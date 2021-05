Bestechungsverdacht: "Milliarden-Mike" in Hamburg vor Gericht Sendung: NDR Info | 17.05.2021 | 16:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 24.05.2021

Der verurteilte Betrüger, zurzeit in Haft, soll eine Polizeibeamtin in Berlin bestochen haben, um an Informationen zu kommen.