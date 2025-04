"Blitzermarathon" im Norden - mehr als 1.700 Verstöße in Hamburg Stand: 10.04.2025 17:25 Uhr Mit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen will die Polizei in dieser Woche die Verkehrssicherheit auf Deutschlands Straßen erhöhen. Am sogenannten Blitzermarathon beteiligen sich auch Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) sind 14 der 16 Bundesländer bei der Aktionswoche dabei - nur das Saarland und Berlin machen nicht mit. Schwerpunkte sind unter anderem Bereiche in der Nähe von Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern oder Baustellen. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein will die Polizei die ganze Woche über verstärkt die Einhaltung von Tempolimits kontrollieren. Andere Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg haben sich auf den Schwerpunkttag am Mittwoch konzentriert.

Hamburg: Raser fährt fast 110 km/h zu schnell

Eigentlich war die Aktion in der Hansestadt groß angekündigt gewesen: Aber allein gestern hat die Hamburger Polizei dennoch mehr als 1.000 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Den Rekord stellte ein 21 Jahre alter Polo-Fahrer auf: In Höhe Moorfleet bretterte er mit 189 Stundenkilometern über die Autobahn, erlaubt ist dort Tempo 80. Die Polizei "honoriert" dieses Verhalten mit einem Bußgeld von mehr als 700 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot.

Insgesamt wurden mehr als 700 Autofahrerinnen und Autofahrer überprüft. Addiert man zu den mobilen Kontrollen mit Radarpistole und Blitzeranhänger auch die stationären Anlagen wie Blitzampeln hinzu, zählte die Polizei gestern insgesamt sogar mehr als 1.700 Geschwindigkeitsverstöße. Auch sogenannte Autoposer sollten überall in der Stadt kontrolliert werden.

Niedersachsen: Polizei betont Präventionscharakter

Die Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen (GdP) betont, wie wichtig Aktionstage wie der "Blitzermarathon" seien. Es gehe dabei nicht nur darum, Temposünder zu finden, sondern auch um Prävention: "Die Aktionen sind vor allem wichtig, um das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmenden für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu schärfen und auf das Problem hinzuweisen", heißt es von der GdP.

Die Aktionswoche fällt mitten in die erste Woche der Osterferien in Niedersachsen und Bremen. Der Blitzermarathon findet zwei Mal im Jahr statt. Die zweite Woche ist in diesem Jahr für die Sommerferien-Zeit vom 4. bis 10. August geplant.

Schleswig-Holstein: Verstärkte Kontrollen bis Sonntag

Auch in Schleswig-Holstein plant die Polizei bis zum kommenden Wochenende verstärkte Kontrollen. "Bei uns gibt es keinen Schwerpunkttag und keinen klassischen Blitzermarathon", sagte Polizeisprecher Dennis Schneider. Die Beamten sind mit Videofahrzeugen unterwegs und nutzen mobile sowie stationäre Messanlagen.

In Schleswig-Holstein hatte die Polizei im vergangenen Jahr deutlich mehr Raser als noch 2023 erwischt: Polizisten verhängten 2024 in insgesamt 540.594 Fällen ein Verwarngeld wegen Geschwindigkeitsverstößen, wie ein Sprecher des Landespolizeiamtes mitteilte. Das war ein Zuwachs um mehr als 100.000 Fälle.

Mecklenburg-Vorpommern: Verstärkte Tempokontrollen im gesamten April

In Mecklenburg-Vorpommern wollten die Beamten nach Auskunft der Polizeidirektion Rostock am Mittwoch verstärkt die Einhaltung der Tempolimits beispielsweise vor Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Seniorenheimen, Fußgängerüberwegen oder Bushaltestellen überwachen.

Die Geschwindigkeit auf den Straßen werde im gesamten Monat April verstärkt kontrolliert, hieß es. Laut dem Polizeipräsidium in Neubrandenburg wurden allein zum Auftakt am 1. April landesweit fast 800 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Erhöhte Geschwindigkeit eine der zentralen Unfallursachen

Bei Unfällen im Straßenverkehr starben laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr 2.780 Menschen. Erhöhte Geschwindigkeit ist eine der zentralen Ursachen dafür. Bei Geschwindigkeitsverstößen drohen Bußgelder, Punkte und sogar Fahrverbote.

