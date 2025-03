Bundestag billigt Grundgesetz-Änderungen für Schuldenpaket Stand: 18.03.2025 16:10 Uhr Der Bundestag hat heute dem Hunderte Milliarden Euro schweren Schuldenpaket für Verteidigung und Infrastruktur zugestimmt. Die Grundgesetzänderungen erhielten die nötige Zweidrittelmehrheit.

Bei der namentlichen Abstimmung stimmten 513 Abgeordnete mit Ja, 207 mit Nein, Enthaltungen gab es keine, wie Bundestagspräsidentin Bärbel Bas nach Auszählung der Abstimmung mitteilte. Für die Zweidrittelmehrheit waren mindestens 489 Stimmen erforderlich.

Damit die Grundgesetzänderung in Kraft treten kann, muss am Freitag auch der Bundesrat zustimmen - ebenfalls mit einer Zweidrittelmehrheit.

Schuldenbremse soll auch für Länder gelockert werden

Beschlossen wurde auf Antrag von Union und SPD, mit Zustimmung der Grünen, zum einen das Lockern der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben. Grund ist die verschärfte Bedrohungslage und die erwartete Erhöhung des NATO-Ausgabenziels von zwei auf voraussichtlich über drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im Bundeshaushalt sollen deshalb künftig alle Verteidigungsausgaben über einem Prozent der Wirtschaftsleistung nicht mehr unter die Verschuldungsregeln des Grundgesetzes fallen.

Auch für die Länder soll die Schuldenbremse gelockert werden: Sie sollen wie der Bund pro Jahr Kredite von bis zu 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufnehmen können. Darüber hinaus ist ein 500 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur geplant.

Norddeutsche Regierungschefs befürworten Finanzpaket

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte im Vorfeld der Abstimmung für das Paket von Union und SPD geworben. Die Reform würde Extra-Mittel von bis zu 190 Millionen Euro pro Jahr für Mecklenburg-Vorpommern bedeuten. Das würde viele Investitionen ermöglichen, besonders für die Wirtschaft und Jobs, aber auch für Kitas, Schulen und Krankenhäuser, ließ die Regierungschefin verlauten.

Wie die rot-rote Koalition in Mecklenburg-Vorpommern sich aber bei der Abstimmung im Bundesrat am Freitag verhält, ist offen. Schwesigs Regierungspartner, die Linke, hat Zweifel an dem Verfahren und an den geplanten Mehrausgaben für Verteidigung angemeldet. "Wir haben Diskussionsbedarf", sagte Linken-Landeschef Hennis Herbst. Die Linke müsse nicht automatisch alle Verhandlungsergebnisse auch gutheißen, so Herbst.

Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte die Unterstützung des Landes für das Finanzpaket zugesagt. Es sei ein wichtiges Signal an die europäischen Nachbarn, dass Deutschland sich um seine Verteidigungsbereitschaft und auch um Zukunftsinvestitionen kümmere, hatte Günther Ende vergangener Woche gesagt.

