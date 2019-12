Stand: 23.12.2019 13:23 Uhr

Bonpflicht: Händler und Gastronomen klagen von Charlotte Horn, NDR Info

Ab 1. Januar müssen Einzelhändler bei jedem Verkauf einen Kassenbon ausdrucken. Denn ab 2020 gilt die sogenannte Bonpflicht, eingeführt von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Damit will die Bundesregierung Steuerbetrug durch manipulierte Ladenkassen eindämmen. Vor gut drei Jahren hatte die große Koalition das sogenannte Kassengesetz verabschiedet. Doch jetzt, kurz vor der Einführung, gibt es darüber Streit in der Regierung. Gastronomen und Einzelhändler reagieren ablehnend. Auch die Kunden in einer beliebten Hamburger Bäckerei halten gerade in Hinblick auf die dadurch zu erwartenden Müllberge wenig von dem neuen Gesetz. Konditormeister und Geschäftsführer Jöran Lehfeldt würde nicht gleich demonstrieren gehen wie seine Kollegen in Hannover, aber er ärgert sich über den Mehraufwand: "Letztendlich ist es totaler Irrsinn. Wir versuchen, hier keine Coffee-to-go-Becher mehr zu verkaufen, und jetzt kommt diese Bonpflicht, was ein Mehrfaches an Müll produzieren wird."

Kosten für zusätzliche Bon-Drucker müssen Kunden tragen

In der Woche vor Weihnachten hat der Konditormeister alle Kassen in den vier Hamburger Filialen mit zusätzlichen Bon-Druckern aufgerüstet, erzählt er und zeigt hinter den Verkaufstresen: "Wenn es zum Jahresanfang geht, wäre es natürlich super, wir stellen die oben drauf, dass der Kunde sich das selber rausziehen kann." Vorher gab es nur einen Bondrucker pro Filiale. Zusätzliche Kosten, die Lehfeldt wohl langfristig auf die Ware umlegen muss. Er schätzt, dass er bei 3.500 Kunden am Tag auf 400 Meter Kassenbon kommen wird. Letztendlich würden die Daten fürs Finanzamt sowieso schon von der Kasse abgespeichert und seien nicht manipulierbar.

Umsatzkontrolle bereits durch Kassen-Chip

Ähnlich äußert sich der Grillimbiss-Betreiber ein paar Häuser weiter. Seiner Meinung nach sähen die Kunden ja, dass er eine Summe in die Kasse einbuche: "Dieser Chip kontrolliert doch schon alles, der weiß, was wir für einen Umsatz haben, wie oft die Kasse auf ist. Deswegen finde ich das völlig überflüssig." Vor zwei, drei Jahren sei dieser Chip in der Kasse eingeführt worden.

Bundeswirtschaftsminister kritisiert Kassengesetz

Kritik am Gesetz kam auch von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Der CDU-Politiker warf Finanzminister Scholz im ZDF-Morgenmagazin "Bürokratie" vor und fordert ihn auf, die Pflicht zur Ausgabe von Kassenbons aus dem Gesetz zu streichen: "Wenn ich ein Brötchen kaufe, dann schau ich nicht auf dem Bon nach, ob es einen Betrug gibt. Weil ich den Bon meistens liegen lassen, wie es 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger tun. Wir sollen Missbrauch bekämpfen, auch Steuerhinterziehung, aber wir sollen nicht alle anderen, die ehrlich sind, dafür bestrafen."

Betrug in Höhe von zehn Milliarden Euro

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft verteidigte die Bonpflicht. Es gehe um Steuerbetrug im Handel und in der Gastronomie. Nach Schätzungen der Steuergewerkschaft und des Bundesrechnungshofs gingen dem Fiskus pro Jahr mindestens zehn Milliarden Euro durch Steuerbetrug verloren.

Gastronomen unter Generalverdacht

Anke Büttenbender vom Hamburger Hotel- und Gaststättenverband sieht Gastronomen durch die Verordnung unter Generalverdacht gestellt. Die Bonpflicht gerade auch bei kleinen Beträgen wie beim Kaffee an der Bar hält sie für übertrieben: "Grundsätzlich sollte davon ausgegangen werden, dass die Branche ehrlich ist und dass jeder seinen Umsatz auch in die Kasse bringt. Ob das mit einem Bon ausgedruckt wird oder eben nur in der Kasse nachzuvollziehen ist, sollte nicht die Rolle spielen." Sie hofft auf Nachbesserungen - gerade auch wegen des Umweltaspekts.

Software-Lösungen statt Müllberge aus Thermopapier

Diese Kritik kommt auch vom Bund für Umwelt- und Naturschutz. Die Kassenbonpflicht produziere Müllberge aus Thermopapier, das nicht recycelbar und gesundheitsschädlich sei. Alternative Lösungsideen gibt es bereits. So hat ein Unternehmen eine Software entwickelt, die Kunden den Bon per E-Mail digital schickt. Neben der Bonpflicht sieht das neue Kassengesetz auch vor, Kassen durch eine zusätzliche Software fälschungssicherer zu machen. Bis September 2020 haben Einzelhändler noch Zeit aufzurüsten.

Hoffnung auf Nachbesserungen

Konditormeister Lehfeldt hofft, dass das Gesetz wenigstens im Laufe des kommenden Jahres nachgebessert wird. Als eine Möglichkeit sieht er, dass die Bonpflicht erst ab einem Warenwert von zehn Euro gelte und der Bon automatisch ausgedruckt werde. Alles unter zehn Euro könnte man nur auf Nachfrage ausdrucken. Das hält er für eine sinnvolle Lösung.

