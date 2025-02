Bundestagswahl: Höhere Wahlbeteiligung zeichnet sich ab Stand: 23.02.2025 17:17 Uhr Noch bis 18 Uhr sind auch im Norden die Wahllokale für die vorgezogene Bundestagswahl geöffnet. Dann wird mit der Prognose aus dem ARD-Wahlstudio möglicherweise schon klar werden, welche Parteien Grund zum Jubeln haben. Im Norden zeichnet sich derweil eine höhere Wahlbeteiligung ab.

In Niedersachsen hatten bis 16.30 Uhr schon gut drei Viertel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung liege bei 76,2 Prozent, teilte die Landeswahlleitung in Hannover mit. 2021 lag die Wahlbeteiligung zur selben Zeit bei 63,3 Prozent und am Ende bei 74,7 Prozent.

Auch in Hamburg hatten bis 16 Uhr nach Angaben des Landeswahlleiters bereits mehr Wahlberechtigte als 2021 insgesamt abgestimmt: 78,6 Prozent. Damals lag die Beteiligung zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale bei 77,2 Prozent und am Ende bei 77,8 Prozent.

Die Landeswahlleitung Mecklenburg-Vorpommerns gab am frühen Nachmittag die ersten vorläufigen Zahlen bekannt. Demnach hatten bis 14 Uhr 41,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind 9,2 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Bundestagswahl 2021. Briefwahlstimmen sind dabei noch nicht mit berücksichtigt.

In Schleswig-Holstein könnte die Wahlbeteiligung dagegen niedriger ausfallen. Nach Angaben des Landeswahlleiters hatten bis 14 Uhr 52,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei der Wahl 2021 waren es zu diesem Zeitpunkt 55,5 Prozent gewesen.

Auch bundesweit offenbar höhere Beteiligung

Die bundesweite Wahlbeteiligung lag vor vier Jahren bei 76,4 Prozent. Bis 14 Uhr haben heute bereits 52 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben. Vor knapp vier Jahren waren es 36,5 Prozent. Briefwahl-Stimmen sind dabei noch nicht berücksichtigt. Die Zahlen sind aber kaum vergleichbar und für die Gesamtwahlbeteiligung schwer einzuschätzen. 2021 hatte auch wegen der Corona-Pandemie fast die Hälfte der Bürger per Brief gewählt.

Elf Millionen Wahlberechtigte im Norden

In Norddeutschland sind über elf Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Laut Statistischem Bundesamt sind in ganz Deutschland insgesamt 59,2 Millionen Menschen wahlberechtigt - das sind rund 1,2 Millionen weniger als bei der Wahl 2021.

Bundesweit können etwa 2,3 Millionen junge Menschen erstmals ihre Stimme abgeben. Dazu kommen noch die deutschen Wahlberechtigten im Ausland, deren genaue Zahl ist aber unklar. Laut der Bundeswahlleiterin hatten sich bis Freitag knapp 215.000 im Ausland lebende Deutsche in ein Wählerverzeichnis eintragen lassen.

Viele wählten schon per Brief

Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren hatte es einen Rekord bei der Briefwahl gegeben: Während der Corona-Pandemie machten 2021 insgesamt 47,3 Prozent der Wahlberechtigten von dieser Möglichkeit Gebrauch. Bei der Europawahl im vergangenen Jahr entschieden sich bundesweit knapp 38 Prozent der Wählenden für die Briefwahl.

In diesem Jahr wird erneut mit einem hohen Briefwahl-Anteil gerechnet. So hatten sich zum Beispiel in Hamburg fünf Tage vor der Wahl schon 35 Prozent der Wahlberechtigten für die Briefwahl entschieden, wie Landeswahlleiter Oliver Rudolf mitteilte. Der Wahlbrief muss heute spätestens um 18 Uhr bei der zuständigen Stelle sein.

Darauf ist im Wahllokal zu achten

Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Um dort wählen zu können, sollte die Wahlbenachrichtigung sowie ein gültiger Personalausweis oder Reisepass mitgenommen werden. Eine Stimmabgabe ist auch ohne die Wahlbenachrichtigungskarte möglich, in diesem Fall muss man sich im Wahllokal aber zwingend ausweisen.

