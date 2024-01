Bauernproteste im Norden: Blockaden und Staus in vielen Städten Stand: 08.01.2024 14:13 Uhr Trotz des Einlenkens beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer gibt es heute große Bauernproteste gegen die Politik der Bundesregierung. Blockaden der Landwirte mit Traktoren führen im Norden teils zu starken Verkehrsbehinderungen. Ein Überblick über die Lage in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Im niedersächsischen Emden brachten Bauern die Produktion im dortigen VW-Werk zum Erliegen. Auch die Zufahrt zur Elbfähre Glückstadt-Wischhafen wurde zeitweise auf niedersächsischer Seite blockiert. Inzwischen verkehre die Fähre wieder normal, teilte die Reederei mit. In Schleswig-Holstein und Hamburg laufen ebenfalls Protestaktionen von Bauern. In Mecklenburg-Vorpommern blockierten Landwirte bereits am frühen Morgen mit Hunderten Traktoren etwa 60 Autobahn-Auffahrten. Die Bauern wurden unterstützt von Lastwagen von Speditionsunternehmen, die gegen die Erhöhung der Lkw-Maut protestierten. Am Vormittag gaben die Demonstranten die Autobahnen in MV wieder frei.

Autofahrende in Norddeutschland müssen vielerorts mit Staus und langen Wartezeiten wegen der Proteste rechnen. Unter anderem gab es wegen der Blockaden Staus auf der A1 und der A2. In vielen Regionen empfiehlt die Polizei, ganz auf Autofahrten zu verzichten.

Niedersachsen: VW-Produktionsstopp in Emden - Chaos in Braunschweig

In Niedersachsen gibt es infolge der Demonstrationen viele Verkehrsbeeinträchtigungen. Am Volkswagen-Werk in Emden kam dadurch die Produktion zum Erliegen. Eine VW-Sprecherin sagte, die Wege zum Werk seien durch die Bauernproteste versperrt gewesen. Es sei für die Beschäftigten nicht möglich zur Arbeit zu kommen. Der Verkehr in Braunschweig ist laut Polizei sehr stark beeinträchtigt. Busse müssten ausweichen und für Autos gehe teils nichts mehr. 600 bis 700 Landmaschinen seien im Stadtgebiet unterwegs.

Die Anschlussstelle Oyten an der A1 im Landkreis Verden war durch Trecker blockiert. Bei Vechta löste die Polizei einen Protest von etwa 100 Treckerfahrern auf der A1 auf. Durch die Blockade seien gefährliche Verkehrssituationen entstanden. Es seien Strafverfahren eingeleitet worden. Auch die Autobahn 2 bei Lauenau wurde blockiert, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zudem hätten bei Osnabrück zeitweise rund 100 Traktoren die Fahrbahnen der A33 in Richtung Süden blockiert. Nach einer Ansprache der Versammlungsteilnehmer sei ein Fahrstreifen wieder freigegeben worden. In Osnabrück selbst wurden laut Polizei die Traktoren nach Absprache auf dem Wallring geparkt. Auf den Zufahrtsstraßen sei es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Das galt laut Polizei auch für die Region Hannover. Dort sowie in der Stadt Hannover soll es voraussichtlich die ganze Woche über Protestaktionen geben. An der B213 im Bereich Lastrup (Landkreis Cloppenburg) blockierten Landwirte ebenfalls den Verkehr. Auch aus Lüneburg, Oldenburg und dem Kreis Uelzen wurden Aktionen gemeldet.

Weitere Informationen Bauernproteste: Diese Straßen in Niedersachsen sind blockiert Bauern protestieren heute gegen die Ampel-Sparpläne. Erste Straßen wurden blockiert - die Verkehrsbehinderungen im Überblick. mehr

Protest-Teilnehmer von Auto angefahren

Bei Friesoythe wurde ein Teilnehmer der Bauernproteste laut Polizei von einem Auto erfasst und mutmaßlich schwer verletzt. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Es sei noch nicht klar, ob der Autofahrer den Mann absichtlich verletzt habe oder nicht.

