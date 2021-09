Bundestagswahl: Prognose sieht Union und SPD gleichauf Stand: 26.09.2021 18:37 Uhr Die Wahllokale sind nun geschlossen. Bei der Bundestagswahl steht offenbar ein spannender Wahlabend an. Laut Prognose gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zudem schaut der Norden auf das Ergebnis der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern.

Für die Bundestagswahl liegen seit 18 Uhr die ersten Zahlen vor. Laut der Prognose von Infratest dimap im Auftrag der ARD liegen Union und SPD derzeit gleichauf. Demnach kommt die Union mit Spitzenkandidat Armin Laschet ebenso auf 25,0 Prozent wie die SPD mit Spitzenkandidat Olaf Scholz. Die Grünen mit Spitzenkandidatin Annalena Baerbock liegen laut Prognose bei 15,0 Prozent. Für die FDP sind es 11,0 Prozent, auch die AfD liegt bislang bei 11,0 Prozent. Für die Linken ist noch nicht klar, ob sie es über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen: Sie kommen laut Prognose auf 5,0 Prozent.

Die Prognose basiert auf mehr als 100.000 Interviews mit Wählerinnen und Wählern im Wahllokal. Je weiter der Wahlabend fortschreitet, umso genauer werden die Zahlen, die dann auf Hochrechnungen der bereits ausgezählten Stimmen beruhen. Die Wahlbeteiligung wird auf 76 Prozent geschätzt.

Historisch schlechtes Ergebnis für die Union

Für die Union wird es voraussichtlich das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl werden. "Das wird ein langer Wahlabend sein. Noch kann man nicht sagen, wer am Ende die Nase vorne haben wird. Aber das Wahlergebnis tut weh, keine Frage", sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak in einer ersten Reaktion. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sprach von einem "grandiosen Erfolg für die SPD". "Das ist ein Vertrauensbeweis der Bürgerinnen und Bürger für Olaf Scholz", so Heil. Die Grünen können laut der Prognose ihr Bundestagswahl-Ergebnis von 2017 deutlich verbessern. "Wir hätten uns mehr erhofft", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt mit Blick auf die zwischenzeitlich sehr hohen Umfrage-Werte.

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki äußerte sich sehr zufrieden über das Abschneiden seiner Partei. "Heute Abend feiern wir zunächst einmal, weil das das erste Mal in der Geschichte unseres Landes ist, dass die FDP bei einer Bundestagswahl zwei Mal in Folge zweistellig wird", sagte Kubicki am Sonntagabend im ARD-Wahlstudio.

Die Co-Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Alice Weidel, wertete das Abschneiden ihrer Partei als "sehr solides Ergebnis". Die AfD habe zweistellig abgeschnitten und sei allen Unkenrufen zum Trotz nicht aus dem Bundestag heraus gewählt worden, sagte Weidel in der ARD.

Bei den Linken sprach Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch von einem enttäuschenden Abend. "Die Ursachen muss man präzise und tiefgehend analysieren. Sie liegen nicht in diesem Wahlkampf, sondern in den vergangenen Jahren."

Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern: Wahlsieg für Schwesig

Heute ist auch ein neuer Landtag in Mecklenburg Vorpommern gewählt worden. Laut der Prognose von Infratest dimap im Auftrag der ARD geht die SPD mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als klarer Sieger aus der Landtagswahl hervor. Dahinter folgen AfD, CDU und Linke. Grüne und FDP könnten laut Prognose wieder im Landtag vertreten sein. Schwesig sagte im NDR Fernsehen: "Das ist ein wunderbarer Abend für unser Land. Es gibt ein klares Bürgervotum für die SPD."