29 Parteien stehen zur Wahl

Insgesamt stellen sich 29 Parteien zur Wahl, 2021 waren es 47. Der Rückgang dürfte auch mit den geringen Vorlaufzeiten wegen der vorgezogenen Wahl zusammenhängen. Für kleinere Parteien war es in der Kürze der Zeit schwierig, Kandidatinnen und Kandidaten zu finden und die für die Zulassung nötigen Unterschriften zu sammeln.

Von den 4.506 Menschen, die für einen Platz im Bundestag kandidieren, sind 1.422 Frauen - das sind 32 Prozent. 2021 lag ihr Anteil bei 33 Prozent.

Übrigens: Mit dem in Osnabrück geborenen Olaf Scholz und dem aus Lübeck stammenden Robert Habeck haben die Kanzler-Kandidaten von SPD und Grünen norddeutsche Wurzeln. Und auch Jan van Aken, Teil des Spitzenduos der Linken, ist ein Norddeutscher: Er kam im schleswig-holsteinischen Reinbek zur Welt.

Wahlrechtsreform mit Folgen

Der 21. Bundestag wird mehr als hundert Abgeordnete weniger haben als bisher. Derzeit sind es noch 733. Durch eine Wahlrechtsreform wird ihre Zahl auf maximal 630 beschränkt.

Laut der Wahlrechtsreform, die 2023 in Kraft getreten ist, gewinnt bei Bundestagswahlen eine Bewerberin oder ein Bewerber einer Partei einen Wahlkreissitz, wenn sie oder er in dem Wahlkreis die meisten Erststimmen erhalten hat und - und das ist neu - dieser Sitz außerdem durch Zweitstimmen gedeckt ist. Das bedeutet: Nicht jeder, der seinen Wahlkreis gewinnt, zieht automatisch in den Bundestag ein. Sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate wird es nicht mehr geben.

Niedersachsen: 6,05 Millionen Wahlberechtigte

Niedersachsen ist das Bundesland mit den meisten Wahlberechtigten in Norddeutschland: Rund 6,05 Millionen Menschen dürfen laut Landeswahlleitung an der Wahl teilnehmen - darunter sind etwas mehr Frauen als Männer. Knapp 200.000 Menschen (3,4 Prozent) sind 18 bis 21 Jahre alt und damit potenziell Erstwählende, 1,8 Millionen Wahlberechtigte (30,4 Prozent) in Niedersachsen sind 65 Jahre oder älter. Wie die Landeswahlleitung mitteilte, treten in den 30 Wahlkreisen 443 Männer und Frauen als Direktkandidaten oder über die Landeslisten bei der Wahl an. Vier von ihnen sind erst 18 Jahre alt.

Bei der Wahl 2021 schnitt die SPD in Niedersachsen am besten ab (33,1 Prozent), die CDU (24,2) lag vor den Grünen (16,1), der FDP (10,5) und der AfD (7,4). Die Linke kam auf 3,3 Prozent.

Schleswig-Holstein: 2,3 Millionen Wahlberechtigte

In Schleswig-Holstein dürfen laut Landeswahlleiter Tobias Berger knapp 2,3 Millionen Menschen ihre Erst- und Zweitstimme abgeben - 1,1 Millionen Männer und 1,2 Millionen Frauen. Die rund 85.000 jungen Menschen ab 18, die erstmals bei einer Bundestagswahl aktiv dabei sein dürfen, machen knapp 4 Prozent der Wahlberechtigten in SH aus. Die fast 900.000 der über 60-Jährigen bilden 40 Prozent ab. Im nördlichsten Bundesland bewerben sich in den elf Wahlkreisen insgesamt 212 Menschen für ein Bundestagsmandat - 78 Frauen und 134 Männer.

Auch in Schleswig-Holstein lag die SPD (28,0 Prozent) bei der Bundestagswahl vor vier Jahren vor der CDU (22,3). Die Grünen kamen im Norden auf 18,3 Prozent, FDP (12,5) und AfD (6,8) landeten dahinter. Die Linke sammelte damals 3,6 Prozent der Stimmen, der SSW 3,2 Prozent.

