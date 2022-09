Stand: 18.09.2022 08:02 Uhr Bundesländer kritisieren geplantes Entlastungspaket der Regierung

Aus mehreren Bundesländern kommt Kritik am geplanten dritten Entlastungspaket der Bundesregierung. Dabei geht es vor allem um die Frage, wer welche Kosten trägt. Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) sagte der "Welt am Sonntag", in der jetzigen Form könne er dem Entlastungspaket nicht zustimmen. Es sei von den Ländern im Rahmen der Schuldenbremse kaum finanzierbar. Bremens Bürgermeister Bovenschulte (SPD) kritisierte, bei der bislang vorgesehenen Kostenaufteilung werde sein Land durch die drei Entlastungspakete mit fast 300 Millionen Euro belastet. Hier müsse der Bund deutlich nachbessern. Ähnliche Kritik kommt aus Baden-Württemberg und dem Saarland. Die Pläne der Ampelkoalition sehen unter anderem eine Energiepreis-Pauschale für Rentner, eine Wohngeld-Reform, ein höheres Kindergeld und einen Abbau der sogenannten kalten Progression vor.

Bauministerin: Mieter besser schützen

Bundesbauministerin Geywitz will Mieter angesichts der stark steigenden Energiekosten besser schützen. Sie bezieht sich auf Mietverträge, die gekündigt werden, weil Bewohner nicht rechtzeitig gezahlt haben. Geywitz schlägt vor, dass bei normalen Kündigungen die Chance geschaffen wird, dass die fällige Summe bis zum Auszugstermin nachgezahlt werden kann. Dann solle die Wohnungskündigung aufgehoben werden, sagte die Ministerin der "Bild am Sonntag". Bislang gilt eine sogenannte Schonfristzahlung nur bei fristlosen Kündigungen.

Russland weist Bidens Atom-Äußerungen zurück

Die russische Führung hat Äußerungen von US-Präsident Biden zu einem möglichen russischen Einsatz von Atomwaffen zurückgewiesen. Kreml-Sprecher Peskow sagte, die russische Nuklear-Doktrin sei glasklar. Der Ukraine-Konflikt erfülle keines der Kriterien für einen Einsatz von Atomwaffen. Biden hatte den russischen Präsidenten Putin davor gewarnt, angesichts von Rückschlägen in der Ukraine taktische Atom- oder Chemiewaffen einzusetzen. Es würde das Gesicht des Krieges verändern wie nichts anderes seit dem Zweiten Weltkrieg, so Biden.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 18.09.2022 | 07:45 Uhr