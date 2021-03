Bund-Länder-Treffen: Wie geht es weiter mit dem Corona-Lockdown? Stand: 21.03.2021 17:32 Uhr Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen mehren sich die Stimmen für eine Verlängerung des bestehenden Lockdowns. Verschärfungen sind nicht ausgeschlossen, für den Tourismus gibt es Forderungen nach Lockerungen.

Die SPD-geführten Länder streben bei den Bund-Länder-Beratungen am Montag eine Fortsetzung der derzeitigen Maßnahmen bis in den April hinein an, wie aus einem Entwurf hervorgeht, der mehreren Medien vorliegt. Die Länder fordern außerdem, dass Firmen zwei Schnelltests pro Woche für ihre Mitarbeiter anbieten sollen, wo kein Homeoffice möglich ist. Für alle Auslandsreisen inklusive Mallorca soll eine Test- und Quarantänepflicht eingeführt werden. Weitere Öffnungen soll es allenfalls in Form von Modellprojekten "mit strengen Schutzmaßnahmen" geben. Die Vorlage schlägt zudem ein "Sonderprogramm des Bundes" für den Tourismus und verwandte Bereiche vor, das über die bisherigen Hilfsprogramme hinausreichen soll. In dem Entwurf wird zudem erwogen, Ferienreisen nach dem Prinzip des "kontaktarmen Urlaubs" im jeweils eigenen Bundesland möglich zu machen.

Tourismus dürfte Thema sein

Angesichts der bevorstehenden Osterferien legten zudem die Küstenländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag ein gemeinsames Papier vor, nach dem in Deutschland unter strengen Rahmenbedingungen ein kontaktarmer Urlaub möglich sein soll. Innerhalb des eigenen Bundeslandes soll demnach Urlaub in Einrichtungen mit Selbstversorgung und eigenen sanitären Anlagen, zum Beispiel in einer Ferienwohnung, einem Ferienhaus oder in einem Campingwagen oder Wohnmobil, zulässig sein. Voraussetzung für einen solchen Urlaubsaufenthalt im eigenen Land soll ein negativer Corona-Test kurz vor der Anreise ein. Die Ministerpräsidenten Stephan Weil (Niedersachsen), Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern, beide SPD) und Daniel Günther (Schleswig-Holstein, CDU) kritisieren in dem Papier, dass Reisen nach Mallorca inzwischen wieder möglich sind, Urlaube im eigenen Bundesland aber nicht. Angesichts bundesweit steigender Infektionszahlen sei allerdings weiter Vorsicht angebracht.

Videos 4 Min Die Ergebnisse des Impfgipfels im Überblick Hausärzte sollen früher in die Impfkampagne einsteigen. Bundesländer an den Grenzen erhalten zudem zusätzlichen Impfstoff. 4 Min

Tschentscher und Scholz gegen Lockerungen für Ostertage

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte sich allerdings zuvor mit Blick auf Lockerungen für die Ostertage skeptisch gezeigt. "Wir haben zu frühe, zu große Schritte gemacht. Wir sind jetzt in einer schwierigeren Lage als noch vor zwei Wochen", erklärte er am Freitag und betonte: "Ich werde mich am Montag dafür aussprechen, dass wir keine weiteren Lockerungsschritte vornehmen und werde dafür plädieren, dass alle Länder die beschlossenen Regelungen zur Notbremse konsequent umsetzen."

Auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sprach sich vor den Bund-Länder-Beratungen gegen Lockerungen von Corona-Reisebeschränkungen aus und warnte vor einer großen Oster-Reisewelle. "Das können wir uns in der aktuellen Infektionslage einfach nicht leisten", sagte Scholz der "Bild am Sonntag".

Rufe nach Lockdown-Verschärfung - bundesweite Inzidenz über 100

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach sich wie auch Tschentscher dafür aus, die von Bund und Ländern am 3. März beschlossene Notbremse bei einer Inzidenz von über 100 konsequent umzusetzen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte, man komme wohl nicht ohne die Notbremse aus. Bundesweit liegt die Inzidenz inzwischen wieder über 100. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach forderte die Rücknahme aller Lockerungsschritte der vergangenen zwei Wochen und eine Verschärfung des Lockdowns. Dieser härtere Lockdown müsse bis Mitte April gelten, sagte er der "Welt".

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund mahnte demgegenüber eine systematische Verstärkung der Schnellteststrategie und einen Bürokratieabbau an. "Wir laufen Gefahr, die unverzichtbare Akzeptanz der Bevölkerung zu verlieren", sagte Landsberg der "Welt am Sonntag". Er plädierte für "mehr Mut für neue Wege, mehr Vertrauen in die Menschen und eine echte Reduzierung der Bürokratie".

