Bundestagswahl: Hochrechnung sieht SPD hauchdünn vor Union Stand: 26.09.2021 19:33 Uhr Bei der Bundestagswahl steht ein spannender Abend an. Laut der zweiten ARD-Hochrechnung gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zudem schaut der Norden auf das Ergebnis der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern.

Für die Bundestagswahl liegt die zweite Hochrechnung vor. Demnach liegen Union und SPD in etwa gleichauf. Die ARD-Hochrechnung von 19:14 Uhr sieht die SPD mit Spitzenkandidat Olaf Scholz bei 24,9 Prozent und somit knapp vor der Union mit Armin Laschet, die derzeit bei 24,7 Prozent liegt. Die Grünen mit Spitzenkandidatin Annalena Baerbock kommen laut der aktuellen Hochrechnung auf 14,6 Prozent. Für die FDP sind es demnach 11,7 Prozent, die AfD liegt bei 11,1 Prozent. Für die Linken ist noch nicht klar, ob sie es über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen: Sie kommen laut Hochrechnung auf 5,0 Prozent.

Historisch schlechtes Ergebnis für die Union

Für die Union wird es voraussichtlich das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl werden. Spitzenkandidat Armin Laschet sagte am Wahlabend: "Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber wir können jetzt schon sagen: Mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein. Eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung. Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden", so Laschet.

Scholz: Das ist ein großer Erfolg

SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz sagte auf der Wahlparty in Berlin unter dem Jubel der anwesenden Sozialdemokraten, er freue sich über das Wahlergebnis. "Die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden, dass die Sozialdemokratie bei allen Balken nach oben geht. Und das ist ein großer Erfolg." Scholz sieht den Auftrag für die Bildung der ersten Bundesregierung nach der Ära Merkel bei sich: "Viele Bürgerinnen und Bürger wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und dass der nächste Kanzler Olaf Scholz heißt." Das hätten die Umfragen gezeigt und das lasse sich auch am Wahlergebnis ablesen.

Baerbock: Dieses Mal hat es noch nicht gereicht

Auch Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock sprach schon zu ihren Anhängern: "Dieses Mal hat es noch nicht gereicht, aber wir haben einen Auftrag für die Zukunft. Man spürt: Dieses Land braucht eine Erneuerung, einen richtigen Aufbruch - und dieses Land braucht eine Klima-Regierung." Die Grünen können laut Hochrechnung ihr Bundestagswahl-Ergebnis von 2017 deutlich verbessern.

Jubel bei FDP und AfD, Enttäuschung bei den Linken

FDP-Chef Christian Lindner zeigte sich erleichtert: "Die FDP hat eines der besten Wahlergebnisse in ihrer Geschichte erzielt." Laut der aktuellen Hochrechnung kommen die Liberalen in etwa auf das gleiche Ergebnis wie bei der Bundestagswahl 2017. Mit Blick auf das Abschneiden der anderen Parteien sagte Linder: "Von diesem Tag geht ein klares politisches Signal aus: Die politische Mitte wurde gestärkt, die politischen Ränder wurden geschwächt. Der Auftrag an alle Parteien mit staatspoltischer Verantwortung ist: Die Bürgerinnen und Bürger wollen eine Regierungsbildung aus der Mitte heraus."

Die Co-Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag, Alice Weidel, wertete das Abschneiden ihrer Partei als "sehr solides Ergebnis". Die AfD habe zweistellig abgeschnitten und sei allen Unkenrufen zum Trotz nicht aus dem Bundestag heraus gewählt worden, sagte Weidel in der ARD.

Bei den Linken sprach Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch von einem enttäuschenden Abend. "Die Ursachen muss man präzise und tiefgehend analysieren. Sie liegen nicht in diesem Wahlkampf, sondern in den vergangenen Jahren."

Hochrechnung: SSW im neuen Bundestag vertreten

Der in Schleswig-Holstein beheimatete Südschleswigsche Wählerverband (SSW) hat nach über 60 Jahren offenbar erneut den Einzug in den Bundestag geschafft. Laut ARD-Hochrechnung kommt die Partei der nationalen Minderheiten der Dänen und Friesen auf einen Sitz. Bereits in der Anfangszeit der Bundesrepublik war der SSW von 1949 bis 1953 mit einem Abgeordneten im Bundestag vertreten.

Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern: Wahlsieg für Schwesig

Heute ist auch ein neuer Landtag in Mecklenburg Vorpommern gewählt worden. Laut der Prognose von Infratest dimap im Auftrag der ARD geht die SPD mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als klarer Sieger aus der Landtagswahl hervor. Dahinter folgen AfD, CDU und Linke. Grüne und FDP könnten laut Prognose wieder im Landtag vertreten sein. Schwesig sagte im NDR Fernsehen: "Das ist ein wunderbarer Abend für unser Land. Es gibt ein klares Bürgervotum für die SPD."

