die AfD mit 19,6 Prozent, was einem Zugewinn von 9,2 Prozentpunkten entspricht.

Die SPD verliert demnach fast zehn Prozentpunkte und rutscht auf 16,0 Prozent ab. Die Grünen verlieren 1,4 Prozentpunkte und landen bei 13,3 Prozent. Die Linke gewinnt 3,7 Prozentpunkte hinzu und erreicht 8,6 Prozent. Die FDP, die mit 6,5 Prozentpunkten mehr als die Hälfte ihres vergangenen Wahlergebnisses verliert, muss mit 4,9 Prozent um den Wiedereinzug ins Parlament bangen. Gleiches gilt für das BSW, das bei der ersten Teilnahme an einer Bundestagswahl auf 4,7 Prozent kommt.

Merz: "Weiß um die Dimension der Aufgabe"

"Wir haben diese Bundestagswahl gewonnen", sagte Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz vor jubelnden Anhängern im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. "Ich weiß um die Dimension der Aufgabe, die jetzt vor uns liegt." Er begegne dem mit größtem Respekt. Es gehe nun vor allem darum, so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung in Deutschland zu schaffen. Die Welt warte nicht auf langatmige Koalitionsgespräche. "Heute Abend feiern wir, und ab morgen früh wird gearbeitet", sagte Merz.

SPD-Generalsekretär Miersch: "Ein ganz bitterer Abend"

"Es ist eine historische Niederlage", sagte SPD-Generalsekretär Matthias Miersch im ARD-Wahlstudio. "Das ist ein ganz bitterer Abend." Die Union unter Friedrich Merz habe nun den Regierungsauftrag. "Inwieweit die SPD Regierungsverantwortung übernehmen muss, kann, soll, das kann noch überhaupt nicht gesagt werden", sagte der Politiker aus der Region Hannover.

Weitere Informationen Liveblog zur Wahl: AfD bietet Union Koalitionsverhandlungen an Die AfD konnte ihr Wahlergebnis fast verdoppeln, laut jüngster Hochrechnung landet sie bei 19,7 Prozent. Alle Entwicklungen bei tagesschau.de. extern

AfD in MV: Kramer hätte sich besseres Ergebnis gewünscht

Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns, Nikolaus Kramer, hatte sich ein besseres Ergebnis für seine Partei erhofft, wie er dem NDR sagte. Mit mindestens 22 bis 23 Prozent hätte die AfD im Bundestag Untersuchungsausschüsse einsetzen können, die sie bereits geplant habe. Er forderte Wahlsieger Friedrich Merz (CDU) auf, "die Brandmauer sein zu lassen" und sich mit der AfD an einen Tisch zu setzen.

Ohne FDP im Bundestag: Große Koalition knapp möglich

Schafft es die FDP tatsächlich nicht in den Bundestag, so reicht es rein rechnerisch für eine Koalition aus Union und AfD, die Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz aber stets ausgeschlossen hatte. Außerdem möglich wäre eine Große Koalition aus Union und SPD, wobei diese nur eine knappe Mehrheit von elf Sitzen hätte. Für Schwarz-Grün würde es in dieser Konstellation nicht reichen.

Wahlbeteiligung deutlich höher als 2021

Die Wahlbeteiligung lag bundesweit bei 84,0 Prozent, das sind 7,6 Prozentpunkte mehr als 2021. Dieser Trend zeichnete sich auch in Norddeutschland ab.

In Niedersachsen hatten bis 16.30 Uhr schon gut drei Viertel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung liege bei 76,2 Prozent, teilte die Landeswahlleitung in Hannover mit. 2021 lag die Wahlbeteiligung zur selben Zeit bei 63,3 Prozent und am Ende bei 74,7 Prozent.

Auch in Hamburg hatten bis 16 Uhr nach Angaben des Landeswahlleiters bereits mehr Wahlberechtigte als 2021 insgesamt abgestimmt: 78,6 Prozent. Damals lag die Beteiligung zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale bei 77,2 Prozent und am Ende bei 77,8 Prozent.

In Schleswig-Holstein hatten nach Angaben des Landeswahlleiters bis 17 Uhr 75,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei der Wahl 2021 waren es um 17.30 Uhr 72,4 Prozent gewesen. Am Ende hatte die Wahlbeteiligung im Norden damals bei 78,2 Prozent gelegen.