Die Beschlüsse von Bund und Ländern vom 3. März

Bei ihren Beratungen am 3. März hatten sich Bund und Länder auf eine grundsätzliche Verlängerung des bundesweiten Lockdowns bis zum 28. März geeinigt, allerdings mit vielen Öffnungsmöglichkeiten je nach regionaler Infektionslage. Vereinbart wurde eine Öffnungsstrategie in fünf Schritten - aber auch mit einer Notbremse: Führen einzelne Lockerungen zu einem starken Anstieg der Infektionszahlen in einer Region, werden alle schon erfolgten Erleichterungen wieder gestrichen.

Downloads Schrittweise Lockerungen: Bund-Länder-Übersicht Bund und Länder haben den Lockdown bis zum 28. März verlängert. Lockerungen der Maßnahmen sollen schrittweise erfolgen. Download (910 KB)

Wieder mehr private Kontakte erlaubt

Die strenge Begrenzung privater Kontakte wurde gelockert. Seit dem 8. März sind wieder private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch beschränkt auf maximal fünf Personen plus Kinder bis 14 Jahre. Paare zählen generell als ein Hausstand. In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 können es auch Treffen des eigenen Haushalts mit zwei weiteren Haushalten mit zusammen maximal zehn Personen sein. Kinder bis 14 Jahre sind auch hiervon ausgenommen. Die Notbremse soll gelten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt. Dann gelten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag wieder die Regeln, die bis zum 7. März griffen. Das heißt in diesem Fall: Ein Haushalt und eine weitere Person dürfen sich treffen.

Weitere Öffnungsschritte je nach Inzidenzlage

Nach den schon vorgenommenen ersten Öffnungen bei Schulen und Friseuren (erster Öffnungsschritt) folgten am 8. März in einem zweiten Schritt Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte. In einzelnen Ländern waren diese bereits offen, inzwischen werden sie nach dem Beschluss der Bund-Länder-Runde bundesweit einheitlich dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet. Voraussetzung ist, dass Hygienekonzepte und eine Kundenbegrenzung eingehalten werden. Auch Fahr- und Flugschulen konnten den Betrieb unter Auflagen wieder aufnehmen. Sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie etwa Massagen sind auch wieder erlaubt. Was genau gemeint ist, kann sich von Land zu Land unterscheiden. Kunden müssen einen tagesaktuellen negativen Schnell- oder Selbsttest vorweisen, falls sie bei ihrem Termin die Maske nicht aufbehalten können (zum Beispiel bei Kosmetik oder Rasuren).

Weitere eingeschränkte Öffnungen gab es im dritten Öffnungsschritt in Regionen, in denen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner unterschritten wird. Neben Terminshopping-Angeboten im Einzelhandel können dort Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten und Gedenkstätten für Besucher mit Terminbuchung wieder öffnen. Erlaubt ist in diesen Regionen auch Individualsport alleine oder zu zweit sowie Sport in Gruppen von bis zu zehn Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich. Bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 fallen die Auflagen weg oder werden abgeschwächt. Dann ist auch kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen im Freien wieder möglich.

Ein vierter Öffnungsschritt war vorgesehen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz nach dem dritten Schritt in einem Land oder einer Region 14 Tage lang unter 50 bleibt: Frühestens ab dem 22. März sollte es dann zunächst um die Öffnung der Außengastronomie mit Terminbuchung gehen. Auch der Besuch von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos sowie kontaktloser Hallensport und Kontaktsport im Außenbereich sollte dann wieder erlaubt sein. Ein fünfter Öffnungsschritt war für die Zeit nach Ostern vorgesehen - so zum Beispiel Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Menschen im Außenbereich und Kontaktsport in Hallen.

Haus- und Fachärzte sollen verstärkt Impfungen vornehmen

Als wichtige Elemente für weitere Öffnungen wurden bei der Bund-Länder-Vereinbarung vom 3. März Impfen und Testen genannt. Grundsätzlich vereinbart wurde, dass die haus- und fachärztlichen Praxen umfassend in die Impfkampagne eingebunden werden sollen, um diese zu beschleunigen.

Beim Bund-Länder-Impfgipfel am 19. März vereinbarten Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten, dass die Hausärzte nach Ostern mit Schutzimpfungen gegen das Coronavirus beginnen. Allerdings sollen zunächst nur etwa 20 Impfdosen pro Woche und Praxis zur Verfügung stehen.

Ein kostenloser Corona-Test pro Woche und Bürger

Seit dem 8. März hat grundsätzlich jede Bürgerin und jeder Bürger in Deutschland die Möglichkeit, einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche zu machen - allerdings gab es Anlaufschwierigkeiten. Der Bund übernimmt die Kosten, die Länder die Organisation. Geschultes Personal etwa in Testzentren oder Praxen nimmt die Tests vor, deren Ergebnis 15 bis 30 Minuten später vorliegen soll. Wer positiv getestet wird, muss sich isolieren und einen zuverlässigeren PCR-Test machen. Auch dieser Test soll gratis sein.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 22.03.2021 | 12:00 Uhr