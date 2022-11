Bürgergeld: Das sind die wichtigsten Neuerungen Stand: 10.11.2022 12:33 Uhr Der Bundestag hat die Einführung des Bürgergelds beschlossen. Es soll in den kommenden Jahren die Hartz-IV-Leistungen ablösen. Die Reform beinhaltet eine Erhöhung der Grundregelsätze und weniger Sanktionen. Die Union droht aber weiterhin mit einer Blockade.

Nach den Plänen der Ampel-Koalition soll das Bürgergeld zum 1. Januar 2023 in Kraft treten. Die Reform zählt zu den wichtigsten Vorhaben der Regierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zufolge bietet die Bürgergeld-Reform den Menschen nicht nur mehr Schutz in Zeiten der Not. Der Sozialstaat bemesse sich vielmehr daran, ob er Menschen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben biete.

Kritik an dem Vorhaben gibt es vor allem von CDU und CSU. So senke das Bürgergeld die Motivation, eine Arbeit anzunehmen. Die Union sieht vor allem die zweijährige Karenzzeit kritisch, in der die Regeln für erlaubte Ersparnisse und die Wohnungsgröße gelockert werden. Die Linkspartei und Sozialverbände kritisieren das Bürgergeld dagegen grundsätzlich als zu niedrig.

Die wichtigsten Punkte des Bürgergelds im Überblick

Erhöhung der Regelsätze : Der heutige Hartz-IV-Regelsatz von 449 Euro für Alleinstehende soll auf 502 Euro pro Monat angehoben werden. Für Erwachsene unter 25, die noch bei ihren Eltern leben, erhöht sich der Betrag auf 402 Euro, für Jugendliche zwischen 14 und 18 liegt er künftig bei 420 Euro, für Kinder von sechs bis 14 bei 348 Euro. Bei Kindern unter sechs Jahren sind es 318 Euro.

: Der heutige Hartz-IV-Regelsatz von 449 Euro für Alleinstehende soll auf 502 Euro pro Monat angehoben werden. Für Erwachsene unter 25, die noch bei ihren Eltern leben, erhöht sich der Betrag auf 402 Euro, für Jugendliche zwischen 14 und 18 liegt er künftig bei 420 Euro, für Kinder von sechs bis 14 bei 348 Euro. Bei Kindern unter sechs Jahren sind es 318 Euro. Weniger Sanktionen : Betroffene sollen sich stärker um Weiterbildung und Arbeitssuche kümmern können und dabei von Behörden weniger unter Druck gesetzt werden. In einer sechsmonatigen "Vertrauenszeit" zu Beginn der Arbeitslosigkeit sollen Empfängern nur eingeschränkt Leistungskürzungen drohen, etwa, wenn sie mehrfach einen Termin beim Jobcenter verpassen.

: Betroffene sollen sich stärker um Weiterbildung und Arbeitssuche kümmern können und dabei von Behörden weniger unter Druck gesetzt werden. In einer sechsmonatigen "Vertrauenszeit" zu Beginn der Arbeitslosigkeit sollen Empfängern nur eingeschränkt Leistungskürzungen drohen, etwa, wenn sie mehrfach einen Termin beim Jobcenter verpassen. Berechtigte : Berechtigt sind erwerbstätige Personen ab 15 Jahren, Hilfebedürftige unter 15 und über 65 Jahren sowie Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht alleine decken können. Personen, deren Leistungen nach dem Arbeitslosengeld I auslaufen, haben ebenfalls Anrecht auf das Bürgergeld.

: Berechtigt sind erwerbstätige Personen ab 15 Jahren, Hilfebedürftige unter 15 und über 65 Jahren sowie Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht alleine decken können. Personen, deren Leistungen nach dem Arbeitslosengeld I auslaufen, haben ebenfalls Anrecht auf das Bürgergeld. Weiterbildung : Zusätzlich zum Bürgergeld soll es 150 Euro Weiterbildungsgeld pro Monat geben, wenn jemand einen Berufsabschluss nachholt oder 75 Euro zusätzlich, wenn andere Weiterbildungsmaßnahmen angenommen werden.

: Zusätzlich zum Bürgergeld soll es 150 Euro Weiterbildungsgeld pro Monat geben, wenn jemand einen Berufsabschluss nachholt oder 75 Euro zusätzlich, wenn andere Weiterbildungsmaßnahmen angenommen werden. "Schonvermögen" : Für die ersten beiden Jahre, die sogenannte "Karenzzeit", müssen Bürgergeldempfänger ein Vermögen bis zu einer Höhe von 60.000 Euro nicht antasten, plus 30.000 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied. Die "Karenzzeit" betrifft auch Anlagen zur Altersvorsorge oder Eigenheime bis 140 und Eigentumswohnungen bis 130 Quadratmetern.

: Für die ersten beiden Jahre, die sogenannte "Karenzzeit", müssen Bürgergeldempfänger ein Vermögen bis zu einer Höhe von 60.000 Euro nicht antasten, plus 30.000 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied. Die "Karenzzeit" betrifft auch Anlagen zur Altersvorsorge oder Eigenheime bis 140 und Eigentumswohnungen bis 130 Quadratmetern. Wohnung : Empfänger des Bürgergelds sollen in den ersten zwei Jahren nicht in eine kleinere Wohnung umziehen müssen.

: Empfänger des Bürgergelds sollen in den ersten zwei Jahren nicht in eine kleinere Wohnung umziehen müssen. Zuverdienst: Von einem Verdienst zwischen 520 und 1.000 Euro sollen 30 Prozent (statt bisher 20 Prozent) behalten werden dürfen. Zudem sollen Schülerinnen und Schüler aus Bürgergeld-Familien ihre Einkommen aus Minijobs in voller Höhe (bis zu 520 Euro) behalten können.

Nach der Abstimmung im Bundestag muss noch der Bundesrat über das Gesetz entscheiden. Die Länderkammer berät darüber am kommenden Montag in einer Sondersitzung. Da die Union angekündigt hat, das Gesetz in der Sitzung zu blockieren, stellt sich die Bundesregierung sich auf ein Vermittlungsverfahren ein.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 10.11.2022 | 11:45 Uhr