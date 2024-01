Bauernproteste: Auf Demos im Norden folgt Abschluss in Berlin Stand: 13.01.2024 00:04 Uhr An den Bauernprotesten gegen die Agrarpolitik der Ampel-Koalition haben sich in dieser Woche auch im Norden Tausende Landwirte beteiligt. Mit Traktoren legten sie den Verkehr auf Autobahnen und in Städten lahm. Für Montag ist eine Großdemo in Berlin geplant.

Der Bauernverband und seine Landesorganisationen haben zum Abschluss der Protestwoche zu einer Kundgebung in der Hauptstadt aufgerufen, zu der Tausende Teilnehmende auch aus Norddeutschland erwartet werden. Bereits am Freitagabend versammelten sich erste Landwirte mit ihren Treckern in der Stadt. Vom Brandenburger Tor bis hinter das Sowjetische Ehrenmal am Tiergarten standen Dutzende Agrarfahrzeuge. Unterstützt wird der Protest von der Transportbranche, Lkw-Fahrern und Spediteuren. Die Demonstration gilt als Höhepunkt der Protestwelle der Landwirte in den vergangenen Tagen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat angekündigt, am Montag das Gespräch mit den Landwirten zu suchen. Er will sich nach Angaben seines Ministeriums am Brandenburger Tor den Protestierenden stellen. Außerdem haben die Vorsitzenden der drei Ampel-Fraktionen im Bundestag die Bauernverbände für Montag zu einem Gespräch eingeladen. Hintergrund sind die Forderungen der Landwirte an die Politik, die angekündigten Kürzungen der Agrarsubventionen zurückzunehmen.

Niedersachsen: Keine größeren Aktionen am Wochenende

Nach fünf Tagen mit Blockaden und Protestfahrten haben die Landwirte für das Wochenende keine größeren Aktionen angekündigt. In Niedersachsen soll es einen stillen Protest geben. Dazu werden orangene Rundumleuchten auf den Höfen eingeschaltet, wie das Landvolk mitteilte. Mit der Aktion solle ein Signal nach Berlin geschickt werden, hieß es.

Außerdem plant der Kreisverband Lüneburger Heide heute Nachmittag um 14.30 Uhr in Walsrode (Landkreis Heidekreis) eine Abschlusskundgebung. Der Landkreis Leer teilte mit, dass in Weener von 12 bis 20 Uhr eine Versammlung angemeldet sei. Etwa 100 Teilnehmer werden erwartet. Der Bremische Landwirtschaftsverband gab bekannt, dass ebenfalls heute in Bremen-Oberneuland eine Aktion vor einem Supermarkt geplant sei.

Schleswig-Holstein: Mehr als 3.000 Traktoren in Kiel

Am Freitag - dem fünften Protesttag der Aktionswoche - waren Tausende Landwirte nach einer Sternfahrt in Kiel zusammengekommen. In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt nahmen sie mit mindestens 3.100 Treckern und anderen Fahrzeugen an einer Protestfahrt teil, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Verkehr sei dadurch nahezu zum Erliegen gekommen.

Bei der Abschlusskundgebung auf dem Exerzierplatz sagte Schleswig-Holsteins Bauernverbandschef Klaus-Peter Lucht, er erwarte von der Politik, eine agrarpolitische Wende herbeizuführen, die der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zugutekomme. Auch der schleswig-holsteinische Agrarminister Werner Schwarz (CDU) äußerte auf der Kundgebung seinen Unmut. Die von der Ampel-Koalition beschlossenen Kürzungen seien falsch.

Niedersachsen: 100 Landwirte in Cuxhaven versammelt

Auch in Niedersachsen gab am Freitag erneut Proteste. Am Morgen versammelten sich etwa 100 Landwirte mit Traktoren am Autobahnkreisel in Cuxhaven. Bauern versperrten zudem nach Angaben der Polizei mit Traktoren den Zugang zum Aldi-Warenlager in Weyhe (Landkreis Diepholz). Das An- und Abliefern der Waren war nur eingeschränkt möglich.

Mecklenburg-Vorpommern: Grenzübergang blockiert und Schafe auf B194

In Mecklenburg-Vorpommern sind heute Fahrzeug-Konvois von Landwirten im Landkreis Nordwestmecklenburg geplant. Der erste fährt am frühen Nachmittag 1400 Richtung Schwerin und Gadebusch, ein zweiter am späten Nachmittag nach Rostock und zurück.

Am Freitagvormittag war der Grenzübergang Linken in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Blockade erfolgte durch Traktoren, Lkw und Transporter - sowohl auf deutscher als auch auf polnischer Seite. Mehrere Schäfer trieben südlich von Stralsund rund 400 Schafe über die B194 zu einer anderen Koppel und wieder zurück.

