Bundestag beschließt neue Regeln für Organspende

Der Bundestag in Berlin hat neue Regeln für die Organspende beschlossen. Künftig soll die sogenannte Erweiterte Entscheidungsregelung gelten. Alle Bürger werden demnach künftig regelmäßig gefragt, ob sie Spender sein wollen - beispielsweise bei der Ausstellung von Personalausweisen oder Führerscheinen. Die Abfrage soll mindestens alle zehn Jahre passieren und das Ergebnis in einem Online-Register festgehalten werden. Vorgeschlagen hatte dieses Verfahren, das auch Zustimmungslösung genannt wird, eine Abgeordnetengruppe um die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock. Sie sagte vor der Abstimmung im Parlament, das Grundgesetz schreibe vor, das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Menschen zu respektieren: "Der Mensch gehört sich selbst, ungefragt, ohne Widerspruch." In der entscheidenden dritten Lesung votierten 432 Abgeordnete dafür, 200 Parlamentarier stimmten dagegen, 37 enthielten sich.

Bischof Meister begrüßt Bundestagsbeschluss

Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister begrüßte die Entscheidung des Bundestages. "Aus meiner Sicht darf niemand zu einer Entscheidung gezwungen werden", sagte der evangelische Theologe. Die Frage der Organspende sei immer höchst persönlich und emotional. Er selbst habe sich schon vor Jahren für ein "freiwilliges Ja zur Organspende", entschieden, sagte er. Seither trage er einen Organspendeausweis bei sich. Die Kirche werde weiter Menschen dabei beraten und sie bei der Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod begleiten, kündigte Meister an.

Widerspruchslösung durchgefallen

Als erstes hatte der Bundestag am Donnerstag über die von Politikern um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den SPD-Gesundheitsexperten und -Fraktionsvize Karl Lauterbach vorgeschlagene Doppelte Widerspruchslösung abgestimmt. Damit wäre grundsätzlich jeder Bürger potenzieller Spender geworden, außer er lässt seinen Widerspruch dagegen in ein Register eintragen. Lauterbach sagte, jedes Jahr stürben in Deutschland 1.000 Menschen, weil sie kein Spenderorgan bekämen. Die Widerspruchslösung sei "eine einfache unbürokratische Regelung, wie man zum Spender wird". Sie bedeute keine Pflicht zur Spende, so Lauterbach. Eine entsprechende Regelung gilt bereits in 23 europäischen Ländern. Nur 292 Parlamentarier im Bundestag unterstützten jedoch den Antrag, 379 Abgeordnete votierten dagegen.

Abstimmung ohne Fraktionszwang

Die Abstimmung im Bundestag fand ohne Fraktionszwang statt - die Abgeordneten sollten nur ihrem Gewissen folgen und nicht möglichen Vorgaben ihrer Parteien. Fast alle Rednerinnen und Redner betonten, sie teilten das Ziel, die Zahl der Organspenden in Deutschland zu erhöhen. Neben dem nun beschlossenen Gesetz stand noch eine weitere Option im Raum: die sogenannte Vertrauenslösung. Diese hatte die AfD ins Spiel gebracht. Sie sah eine hausärztliche Beratung aller Spende-Interessierten vor.

9.000 Menschen warten auf Organspende

Anlass für die Neuregelung war die vergleichsweise geringe Zahl von Organspendern in Deutschland. Laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) warten hierzulande derzeit mehr als 9.000 Menschen dringend auf ein Spenderorgan. Die sogenannte Entscheidungsregelung gilt bereits jetzt in Deutschland: Organentnahmen bei Hirntoten sind nur möglich, wenn der Betroffene dem zuvor ausdrücklich zugestimmt hat. Allerdings gibt es zurzeit noch kein Verfahren, das die mögliche Spendenbereitschaft regelmäßig abfragt. Es beruht auf Eigeninitiative, sich einen Organspendeausweis zu beschaffen. Lediglich die Krankenkassen sollen die Bürger in regelmäßigen Abständen über die Möglichkeit informieren.

