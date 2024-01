Bauernproteste im Norden: Morgen folgen weitere Blockaden Stand: 10.01.2024 20:51 Uhr Die Bauernproteste gehen weiter: Für morgen sind wieder Aktionen geplant - unter anderem in Hamburg und Hannover sowie an Autobahnen in MV. Seit Montag wehren sich die Landwirte gegen den Wegfall von Subventionen.

Den dritten Tag in Folge blockierten Landwirte am Mittwoch mit ihren Traktoren Straßen bundesweit. Zum Auftakt der Protestwoche am Montag war es durch Blockaden und Sternfahrten zu teils erheblichen Verkehrsproblemen in Norddeutschland gekommen. Auch am Dienstag gab es viele Aktionen im Norden. Für Donnerstag sind die nächsten Aktionen geplant.

Niedersachsen: Am Donnerstag Traktoren-Großdemo in Hannover

Landwirte aus ganz Niedersachsen wollen morgen mit ihren Traktoren nach Hannover fahren und am Vormittag vor dem Landtag protestieren. Die Polizeidirektion Hannover erwartet in der gesamten Innenstadt "zum Teil erhebliche Einschränkungen".

In Niedersachsen kam es heute Morgen unter anderem in Cuxhaven zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da Trecker die Straßen blockierten. In Delmenhorst waren Traktoren in betont langsamem Tempo unterwegs. In Hatten wurde laut Polizei die Auffahrt auf die A28 blockiert. Auch in Meppen, Nordhorn, Herzlake und Haselünne gab es Proteste. In Vechta versammelten sich Landwirte mit ihren Treckern auf dem Europaplatz. Auch Protestierende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) schlossen sich an. Aufgrund der Versammlung kam es in Vechtas Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen. Auch in anderen Landesteilen kam es laut Polizei zu Aktionen der Landwirte.

Mecklenburg-Vorpommern: Wieder Autobahnblockaden geplant

Landesweit müssen sich die Menschen nach Angaben des Innenministeriums in Schwerin morgen erneut auf landesweite Verkehrsbehinderungen an den Autobahnen einstellen. Die geplanten Proteste der Vereinigung LSV ("Land schafft Verbindung") werden demnach voraussichtlich von 6.30 Uhr bis 15 Uhr im Bereich von rund 30 Zu- und Abfahrten der Autobahnen 11, 14, 24 19 und 20 stattfinden. Innenminister Christian Pegel (SPD) riet Autofahrerinnen und -fahrern dazu, mehr Zeit einzuplanen oder Fahrten, wenn möglich, zu verschieben.

Zudem wollen Bauern mehrere Lebensmittel-Logistikzentren im Nordosten ansteuern. Laut Landesbauernverband sollen in den frühen Morgenstunden Traktorkonvois durch das Land starten und dabei Logistikzentren in Dummerstorf, Stavenhagen, Jarmen, Malchow und Valluhn passieren, ohne diese zu blockieren. An einigen Standorten seien auch Kundgebungen geplant. Wegen der Protestaktionen dürfen Logistikzentren und Supermärkte in Mecklenburg-Vorpommern bis zum kommenden Sonnabend auch nachts beliefert werden, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Schüler und Schülerinnen, die in Mecklenburg-Vorpommern wegen der Proteste nicht zur Schule kommen, gelten weiter als entschuldigt.

Auch in MV protestierten die Landwirte am Mittwoch weiter: Wie eine Polizeisprecherin sagte, fuhren am Morgen Landwirte aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim mit etwa 40 Traktoren nach Schwerin und verursachten Staus. Vor dem Wirtschaftsministerium gab es eine Kundgebung.

Minister Backhaus stellt Kompromisspapier vor

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) und Vertreter der Bauern- und Fischereiverbände des Landes legten am Mittwochabend ein Kompromisspapier zur Beendigung der Proteste vor. Gemeinsam appellierten sie an die Bundesregierung, die Vorschläge aufzugreifen und schleunigst mit dem Bauernverband Verhandlungen aufzunehmen. "Mit unseren Vorschlägen wollen wir eine Brücke bauen", sagte Backhaus.

Dem Kompromissvorschlag zufolge soll die Steuerbefreiung für Agrarfahrzeuge erst ab 2028 statt 2025 stufenweise abgeschafft werden. Parallel soll ein Anreizprogramm für den Einsatz von Biodiesel und Biogas aufgelegt werden, die aus heimischen Pflanzen gewonnen werden. Die Bauern würden bis 2028 auf die Steuerrückerstattung von jährlich 40 Millionen Euro verzichten. Das entspräche etwa zehn Prozent der aktuellen Rückerstattung von rund 400 Millionen Euro pro Jahr. Zudem werden alternative Einsparmöglichkeiten für den Bundeshaushalt genannt. Dazu gehören laut Backhaus unter anderem die eingeplanten Zuschüsse für tiergerechtere Schweineställe oder das Dienstwagenprivileg für Hybridfahrzeuge. "Auch im Umweltbereich kann im Interesse des sozialen Friedens gespart werden", sagte Backhaus. Als Beispiel nannte er Umweltprojekte, die mit Mitteln aus den Auktionserlösen für Offshore-Windparks finanziert werden sollen. Für die Fischer habe es da bereits einseitige Kürzungen gegeben.