Mecklenburg-Vorpommern: Ältester Kandidat ist schon 81

In Mecklenburg-Vorpommern sind laut Landeswahlleitung etwa 1,3 Millionen Menschen wahlberechtigt. Sie können in den sechs Wahlkreisen in insgesamt 1.650 Wahllokalen ihre Stimmen abgeben. 110 Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl - die jüngste ist 20 Jahre alt, der älteste bereits 81.

2021 war die SPD in Mecklenburg-Vorpommern klar stärkste Kraft bei der Bundestagswahl: Mit 29,1 Prozent gewannen die Sozialdemokraten dort vor der AfD, die in MV mit 18,0 Prozent ihr stärkstes Ergebnis im Norden erzielte. Die CDU (17,4), Linke (11,1), FDP (8,2) und Grüne (7,8) landeten dahinter.

Hamburg: 119 Menschen kandidieren für Bundestag

In Hamburg leben den Angaben des Statistikamts Nord zufolge etwa 1,3 Millionen Wahlberechtigte - Frauen machen mit 670.000 (52 Prozent) den größeren Teil aus. Die 117.000 jungen Wahlberechtigten bis 24 Jahren machen in der Hansestadt demnach einen Anteil von 9 Prozent aus. Die Gruppe von knapp 420.000 Menschen über 60 Jahre bildet etwa 32 Prozent der Wahlberechtigten ab. In Hamburg stehen nach Angaben der Landeswahlleitung in den sechs Wahlkreisen 13 Parteien auf dem Wahlzettel. 119 Menschen bewerben sich direkt oder über die Landesliste für einen Platz im Bundestag.

In Hamburg sicherten sich 2021 die Grünen ihr bestes Ergebnis in Norddeutschland: Mit 24,9 Prozent belegten sie hinter der SPD (29,7) in der Hansestadt Platz zwei. Die CDU kam auf 15,4 Prozent, gefolgt von FDP (11,4), Linke (6,7) und AfD (5,0).

Bremen: 450.000 Wahlberechtigte in zwei Wahlkreisen

Im Land Bremen sind 450.000 Menschen wahlberechtigt, unter ihnen knapp 233.000 Frauen sowie 15.000 junge Menschen, die erstmals mitwählen dürfen. Das teilte das Statistische Landesamt mit. In den beiden Bremer Wahlkreisen sind 15 Parteien zur Wahl zugelassen, 21 Direktkandidierende machen sich Hoffnung auf einen Sitz im Parlament in Berlin.

So lautete das Ergebnis der Wahl 2021 in Bremen: Die SPD (31,5 Prozent) gewann vor den Grünen (20,9) und der CDU (17,2). Dahinter lagen die FDP (9,3), die Linke (7,7) und die AfD (6,9).

Erste Hochrechnungen wohl gegen 19 Uhr

Mit der Schließung der Wahllokale wird pünktlich um 18 Uhr die Prognose der Meinungsforschenden erwartet, die auf den sogenannten Nachwahl-Befragungen vor ausgewählten Wahllokalen basiert. Mit ersten Hochrechnungen wird gegen 19 Uhr gerechnet.

Die Bundeswahlleiterin wird das vorläufige amtliche Wahlergebnis voraussichtlich in den frühen Morgenstunden am Montag bekannt geben. Erst dann wird auch klar sein, wie die Sitzverteilung für den 21. Deutschen Bundestag aussieht und welche Kandidatinnen und Kandidaten ins Parlament gewählt wurden.

Union lag in allen Umfragen klar vorne

Die letzten Umfragen vor der Wahl sahen die Union klar vorne, gefolgt von der AfD. SPD und Grüne lagen mit etwas Abstand etwa gleichauf dahinter. Spannend wird - auch mit Blick auf mögliche Koalitionsbildungen nach der Wahl -, ob es Linke, FDP und BSW über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen.

Bei der Wahl 2021 hatte die SPD mit 25,7 Prozent der Stimmen vor der Union (24,1) gewonnen und anschließend mit Grünen und FDP die Ampel-Koalition gebildet. Das Bündnis hielt aber nur bis November 2024. Nach einer verlorenen Vertrauensabstimmung von Bundeskanzler Scholz (SPD) im Dezember im Bundestag wurde die jetzige Neuwahl nötig.

Die Bundestagswahl im NDR

