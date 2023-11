Bund-Länder-Gipfel: Ministerpräsidenten mit neuen Forderungen Stand: 06.11.2023 16:54 Uhr Die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben sich nach einem Streit auf gemeinsame Forderungen für den Gipfel mit Bundeskanzler Scholz (SPD) über die Migrationspolitik verständigt. Ein zuvor ausgehandelter Kompromiss war von den unionsgeführten Ländern und dem Grüne-geführten Baden-Württemberg bei der Vorbesprechung heute infrage gestellt worden. Das Treffen dauerte deshalb erheblich länger als geplant.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU), sagte, dass man sich auf wichtige Punkte geeinigt habe. Beim Gipfel im Kanzleramt wollen die Länder nun unter anderem fordern, dass es ein neues Migrationsabkommen mit der Türkei geben soll. Außerdem verlangen sie, dass die Kontrollen an den Binnengrenzen verbessert werden und dass eine Bezahlkarte für Asylbewerber eingeführt wird. Auch eine Beschränkung des Familiennachzugs und die Einsetzung einer parteiübergreifenden Kommission für eine Asylrechtsreform sollen diskutiert werden. Darüber hinaus fordern die Länder eine Kostenpauschale pro Geflüchteten vom Bund.

Weil: "Nicht erquickliches Treffen"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kritisierte das Vorgehen der unionsgeführten Bundesländer bei den Beratungen deutlich. Es habe bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz einen einvernehmlichen Beschluss zu Migration, Flucht und Asyl gegeben, sagte Weil in Berlin. Man sei von umfassenden Änderungsvorschlägen der unionsregierten Bundesländer sowie Baden-Württemberg überrascht worden, etwa beim Thema Asylverfahren in Drittstaaten. Diese Vorschläge hätten teilweise die Ergebnisse der vorherigen Ministerpräsidentenkonferenz infrage gestellt und darüber hinaus auch weitere Themen aufgemacht, sagte der SPD-Politiker. Es habe lange gebraucht, das in eine gewisse Ordnung zu bringen: "Insofern war das heute nicht so wirklich erquicklich."

Lindner knüpft Einigung an Einführung von Bezahlkarte oder Sachleistungen

Diskutiert werden soll, ob Barzahlungen für Asylbewerber durch eine elektronische Bezahlkarte und Sachleistungen ersetzt werden sollten. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte im Vorwege eine Einigung mit den Bundesländern über Asylkosten daran geknüpft. "Wenn die Länder eine Übereinkunft mit dem Bund in Finanzfragen über die Kosten der Migration haben wollen, dann erwarte ich umgekehrt die flächendeckende Einführung von Bezahlkarten oder Sachleistungen", sagte er unter anderem der "Stuttgarter Zeitung".

Hamburgs Finanzsenator Dressel fürchtet Desaster

Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sprach vor dem Treffen von einem drohenden Desaster, falls der Bund nicht helfe: "Für die nächsten Jahre wird es ohne zusätzliche Bundesmittel nicht gehen." Er schätzt, dass die Länder im nächsten Jahr fünf Milliarden Euro brauchen, um Flüchtlinge unterzubringen. Doch der Bund plane, die Zuschüsse für die Flüchtlingskosten drastisch zu kürzen - auf eine Milliarde Euro für alle Bundesländer.

Weitere Themen: Deutschlandticket und Bürokratie

Neben der Migration wollen die Länderchefs und -chefinnen mit Kanzler Scholz auch über den Abbau von Bürokratie sprechen, um Planungsprozesse und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Zudem steht die Zukunft des Deutschlandtickets der Bahn auf dem Terminplan. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sagte nach den Beratungen der Länder, das Ticket sei ein Erfolgsmodell und man wolle es weiterführen. Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) erläuterte, dass nach Vorstellung der Länder - wenn der Bund mitmache - in diesem Jahr nicht verbrauchte Mittel übertragen werden könnten. Dies schaffe die Grundlage, dass das Ticket auch im nächsten Jahr weitergehen könne.