Die Landeswahlleitung Mecklenburg-Vorpommerns gab am frühen Nachmittag die ersten vorläufigen Zahlen bekannt. Demnach hatten bis 14 Uhr 41,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind 9,2 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Bundestagswahl 2021. Briefwahlstimmen sind dabei noch nicht mit berücksichtigt.

Elf Millionen Wahlberechtigte im Norden

In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen waren über elf Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Laut Statistischem Bundesamt waren in ganz Deutschland insgesamt 59,2 Millionen Menschen wahlberechtigt - das sind rund 1,2 Millionen weniger als bei der Wahl 2021. Bundesweit konnten etwa 2,3 Millionen junge Menschen erstmals ihre Stimme abgeben.

Die Bundeswahlleiterin wird das vorläufige amtliche Wahlergebnis voraussichtlich in den frühen Morgenstunden am Montag bekannt geben. Erst dann wird auch klar sein, wie die Sitzverteilung für den 21. Deutschen Bundestag aussieht und welche Kandidatinnen und Kandidaten ins Parlament gewählt wurden.

Weitere Informationen Der Norden hat gewählt: Alle Infos zur Bundestagswahl 2025 Hier finden Sie das Wichtigste zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 aus norddeutscher Sicht. mehr

29 Parteien standen zur Wahl

Insgesamt stellten sich 29 Parteien zur Wahl, 2021 waren es 47. Der Rückgang dürfte auch mit den geringen Vorlaufzeiten wegen der vorgezogenen Wahl zusammenhängen. Für kleinere Parteien war es in der Kürze der Zeit schwierig, Kandidatinnen und Kandidaten zu finden und die für die Zulassung nötigen Unterschriften zu sammeln. Von den 4.506 Menschen, die für einen Platz im Bundestag kandidierten, sind 1.422 Frauen - das sind 32 Prozent. 2021 lag ihr Anteil bei 33 Prozent.

Wahlrechtsreform mit Folgen

Der 21. Bundestag wird mehr als hundert Abgeordnete weniger haben als bisher. Derzeit sind es noch 733. Durch eine Wahlrechtsreform wird ihre Zahl auf maximal 630 beschränkt.

Laut der Wahlrechtsreform, die 2023 in Kraft getreten ist, gewinnt bei Bundestagswahlen eine Bewerberin oder ein Bewerber einer Partei einen Wahlkreissitz, wenn sie oder er in dem Wahlkreis die meisten Erststimmen erhalten hat und - und das ist neu - dieser Sitz außerdem durch Zweitstimmen gedeckt ist. Das bedeutet: Nicht jeder, der seinen Wahlkreis gewinnt, zieht automatisch in den Bundestag ein. Sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate wird es nicht mehr geben.

Die Bundestagswahl im NDR

Im NDR Fernsehen werden sich heute Abend die Sendung DAS! (18.45 Uhr) sowie die Landesmagazine Hallo Niedersachsen, Schleswig-Holstein Magazin, Nordmagazin und Hamburg Journal um 19.30 Uhr ausführlich mit dem Ausgang der Bundestagswahl befassen. Hochrechnungen und Reaktionen gibt es außerdem in der Tagesschau um 20 Uhr. Am späten Abend um 22.05 Uhr und 23.20 Uhr folgen zwei Sondersendungen mit dem Titel "NDR Info Wahl - Der Norden hat gewählt", die für gehörlose Menschen auch in die Deutsche Gebärdensprache übersetzt werden. Die Livestreams der Sendungen werden Sie auf diesen Seiten finden.

Im NDR Hörfunk sendet NDR Info von 17.55 bis 22 Uhr eine Wahl-Sondersendung, in der neben den Hochrechnungen auch Reaktionen, Analysen und Interviews ihren Platz finden. Ab 22 Uhr wird die Wahlberichterstattung in der ARD Infonacht aus den Studios von NDR Info nahtlos fortgesetzt.

AUDIO: NDR Info im Dialog: Spannender Wahlabend im Radio (7 Min) NDR Info im Dialog: Spannender Wahlabend im Radio (7 Min)

Die Landesradioprogramme NDR 1 Niedersachsen, NDR Welle Nord, NDR 1 Radio MV und NDR 90,3 berichten seit 18 Uhr ebenfalls ausführlich über den Ausgang der Wahl. Sie fangen unter anderem Stimmen aus den jeweiligen Bundesländern dazu ein.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Infoprogramm | 23.02.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl