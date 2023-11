Bund-Länder-Gipfel: Ministerpräsidenten suchen nach Linie Stand: 06.11.2023 16:54 Uhr Die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beraten seit dem Mittag unter anderem über weitere Maßnahmen in der Migrationspolitik. Diese wollen sie im Anschluss mit Bundeskanzler Scholz (SPD) besprechen. Doch die Beratungen der Länderchefs verzögern sich.

Schon lange klagen Länder und Kommunen darüber, dass ihnen die Zahl der Geflüchteten über den Kopf wächst: zu wenig Unterbringungs- und Integrationsmöglichkeiten, zu wenig Geld. Die Ministerpräsidenten fordern deutlich stärkere finanzielle Unterstützung vom Bund. Mehrere Treffen, zuletzt Mitte Oktober, hatte keine konkreten Beschlüsse mit Kanzler Scholz gebracht. Vor dem heutigen Treffen mit Kanzler Scholz beraten die Länderchefs zunächst untereinander erneut. Diese Gespräche dauern bereits deutlich länger als geplant.

Länder wollen, dass Bund sich stärker an Asylkosten beteiligt

Auch bei dem neuen Treffen heute soll es darum gehen, ob der Bund sich stärker an den Kosten für Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten beteiligt. Im Gespräch ist die Rückkehr zu einer Pro-Kopf-Berechnung bei dem Bundeszuschuss, um der steigenden Zahl an ankommenden Flüchtlingen und Migranten Rechnung zu tragen. Auch Fragen wie Abschiebungen, Rückführungsabkommen, die Digitalisierung der Ausländerämter und eine bessere Koordination der Flüchtlingsbetreuung und Asyl-Antragsverfahren in den Kommunen und Ländern sollen bei der Ministerpräsidentenkonferenz besprochen werden.

Lindner knüpft Einigung an Einführung von Bezahlkarte oder Sachleistungen

Diskutiert werden soll ebenfalls, ob Barzahlungen für Asylbewerber durch eine elektronische Bezahlkarte und Sachleistungen ersetzt werden sollten. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte im Vorwege eine Einigung mit den Bundesländern über Asylkosten daran geknüpft. "Wenn die Länder eine Übereinkunft mit dem Bund in Finanzfragen über die Kosten der Migration haben wollen, dann erwarte ich umgekehrt die flächendeckende Einführung von Bezahlkarten oder Sachleistungen", sagte er unter anderem der "Stuttgarter Zeitung".

Hamburgs Finanzsenator Dressel fürchtet Desaster

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sprach von einem drohenden Desaster, falls der Bund nicht helfe: "Für die nächsten Jahre wird es ohne zusätzliche Bundesmittel nicht gehen." Er schätzt, dass die Länder im nächsten Jahr fünf Milliarden Euro brauchen, um Flüchtlinge unterzubringen. Doch der Bund plane, die Zuschüsse für die Flüchtlingskosten drastisch zu kürzen - auf eine Milliarde Euro für alle Bundesländer.

MV-Ministerpräsidentin Schwesig fordert vom Bund Pauschale je Asylbewerber

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bekräftigte ihre Forderung nach mehr Bundesmitteln für die Versorgung von Asylbewerbern. Im Deutschlandfunk nannte sie am Sonntag eine Pauschale von 10.500 Euro pro Asylbewerber. Schwesig sprach von einem dynamischen System: Wenn mehr Asylbewerber kämen, solle es mehr Geld vom Bund geben. Gleichzeitig sprach Schwesig sich dafür aus, die illegale Migration zurückzudrängen. Städte und Gemeinden hätten längst die Grenze erreicht, die Akzeptanz in der Bevölkerung schwinde. Nach Meinung Schwesigs sollten sich Bund und Länder die Kosten für die Unterkunft vor Ort je zur Hälfte teilen: "Denn wir können es den Kommunen nicht zumuten, dass sie am Punkt stehen und entscheiden müssen, gebe ich jetzt das Geld für die Flüchtlingsunterkunft oder den Sportplatz aus. Da entsteht sozialer Unfrieden und davon kann ich nur abraten."

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther erwartet Taten

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erinnerte an frühere Regelungen. Der Bund habe mehr finanzielle Verantwortung übernommen, wenn mehr Menschen kamen. "Alles, was bisher vonseiten des Bundes auf dem Tisch liegt, reicht bei Weitem nicht aus", sagte er am Freitag in Kiel. Günther forderte außerdem, dass Verfahren von Menschen aus Ländern mit einer niedrigen Anerkennungsquote möglichst innerhalb von drei Monaten beendet werden müssten. Das bedeute auch, "dass wir selbstverständlich auch Rückführungen durchführen müssen, dass wir sehr schnell auch unterscheiden zwischen denjenigen, die eine Bleibe-Perspektive haben, und denjenigen, die eben keinen Asylgrund vorweisen können".

