Bundestag stimmt über Heizungsgesetz ab Stand: 08.09.2023 10:29 Uhr Nach langem Ringen stimmt der Bundestag heute über das Heizungsgesetz ab. Damit soll der Ausstieg aus Gas und Öl im Gebäudebereich festgeschrieben werden. Neue Heizungen, die ausschließlich mit fossilen Energien betrieben werden, dürfen dann spätestens ab 2028 im Regelfall nicht mehr eingebaut werden.

Über diese Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes war zunächst in der Ampel-Koalition lange gestritten worden. Dann scheiterte eine rasche Verabschiedung vor der Sommerpause am Bundesverfassungsgericht: Ein CDU-Politiker hatte sich an Karlsruhe gewandt, weil er sein Recht als Abgeordneter verletzt sah, über den Gesetzentwurf mit gebotener Sorgfalt zu beraten.

Neue Regeln sollen ab Januar 2024 gelten - aber zunächst nur für Neubauten

Nach den Plänen sollen neu eingebaute Heizungen künftig zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Die neuen Regeln sollen ab Januar 2024 aber zunächst nur für Neubauten in Neubaugebieten gelten. Bei allen anderen Gebäuden sollen die Kommunen erst eine Wärmeplanung vorlegen. Im Zusammenhang mit diesen wegweisenden Veränderungen hat die Bundesregierung ein neues Konzept zur Förderung von erneuerbarem Heizen entwickelt und überarbeitet die Bundesrichtlinien für effiziente Gebäude (BEG). Dadurch werden der Austausch alter Heizsysteme durch effiziente Alternativen gefördert und wirtschaftliche Anreize geschaffen.

Weitere Informationen Gebäudeenergiegesetz: Wann tritt es in Kraft, was ändert sich? Das "Heizungsgesetz", das das Heizen mit erneuerbaren Energien fördern soll, soll heute verabschiedet werden. Was ist geplant? mehr

TÜV-Verband mahnt ganzheitliche Betrachtung von Heizanlagen an

Der TÜV-Verband begrüßt diese Initiativen ausdrücklich, betont jedoch, dass Fördermaßnahmen nicht ausschließlich auf der Energieeffizienz der Heizungsanlagen basieren sollten, da dies nicht die gesamte Klimabilanz von Heizungssystemen widerspiegelt. "Eine vollständige Klimabilanz betrachtet nicht nur die Energieeffizienz, sondern auch die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen und den Energieverbrauch im gesamten Lebenszyklus einer Heizung. Dabei sind alle Phasen zu beachten, einschließlich der Herstellung (graue Emissionen) sowie des Rückbaus und des Recyclings (graue Energie) der Anlagen", sagt Dr. Ingo Steinke, Referent für Klimaschutz beim TÜV-Verband. "Der Fokus auf den Austausch von Heizungsanlagen liegt zweifellos auf der Nutzung von erneuerbaren Energiequellen, vernachlässigt jedoch graue Emissionen und grauen Energien. Dabei sind diese Aspekte im Zusammenhang mit Heizungssystemen von entscheidender Bedeutung."

Bundesnetzagentur warnt vor Kostenfallen durch Gas- und Ölheizungen

Vor der Verabschiedung des Heizungsgesetzes hat die Bundesnetzagentur vor Kostenfallen durch Gas- und Ölheizungen gewarnt. "Ganz allgemein raten wir davon ab, jetzt Investitionen vorzuziehen und noch schnell eine fossile Heizung einzubauen. Das wird auf lange Sicht teuer", sagte ein Sprecher der Agentur im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" ("NOZ"). Er dämpfte zugleich die Hoffnung, Gasheizungen könnten bald mit Wasserstoff betrieben werden. "Mit Wasserstoff privat heizen wird eher vereinzelt eine Option sein", so der Behördensprecher. "Dass Wasserstoff in Deutschland in der Nutzung im privaten Wärmebereich erschwinglich und verfügbar sein wird, erwartet bisher keiner der Experten."

Betroffene sollten alle Möglichkeiten gründlich durchrechnen

Die Bundesnetzagentur betonte das Ziel der Bundesregierung, dass Deutschland spätestens 2045 klimaneutral sein solle. "Diese Perspektive muss allen Hauseigentümern klar sein." Die Bundesregierung rief der Sprecher auf, "die Menschen nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen, sondern eine geordnete und transparente Planung auf den Weg zu bringen, bei der die Perspektiven und die zeitlichen Abläufe klar werden." Bürgern empfiehlt die Behörde, alle Möglichkeiten gründlich durchzurechnen. "Wir raten, die Wärmepläne der eigenen Kommune zu erfragen, sich einen Energieberater zu suchen und die verschiedenen Optionen mit spitzem Bleistift prüfen zu lassen", sagte der Sprecher der "NOZ".

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 08.09.2023 | 08:21 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Energiewende Energie Solarenergie