Auch in Niedersachsen solidarisierten sich andere Berufsgruppen wie Lkw-Fahrer und Fischer mit den Bauern und schlossen sich den Protesten an.

In Bremen erwartet die Polizei im Lauf des Tages bis zu 2.000 Fahrzeuge, die von Niedersachsen aus sternförmig dorthin fahren wollten. Es gebe in Bremen bereits an vielen Stellen Verkehrsbehinderungen, sagte ein Sprecher der Polizei. Auf nahezu allen Buslinien im Bremer Stadtgebiet kommt es nach Angaben der Bremer Straßenbahn AG zu Verspätungen. Diese würden bis zu 90 Minuten betragen.

Schleswig-Holstein: Polizei lobt Kommunikation mit Landwirten

In Schleswig-Holstein blockierten Bauern unter anderem die Auffahrten der Fähren auf dem Nord-Ostsee-Kanal im Kreis Dithmarschen, wie die Polizei mitteilte. In Kiel sind nach Schätzung der Polizei etwa 700 Fahrzeuge im Zuge der Bauernproteste unterwegs. Hunderte Traktoren sammelten sich auf dem Exerzierplatz, von dem weitere Protestaktionen starten sollen. Im gesamten Stadtgebiet gibt es Verkehrsbehinderungen. Zudem waren mehrere Auffahrten der A7 und der A23 in SH mit Fahrzeugen versperrt. Auch in Flensburg sowie in Fahrenkrug (Kreis Segeberg) kam es zu Blockaden. Mit einem Korso von etwa 800 Fahrzeugen protestierten Bauern in Itzehoe. Die Fahrzeug-Kolonne fuhr eine Strecke von rund hundert Kilometern durch den Kreis Steinburg und die angrenzenden Kreise, wie die Polizei mitteilte. Ebenso seien zahlreiche Kolonnen mit Traktoren sowie privaten Autos und Lastwagen in Heide, Bad Bramstedt und Fahrenkrug losgefahren und hätten für einen verlangsamten Verkehrsfluss gesorgt. Die Polizei sprach insgesamt von friedlichen Demonstrationen und guter Kommunikation mit den Landwirten: "Das hat bis jetzt hervorragend funktioniert und alle Absprachen sind bisher eingehalten worden", sagte der leitende Polizeidirektor in Itzehoe, Frank Matthiesen.

Weitere Informationen Bauern-Proteste in SH im Liveticker: Hunderte Trecker in Kiel Viele Landwirte demonstrieren heute gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung - und blockieren mit ihren Treckern teilweise den Verkehr. mehr

Unfall an A7 - Anzeigen nach Fahrt auf A1

An der A7 bei Bad Bramstedt gab es laut Polizei einen Verkehrsunfall. Ein Auto habe eine Trecker-Blockade umfahren wollen. Dabei sei es zu einem Unfall gekommen, wobei ein Mensch leicht verletzt wurde. Bei Neustadt in Holstein hätten es Landwirte mit etwa 100 Traktoren auf die A1 geschafft, sagte ein Polizeisprecher. Sie seien an einer Raststätte gestoppt und kontrolliert worden. Dabei habe es Anzeigen gegeben, da die Fahrzeuge nicht für die Autobahn zugelassen seien.

Nach Ansicht des Schleswig-Holsteinischen Bauernverbandes verlaufen die Proteste der Landwirte bislang "friedlich und reibungslos".

Mecklenburg-Vorpommern: "Keine Zwischenfälle" bei Autobahn-Blockade

In Mecklenburg-Vorpommern kam es unter anderem in Schwerin und Rostock zu Staus und Verkehrsproblemen. Die Polizei zählte landesweit mehr als 3.500 Teilnehmende an den Korsos. Wie ein Polizeisprecher sagte, war der Stadtring in Schwerin zeitweilig völlig dicht. Die private Initiative "Unternehmeraufstand MV" blockierte zudem zeitweise die Rügenbrücke mit einem Autokorso. Anschließend bewegte sich ein etwa 20 Kilometer langer Konvoi mit rund 1.000 Fahrzeugen durch Stralsund, wie die Polizei mitteilte.