Niedersachsens Ministerpräsident Weil warnt vor zu hohen Erwartungen

Einen nationalen Konsens hat der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angemahnt. "Die Finanzierung der Grundversorgung von Geflüchteten ist eine nationale Aufgabe, die von Ländern und Kommunen gemeinsam getragen werden muss", sagte er am Sonntag. Niedersachsens Regierungschef forderte erneut, dass die Zahl der nach Deutschland kommenden Menschen reduziert werden muss. "Es hilft nichts, wir müssen die Zahl der allwöchentlich zu uns kommenden Menschen reduzieren. Wir wollen denjenigen, die wirklich Asyl oder Schutz nach der Genfer Flüchtlingskommission bei uns brauchen, auch zukünftig helfen." Um dies möglich zu machen, müsse man diejenigen, die aus anderen nachvollziehbaren, aber eben nicht so dringenden Gründen kommen, leider wieder nach Hause schicken. "Die Kommunen sind am Anschlag, sowohl finanziell wie auch von ihren Unterbringungskapazitäten her", betonte Weil. Von den in diesem Jahr entschiedenen Asylanträgen hat gut die Hälfte Schutz erhalten, ein Viertel der Anträge wurde aus formellen Gründen eingestellt und ein knappes Viertel (22,1 Prozent) wurde abgelehnt.

Kritik an geforderten Leistungskürzungen für Asylbewerber

Bundesfinanzminister Lindner und Justizminister Marco Buschmann (FDP) hatten in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag" gefordert, dass Leistungen für Asylbewerber abgesenkt werden sollten, unter Umständen sogar "auf null".

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese betonte, bei Geduldeten sei unter bestimmten Umständen eine weitere Reduzierung von Leistungen bereits möglich. "Aber man kann diese Schraube nicht immer weiter drehen. Die Leistungen müssen Geflüchteten in Deutschland ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen. Das hat nicht zuletzt das Bundesverfassungsgericht mit seiner Rechtsprechung festgezurrt", mahnte Wiese in der "Rheinischen Post". In den Zeitungen der Funke-Mediengruppe zeigte sich der SPD-Politiker aber auch offen für weniger Leistungen für Asylbewerber: "Eine Anpassung der Leistungen für Asylbewerber kann Sinn machen, wenn ein Verfahren sehr lange dauert."

Kritik kommt auch von sozialen Organisationen. "Nun geht es offenkundig darum, den grundlegenden Anspruch Asylsuchender einzuschränken, mit der Begründung, so könne die Zahl der Geflüchteten in Deutschland reduziert werden", schrieben die Unterzeichner, zu denen Amnesty International Deutschland, der AWO-Bundesverband und Save the Children Deutschland gehören, in einer vorige Woche veröffentlichten gemeinsamen Erklärung.

Schnelle Lösungen "wahrscheinlich unmöglich"

Tobias Heidland, Experte für Migration und Kapitalströme in Entwicklungsländern des Instituts für Weltwirtschaft aus Kiel, betont, dass es nicht richtig sei, dass Menschen wegen hoher Sozialleistungen in Deutschland ihr Heimatland verlassen würden. Migration sei sehr komplex und durch einfache Push- und Pull-Faktoren, also schlechte Umstände in der Heimat und gute Umstände im Aufnahmeland, nicht zu erklären. "Es wird zu häufig mit einem Verwaltungsblick auf das Thema geschaut. Dass Veränderungen an einem Paragraphen oder Gesetz in Deutschland einen großen Effekt haben würden, halte ich in vielen Fällen nicht für wahrscheinlich, weil die Information gar nicht zu den Migrant*innen durchsickert."

Er bezweifelt, dass es zügig zu Veränderungen der Zahl der Asylbewerber kommen kann. Das sei "sehr schwierig, wahrscheinlich unmöglich. Es müssen sich europäische und nationale Akteure gut abstimmen, es muss mit Herkunfts- und Transitländern zusammengearbeitet werden. Das wird nicht schnell gehen." Richtig sei es seiner Meinung nach, Anreize zu schaffen, dass Menschen ohne Anrecht auf Asyl dieses auch nicht beantragen. Denn aktuell sei das überlastete System das Hauptproblem.

Weitere Themen: Deutschlandticket und Bürokratie

Neben der Migration wollen die Länderchefs und -chefinnen mit Kanzler Scholz auch über den Abbau von Bürokratie sprechen, um Planungsprozesse und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Zudem steht die Zukunft des Deutschlandtickets der Bahn auf dem Terminplan.

