Stand: 16.09.2022 07:06 Uhr Bundesregierung stellt Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung

Das Bundeswirtschaftsministerium hat am Morgen mitgeteilt, dass der russische Rohöl-Importeur Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt wird. Ziel sei die Sicherung des Betriebs der Öl-Raffinerien in Schwedt, Karlsruhe und Vohburg. Betroffen sei neben Rosneft Deutschland auch die RN Refining & Marketing GmbH. Die Treuhandverwaltung wird heute wirksam und ist zunächst auf sechs Monate befristet. Hintergrund ist das Öl-Embargo gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs, das am 1. Januar 2023 greift. Der russische Raffinerie-Mitbetreiber Rosneft hat nach früheren Angaben des Wirtschaftsministeriums wenig Interesse an einer Abkehr von russischem Öl. Rosneft Deutschland vereine insgesamt rund zwölf Prozent der deutschen Erdölverarbeitungskapazität auf sich und sei damit eines der größten erdölverarbeitenden Unternehmen in Deutschland, so das Ministerium. Die Treuhandverwaltung sei eine Reaktion auf die drohende Gefährdung der Energieversorgungssicherheit.

Ukraine: Offenbar Massengrab mit 440 Leichen entdeckt

Nach dem Abzug russischer Truppen ist nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Isjum ein Massengrab entdeckt worden. Örtliche Medien berichten von mehr als 440 Leichen. Heute sollen Journalisten zum Fundort in einem Waldgebiet der ostukrainischen Stadt gebracht werden. Die russische Armee hatte die Region nach einer Gegenoffensive der ukrainischen Kräfte fluchtartig verlassen.

Weitere Waffenlieferungen aus Deutschland an Ukraine angekündigt

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht (SPD) hat weitere Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. Deutschland werde dem Land zwei weitere Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Mars II inklusive 200 Raketen liefern, sagte sie. Zudem erhalte die Ukraine darüber hinaus 50 Allschutz-Transport-Fahrzeuge des Typs Dingo. Lieferungen von Schützen- und Kampfpanzern, wie sie die Ukraine erbeten hat, kündigte Lambrecht nicht an. Allerdings stehe der seit Monaten vorbereitete Ringtausch mit Griechenland "auf der Zielgeraden". Griechenland liefere dann 40 Schützenpanzer an die Ukraine und erhalte dafür deutsche Panzer aus Industriebeständen.