Die Spitzenvertreter der an dem Gespräch beteiligten Verbände tragen nach eigenen Angaben die Vorschläge mit. "Wir stellen uns den Herausforderungen, die mit der Transformation in der Landwirtschaft verbunden sind, und haben auch schon große Einschnitte hingenommen. Das passierte immer im Dialog. Die aktuelle Situation ist entstanden, weil die Bundesregierung diesem Dialog aus dem Weg gegangen ist", sagte der Präsident des Landesbauernverbandes, Detlef Kurreck.

Hamburg: Erneuter Protest am Donnerstag

In Hamburg werden Landwirte am Donnerstag voraussichtlich erneut den Verkehr im gesamten Stadtgebiet sowie im Hafen behindern. Grund dafür sind laut Polizei drei angemeldete Kolonnenfahrten am Morgen aus Wedel, Ahrensburg und Stade. Die Veranstalter rechnen dabei mit bis zu 750 Landmaschinen.

Schleswig-Holstein: Lübeck und Flensburg am Mittwoch im Fokus

In Schleswig-Holstein gab es heute eine Staffelfahrt von Landwirten nach Lübeck. Vier Konvois aus den Kreisen Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein trafen am Nachmittag in der Hansestadt ein - und sorgten dort für Verkehrsbehinderungen. Am Abend sprach die Polizei von bis zu 1.600 teilnehmenden Treckern.

In Flensburg waren nach Angaben eines Stadtsprechers heute etwa 2.000 Traktoren und andere Fahrzeuge im Rahmen des Landwirte-Protestes unterwegs. Teilweise staute sich der Verkehr dort bis zur Autobahn zurück, wie ein NDR Reporter berichtete. Die Polizei leitete einige Trecker inzwischen um. Zeitweise war der Konvoi einem Stadtsprecher zufolge 15 bis 20 Kilometer lang. Am Vormittag waren die Landwirtinnen und Landwirte nach Polizeiangaben sternförmig nach Flensburg gefahren. Auch vor dem Wahlkreisbüro von Wirtschaftsminister Robert Habeck fuhren Trecker vorbei - der Grünen-Politiker war aber nicht vor Ort.

Am Freitag soll es aus den Kreisen Plön, Rendsburg-Eckernförde und aus Lübeck einen Demonstrationszug nach Kiel geben. Auf dem Exerzierplatz planen die Organisatoren eine Kundgebung.

100 Trecker blockieren Containerterminal in Bremerhaven

In Bremerhaven und im Überseehafengebiet kam es am Mittwoch infolge der Bauern-Proteste zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Laut Polizei war das Containerterminal komplett abgeriegelt durch rund hundert Traktoren. "Der Hafen steht", sagte ein Bremenports-Sprecher. Die zwei Zugangsstraßen zum Terminal waren demnach blockiert. Da auch der Schienenverkehr durch den GDL-Streik eingeschränkt war, konnten Schiffe den Hafen nicht verlassen, weil sie auf Ladung warten mussten. Andere Schiffe konnten nicht einfahren, weil der Hafen belegt sei.

Landvolk Niedersachsen kündigt für Zukunft weitere Aktionen an

Holger Hennies, der Präsident des Landvolks Niedersachsen, kündigte am Mittwoch auch über die "Aktionswoche" hinaus Proteste der Bauern an. "Wir Landwirte haben einen langen Atem und werden unsere Aktionen auf jeden Fall fortsetzen - länger als es der Ampel-Koalition in Berlin lieb ist", sagte Hennies im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Der Winter ist noch lang. Ich kann die Politik nur davor warnen, weiter so durchzuregieren, wie sie es momentan tut."

Protest gegen Kürzungen und für Bauern-freundliche Politik - Abgrenzung nach rechts

Die Protestierenden wenden sich gegen die Abschaffung der Steuervorteile bei Agrardiesel, aber auch gegen ihrer Ansicht nach überbordende Bürokratie und zu viel Regulierung. Sie wünschen sich mehr Vertrauen und "eine vernünftige, nachhaltige Politik mit Nachsicht für uns Landwirte", so Landwirt Otto Rogali aus Bobitz in Mecklenburg-Vorpommern. Dass die Proteste der Landwirte teilweise von Rechtsextremen für ihre Zwecke missbraucht werden, nimmt Rogali mit Unbehagen wahr. "Wir wollen einen friedlichen, vernünftigen, demokratischen Weg. Wir wollen die Regierung nicht stürzen. Wir wollen einfach Flagge zeigen, dass es so nicht weitergehen kann."

Der niedersächsische Verfassungsschutz teilte mit, eine organisierte Teilnahme von Rechtsextremisten an den Bauernprotesten könne in Niedersachsen bisher nicht beobachtet werden. Vereinzelt habe es Versuche von Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern gegeben, sich unter die Proteste zu mischen. Die Demos seien davon aber nicht geprägt gewesen.

