Bund-Länder-Gipfel: Urlaub, Kontakte, Lockerungen - viele offene Fragen Stand: 22.03.2021 22:16 Uhr Wegen steigender Corona-Infektionszahlen soll der bestehende generelle Shutdown in Deutschland bis zum 18. April verlängert werden. Das erfuhr das ARD-Hauptstadtstudio von mehreren Quellen aus den laufenden Beratungen von Bund und Ländern. Wegen Differenzen beim Thema Reisen und Tourismus wird seit Stunden in kleineren Kreisen gesprochen.

Start für die heutige Videokonferenz zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der 16 Bundesländer sollte um 14 Uhr sein, sie begann dann aber erst mit mehr als einer Stunde Verspätung. Zuvor hatten die Länderchefs offenbar großen Abstimmungsbedarf über eine Beschlussvorlage für die gemeinsamen Gespräche. Schnell einig war man sich nur, dass der Lockdown über den 28. März hinaus verlängert werden muss.

Laut Entwurf eines Beschlusspapiers wird auch über die Umsetzung der schon beim letzten Bund-Länder-Gipfel am 3. März beschlossenen "Notbremse" für bereits erfolgte Öffnungen von Geschäften, Museen oder Sportanlagen bei hohen Inzidenzwerten beraten. Einigkeit besteht in der Runde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, dass die "Notbremse" ein wichtiger Mechanismus für die weitere Eindämmung der Coronavirus-Infektionen ist. Angesichts der exponentiell steigenden Infektionsdynamik müsse sie demnach für weitere "inzidenzabhängige Öffnungsschritte" konsequent umgesetzt werden. Unterschiedliche Ansichten gibt es aber offenbar, ob sie auf Länderebene oder auf Landkreis-Ebene gelten soll. Die "Notbremsen"-Regelung sieht vor, dass bei einer stabilen Inzidenz von über 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen die ersten Lockerungen der vergangenen Wochen - etwa im Einzelhandel - wieder zurückgenommen werden. Viele Regionen in Deutschland liegen aktuell über dieser Grenze - entsprechende Reaktionen darauf gibt es aber vielfach trotzdem nicht.

Offenbar keine Einigkeit für mehr Kontakte zu Ostern

Ein weiteres Thema der heutigen Beratungen sind mögliche Lockerungen der Kontaktbeschränkungen für Verwandtenbesuche während der bevorstehenden Osterfeiertage. Nach Informationen der Deutsche Presse-Agentur aus mehreren Quellen fanden Bund und Länder hierüber aber keinen Konsens. Der Vorschlag, vom 2. bis 5. April Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis zu erlauben, soll demnach bereits abgelehnt worden sein.

Auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen, wie vom Kanzleramt in einer Beschlussvorlage für Regionen mit einer Inzidenz über 100 vorgeschlagen, sind dem Portal "Business Insider" zufolge zumindest umstritten. Offiziell bekannt gemacht hat die Runde aber noch keine Beschlüsse. Auch über das Thema Schul- und Kita-Öffnungen wird heute erneut diskutiert.

Streitthema Urlaub - Nordländer mit Extra-Vorschlag

Strittig ist bei den Beratungen offenbar vor allem das Thema Reisen und Tourismus. Wegen massiver Differenzen bei den Beschränkungen für den Osterurlaub sind die Beratungen in großer Runde am Abend für mehrere Stunden unterbrochen worden. In Länderkreisen war von einem offenen Konflikt zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und fünf Ländern - Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz - die Rede, die Tourismus im Inland unter strengen Auflagen ermöglichen wollten. Sie schlagen Urlaub in Ferienwohnungen oder -häusern, Appartements oder Wohnmobilen vor, sofern diese über eigene sanitäre Anlagen verfügen und Urlauber sich dort auch mit Essen versorgen können. Die fünf Länder hatten noch vor der Unterbrechung der Beratungen offenbar deutlich gemacht, dieses Konzept auch dann umsetzen zu wollen, wenn es keine generelle Einigung dazu gibt.

Fraglich ist auch, ob es eine Test- und Quarantäne-Pflicht für rückkehrende Urlauber aus Nicht-Risikogebieten geben kann. Die Bundesregierung hatte die Balearen-Insel Mallorca vor einer Woche von der Liste der Risikogebiete gestrichen und die Reisewarnung wegen stark gesunkener Infektionszahlen aufgehoben. Damit entfiel auch die Testpflicht und die Quarantäne für Rückkehrer. Vertreter des Bundesinnenministeriums sowie Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) sollen bei den Beratungen erläutert haben, dass es derzeit keine rechtliche Möglichkeit gebe, Reisen nach Mallorca zu stoppen. Währenddessen haben sich laut "Bild"-Zeitung mehrere Fluglinien prinzipiell bereit erklärt, die Reiserückkehrer selbst zu testen.

Weitere Öffnungen eventuell in Modellprojekten möglich

Trotz der weit fortgeschrittenen Impfungen in Alten- und Pflegeeinrichtungen sollen dort Hygiene- und Testkonzepte weiter konsequent umgesetzt werden, aber zwei Wochen nach der Zweitimpfung könnten die Besuchsmöglichkeiten in den Heimen wieder erweitert werden

Große Lockerungen sieht der bisher vorliegende Beschlussentwurf nicht vor. Erwähnt wird einzig, dass die Länder im Rahmen von zeitlich befristeten Modellprojekten in wenigen ausgewählten Regionen mit niedriger Inzidenz testen könnten, wie unter strengen Auflagen und mit einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens wieder geöffnet werden könnten. Als Termin für den nächsten Bund-Länder-Gipfel wird der 12. April genannt.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 107,3

Seit der bis heute letzten Bund-Länder-Runde am 3. März hat sich die Infektionslage in Deutschland stark verändert. Anfang März ging es vor allem um einen Stufenplan für mögliche Lockerungen - jedoch nicht als Einbahnstraße. Festgelegt wurde ein Mechanismus für die Rückkehr zu Beschränkungen: Diese "Notbremse" soll - wie in Hamburg bereits geschehen - gezogen werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region oder in einem Bundesland an drei aufeinander folgenden Tagen über die Schwelle von 100 steigt. Bundesweit lag dieser Wert laut Robert Koch-Institut (RKI) am Montag bei 107,3, am Sonntag bei 103,9 und am Sonnabend bei 99,9.