Von einer groß angelegten Blockade-Aktion der Landwirte waren heute früh zudem etwa 60 Autobahnzufahrten in MV betroffen. Nach Angaben des Landesbauernverbandes MV beteiligten sich über 1.500 Traktoren und Lkw an der Aktion. Es habe keine Zwischenfälle gegeben, teilte der Verband nach der rund dreistündigen Aktion mit.

Weitere Informationen Liveticker: Autobahnen in MV wieder frei - Proteste gehen weiter Proteste mit Straßenblockaden in ganz Mecklenburg-Vorpommern sorgen bis in den Nachmittag für Verkehrsbehinderungen. mehr

Schwesig: Bauern sind zu Recht sauer

Aufgrund der Aktionen von Landwirten und anderen Gruppen kann es in vielen Städten in MV und auf dem Land derzeit zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, sie trage die Forderungen der Bauern mit und fordere die Bundesregierung in Berlin auf, die geplanten Subventionskürzungen für die Landwirtschaft vollständig zurückzunehmen. "Die Bauern sind stinksauer. Und das zu Recht, weil ihnen über Nacht ohne Vorankündigung zwei Finanzierungsgrundlagen entzogen werden sollen", sagte Schwesig nach Gesprächen mit Bauern bei einer Protestaktion in Bad Doberan.

Hamburg: Laut Polizei kein Chaos auf den Straßen

Das befürchtete große Verkehrschaos in Hamburg blieb nach Polizeiangaben bislang aus. "Uns liegen keine großen Verkehrsbehinderungen vor", sagte ein Polizeisprecher. Kurzzeitig sei es aber am frühen Morgen vor allem in Finkenwerder zu Verzögerungen gekommen. Dort sei eine Trecker-Demo mit dem normalen Berufsverkehr zum Schichtwechsel beim Flugzeugbauer Airbus zusammengetroffen. Nach Angaben des Vereins "Land schafft Verbindung", der die Versammlung in Hamburg angemeldet hatte, fuhren am Vormittag mehr als 4.000 Fahrzeuge aus dem Umland in verschiedenen Kolonnen in die Innenstadt. Die Polizei sprach von rund 2.000 Fahrzeugen, die sich im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße/Willy-Brandt-Straße und auf umliegenden Flächen sammelten. Die ursprünglich für den Mittag geplante Abschlusskundgebung im Bereich Willy-Brand-Straße/Domstraße habe der Veranstalter abgesagt, so die Polizei.

Laut Polizei waren auch am Mittag noch Trecker auf dem Weg Richtung Innenstadt unterwegs. Da der abgesperrte Bereich der B4 zwischen Millerntorplatz und Meßberg bereits voll war, wurden die Fahrzeuge auf Ausweichflächen unter anderem an der Hafenstraße umgeleitet. Nach Angaben der Veranstalter sollte am Nachmittag noch ein weiterer Konvoi aus Niedersachsen eintreffen. Erwartet würden weitere etwa 600 Fahrzeuge.

Weitere Informationen Bauern-Protest: Trecker rollen in die Hamburger Innenstadt Hunderte Traktoren haben sich vom Hamburger Umland auf den Weg gemacht. Ein größeres Verkehrschaos blieb aber bisher aus. mehr

Die Polizei Hamburg hatte vorab eine Übersicht mit den geplanten Trecker-Routen veröffentlicht.

