Blaubeersaison hat begonnen Sendung: NDR Info | 02.07.2020 | 14:00 Uhr 3 min | Verfügbar bis 09.07.2020

Manche nennen sie Heidelbeeren, manche Blaubeeren. So oder so, die Saison für die kleinen blauen Früchte hat begonnen. Auch in Langförden hofft man auf eine gute Ernte.