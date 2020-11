Biden gewinnt US-Wahl - Nord-Politiker gratulieren Stand: 07.11.2020 21:53 Uhr Vier Tage nach der US-Präsidentschaftswahl ist der Demokrat Joe Biden zum Sieger erklärt worden. Laut Prognosen haben Biden und seine Vize-Kandidatin Kamala Harris mehr als die benötigten 270 Stimmen der Wahlleute sicher.

Den Ausschlag gab die Auszählung im US-Bundestaat Pennsylvania, in dem die Demokraten nun offenbar nicht mehr einzuholen sind, wie mehrere US-Fernsehsender am Sonnabend übereinstimmend berichteten. Der 77-jährige Biden richtete sich in einer ersten Botschaft über den Mitteilungsdienst Twitter an die Bevölkerung: "Die vor uns liegende Arbeit wird hart sein, aber ich verspreche euch dies: Ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein - ob ihr für mich gestimmt habt oder nicht."

Zehntausende Menschen strömten in US-Städten auf die Straßen und feierten das Ende eines nervenaufreibenden Wahlkrimis. Amtsinhaber Donald Trump erklärte hingegen umgehend, dass er Bidens Sieg nicht anerkenne und bekräftigte, mit juristischen Mitteln dagegen vorgehen zu wollen.

Steinmeier: "Hoffnung auf eine neue Gemeinsamkeit"

Aus der ganzen Welt kamen Glückwünsche für Biden und Harris. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wandte sich an das siegreiche Duo und sagte: "Mit Ihrer Präsidentschaft verbinden sich die Hoffnungen unzähliger Menschen, weit über die Grenzen Ihres Landes hinaus, auch in Deutschland. Es ist die Hoffnung auf eine neue Gemeinsamkeit. Es ist die Hoffnung auf Verlässlichkeit, Vernunft und die beharrliche Arbeit an Lösungen in einer unruhigen Welt. Wir Deutsche sind den Vereinigten Staaten für ihre Unterstützung für die Freiheit, Einheit und Sicherheit Deutschlands und Europas tief verpflichtet."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schrieb: "Die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger haben entschieden." Sie wünschte Biden "von Herzen Glück und Erfolg" und gratulierte ebenso Kamala Harris, der gewählten ersten Vizepräsidentin ihres Landes. "Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit", fügte Merkel hinzu.

Glückwünsche zum Wahlsieg aus Norddeutschland

Auf Twitter schickten auch norddeutsche Politiker ihre Gratulationen. So schrieb Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD): "Ich freue mich über eine neue Chance für bessere transatlantische Beziehungen". Hamburg setze auf gute Kontakte in die USA.

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin, die Grünen-Politikerin Katharina Fegebank, zeigte sich begeistert, dass mit Kamala Harris nun die erste Frau das Amt der Vizepräsidentin bekleiden werde.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hofft auf eine Versöhnung des tief gespaltenen Landes.

"Diese Entscheidung ist nicht nur extrem wichtig für die USA, sondern ein Zeichen der Hoffnung für Europa und die ganze Welt", twitterte Ralf Stegner, Schleswig-Holsteins SPD-Fraktionschef.

Bundesfinanzminister und Hamburgs früherer Regierungschef Olaf Scholz (SPD) sieht die Chance, ein neues Kapitel in den deutsch-amerikanischen Beziehungen aufzuschlagen. "Die USA bleiben der wichtigste und engste Partner Europas."

Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte reagierte mit einem Ausschnitt aus dem Film "Rocky II" auf den Wahlausgang. "Philly hat geliefert!", freute sich der SPD-Politiker. Auch durch die überwältigende Mehrheit der Stimmen aus Pennsylvanias größter Stadt Philadelphia hatte sich Biden in dem Bundesstaat gegen Trump durchgesetzt.

Der frühere Ministerpräsident Niedersachsens und ehemalige SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel garnierte seinen Glückwunsch an Biden mit einer Spitze in Richtung des abgewählten Amtsinhabers: "Donald Trump muss man die Lektüre von #GustavHeinemann (erster Bundespräsident der SPD) empfehlen: Politiker sind GEwählte und nicht ERwählte."

Sofern Bidens Wahlsieg nicht noch auf dem Rechtsweg gestoppt wird, übernimmt der Demokrat am 20. Januar 2021 das Amt von Donald Trump. Er wäre dann der 46. Präsident der Vereinigten Staaten.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 07.11.2020 | 18:00 Uhr