Busverkehr in Hamburg durch Proteste beeinträchtigt

Die Polizei riet dazu, auf S- und U-Bahnen sowie Regionalzüge auszuweichen, da auch der Busverkehr in Hamburg beeinträchtigt sein könne. "Besonders im Bereich Altona, Bahrenfeld und St. Pauli kommt es zu massiven Verspätungen unserer Busse", teilte die Hochbahn am Vormittag mit. Wegen Straßensperrungen sei die Linie 111 eingestellt worden, weitere Linien hätten ihren Fahrtweg umgestellt. Zusätzlich zum Demonstrationsgeschehen führte eine technische Störung am Morgen zeitweise zu Behinderungen im Bahnverkehr in und um Hamburg. Für anderthalb Stunden war der Regional- und Fernverkehr lahmgelegt, wie eine Bahnsprecherin sagte.

Die Schulbehörde teilte mit, dass Eltern selbst entscheiden sollten, ob sie ihre Kinder aufgrund von Problemen auf den Schulwegen heute vom Schulbesuch abmelden.

Weitere Informationen Bauernproteste: Konfliktforscher befürchtet "eine Verschiebung nach rechts" Die Bauernproteste haben eine neue Debatte entfacht. Konfliktforscher Felix Anderl sieht einen "sehr polarisierenden Diskurs". mehr

Bauernpräsident Rukwied bittet Bevölkerung um Verständnis

Im Hörfunk-Interview auf NDR Info bat Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, bei der Bevölkerung um Verständnis für die Aktionen. Die Steuererhöhungen und Kürzungen für die Landwirte seien nicht mehr hinnehmbar. Er hoffe auf Vernunft bei der Regierung und die Rücknahme der "überproportionalen Belastungen", so Rukwied. Von einer möglichen Unterwanderung der Proteste durch rechte Gruppierungen grenzte sich der Bauern-Präsident erneut "in aller Deutlichkeit und aufs Schärfste" ab: "Wir stehen zu unserer Demokratie." Alle Teilnehmenden seien dazu aufgerufen, friedlich zu protestieren. Vor einigen Tagen konnte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Fähre wegen einer Blockade-Aktion in Schlüttsiel nicht verlassen.

AUDIO: Rukwied: Landwirtschaft hält die Kürzungen nicht aus (6 Min) Rukwied: Landwirtschaft hält die Kürzungen nicht aus (6 Min)

Ministerpräsident Weil: Ampel soll Agrar-Kürzungen zurücknehmen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) forderte die Ampel-Regierung in Berlin auf, die geplanten Subventionskürzungen für die Landwirtschaft zurückzunehmen. Die Bundesregierung solle reinen Tisch machen und den Konflikt beenden, sagte der Regierungschef heute im Morgenmagazin von ARD und ZDF. "Ich glaube, dass die beiden Vorschläge eine Branche doch stärker treffen als andere", sagte Weil.

Agrar-Experte: Nur wenige Bauern existenziell gefährdet

Alfons Balmann, Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Halle/Saale, sagte hingegen auf NDR Info, dass die Agrardiesel-Kürzungen nur wenige Bauern existenziell gefährden würden. Allein die Kürzung der Subventionen könne nicht der Grund für die großen Proteste der Landwirte sein. "Da stecken andere Mechanismen dahinter, die große Unsicherheit in der Landwirtschaft hervorrufen." Ein Großteil der Beihilfen fließe an die größeren Betriebe - und die hätten in den vergangenen Jahren auch am besten verdient.

AUDIO: Agrar-Fachmann: Agrardiesel-Kürzungen gefährden nur wenige Bauern (8 Min) Agrar-Fachmann: Agrardiesel-Kürzungen gefährden nur wenige Bauern (8 Min)

Protest gegen Pläne der Bundesregierung, Agrarsubventionen zu kürzen

Angesichts der Proteste und Aktionen von Landwirten hatte die Bundesregierung einen Teil ihrer Subventions-Kürzungspläne im Haushalt 2024 bereits zurückgenommen: Die Kfz-Steuerbefreiung für Landwirte soll nun doch bestehen bleiben. Die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll nicht mehr auf einen Schlag, sondern schrittweise bis 2026 wegfallen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 08.01.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft